أخبار النجم الساحلي ... تغييرات والصفاقسي يعاضد الشرميطي

يعود الفريق غدا الى أجواء البطولة الوطنية حين يتحول الى بن قردن لمواجهة اتحاد المكان بداية من الثالثة والنصف بعد الظهر بحضور الجمهور وقبل شدّ الرحال الى الجنوب تجري المجموعة صبيحة اليوم آخر حصة تدريبية لها. ومن المنتظر أن يقوم المدرب خير الدين مضوي بمباراة تطبيقية لتحديد التشكيلة التي ستواجه اتحاد بن قردان والخطة التكتيكية التي سيعتمدها خاصة أنه ينوي تجربة بعض الاختيارات 3 أيام قبل موعد الدور النهائي لكأس الجمهورية.

حسابات وتغييرات

إذا كانت الخيارات الفنية للمدرب واضحة نسبيا فإن قائمة اللاعبين الأساسيين مازال يكتنفها الغموض وقد تشهد تشكيلة «ليتوال» بعض التغييرات بدخول بعض الأسماء في دائرة حسابات المدرب على غرار زياد بوغطاس وأيضا المالي عمر كوناتي وشهاب بن فرج وعمر زكري.

ظهور جديد للعمراني

احتجب الشاب عامر العمراني خلال اللقاءات الفارطة عن تشكيلة النجم و اقتصر حضوره في المدة الأخيرة على التدرّب مع المجموعة، لكن لقاء الغد سيشهد عودة هذا اللاعب مقابل منح الراحة لغازي عبد الرزاق... تغييرات مضوي ستكون مدروسة جيدا نظرا الى عدة عوامل أبرزها حرص الاطار الفني على مواصلة حصد الانتصارات من جهة ومنح الفرصة للشبان القادمين من فريق النخبة حتى يكونوا على أتم الاستعداد لمواجهة النادي الافريقي نهاية الأسبوع الجاري.

هل يكون الصفاقسي أساسيا؟

رغم أن كل المؤشرات تشير الى كون النجم سيلعب غدا بخط هجوم مغاير فإن فكرة الاعتماد على أيمن الصفاقسي غير مستبعدة لسببين على الأقل... الأول أن المدرب الجزائري كثيرا ما لعب ورقة المفاجآت حتى يغالط منافسيه بلاعب قد لا يكون في البرنامج... وثانيا أن هذا اللاعب مازال لم يرم المنديل بل ضاعف من مجهوداته وبرز في الحصص التدريبية كأفضل ما يكون خاصة خلال التمارين التطبيقية.

اختبار

يدرك جميع المحيطين بالفريق أن لقاء اتحاد بن قردان لن يكون سهلا لعدة اعتبارات خاصة أن المنافس أظهر مستوى محترما في بطولة هذا الموسم وهو صعب المراس على ميدانه، في المقابل سيكون لقاء الغد الاختبار الحقيقي للمدرب خير الدين مضوي ولاعبيه الذين لم يقنعوا الجماهير في المباريات الماضية حيث كان النجم بعيدا عن مستواه الحقيقي. النجم الساحلي فريق هجومي بالأساس ويعجّ بالأسماء التي لم تقنع لا المدرب ولا الجماهير وهو ما جعل الاطار الفني يحث جميع اللاعبين على مزيد البذل والعطاء ويذكرهم بضرورة تخطي عقبة اتحاد بن قردان بسلام.

المدرب مضوي بدوره سيكون أمام اختبار حقيقي في بن قردان وسيدرك بعدها قدرته على النجاح في التعاطي مع الرصيد البشري الموضوع علي ذمته وذلك قبل الامتحان الكبير الذي ينتظر الجميع في ملعب رادس يوم الأحد القادم في نهائي كأس الجمهورية.

تحكيم جزائري لزيسكو يونايتد

كشف الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي لكرة القدم عن تعيينات حكام الجولة الثانية لدوري أبطال إفريقيا المقرّر إجراؤها مطلع الأسبوع القادم. فبالنسبة الى مباراة النجم الساحلي وضيفه نادي زيسكو يونايتد الزمبي سيديرها ثالوث من الجزائر الشقيق يتركب من عبيد شارف (حكم مساعد أول) وعمري بوصلاح (حكم مساعد ثان). ما تجدر الإشارة إليه أن عبيد شارف سيكون حاضرا في نهائيات كأس الالم بروسيا وهو الذي سبق له أن أدار في الموسم الماضي لقاء أهلي طرابلس الليبي والنجم الساحلي في إطار مباراة ذهاب ربع نهائي كأس رابطة أبطال إفريقيا بملعب برج العرب بالاسكندرية.





محمد باللطيفة