تجهيز الطرقات الوقتية

أكّد وزير التجهيز، محمد صالح العرفاوي، أن أشغال الطرقات الوقتية التي ستسهل حركة المرور بالنسبة لمستعملي الطريق في منطقة سيدي حسين السيجومي، قد انطلقت منذ السبت الماضي وستنتهي قبل شهر رمضان المعظم.