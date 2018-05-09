السبسي يستقبل وزير التعليم السعودي

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، أمس بقصر قرطاج، الدكتور أحمد بن محمّد العيسى، وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية، الذي يؤدّي زيارة عمل إلى تونس من 07 إلى 09 ماي الجاري. ورحّب رئيس الدولة بزيارة الوزير السعودي وأكّد على أهميتها في مزيد تدعيم علاقات التعاون بين البلدين خاصة في مجالي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.