الآن... لنبحث عن القواسم المشتركة

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يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.
ويحقّ للشعب التونسي بكل فئاته أن ينظر الى المشهد العام سياسيا كان أم اقتصاديا من الزاوية التي يعتقد أنها توفر له الإجابة الشافية...
وهذا بحد ذاته جميل، جميل أن يكون الاختلاف بالفكرة والاختلاف في المنهج، ولكن الأجمل من هذا وذاك أن نبحث معا عن القواسم المشتركة.
أول هذه القواسم المشتركة تبدأ من البحث في ظاهرة العزوف عن الانتخابات... لماذا حدث ما حدث؟
نعم، في هذا الظرف الاقليمي والدولي والوطني الخاص لا بدّ وأن تبحث مكونات المشهد التونسي العام عن القواسم المشتركة حتى تتحرّك الآلة. آلة الفعل السياسي التي تحمل البلاد نحو تحقيق الأهداف.
ثلاثة أهداف كبرى، يمكن أن تكون الحافز لإقامة قواسم مشتركة.
أولا : وحدة الدولة ووحدة الرؤية للوطن فهو لابد وأن يكون وطنا واحدا وموحدا. وإن الأصوات التي تقفز على معطى الوحدة الشعبية ووحدة الدولة بتعلّة غطرسة المركز وهيمنة النظام المركزي إنما هم بمثابة ببغاءات تنطق باسم آخرين من غير التونسيين، لأن هذا الهدف الأول بحد ذاته يتوجب تمحيصا وبحثا عن رؤية وعن أهداف وسُبل لتحقيقه ليست سهلة في هذا الظرف الدولي الذي يعمل على مزيد تفكيك الدولة كمؤسسة.
ثانيا : يتمثل هذا الهدف في وحدة الشعب التونسي من حيث أن أي بحث للحلول في ما يهمّ المعضلات الاقتصادية والتنموية فنجاة الاقتصاد التونسي لا تمرّ عبر الخارج ومن خلال الحلول النمطية الجاهزة والوافدة من خارج حدود البلاد بينما أبسط قواعد الديمقراطية تقتضي بسط المعضلات على المواطنين عبر الأحزاب والمنظمات (مثل قوى الضغط) وكذلك تقتضي إصغاء الأغلبية للأقلية لا أن تصادر حقّها في الاقتراح ثم تسمح هذه الأغلبية لنفسها احتكار الكلمة والمنبر.
ثالثا : وهو الهدف الأخير وحدة الحلّ والرؤية انطلاقا من القواسم المشتركة.
إنّ أي نجاح لمسار ديمقراطية حقيقي لا بدّ وأن يقترن عضويا بالتشخيص الجماعي بطريقة يجد فيها كل مواطن تونسي أهدافه وآماله قد أخذت بعين الاعتبار.
الحقيقة تقتضي في هذه الرحلة إيجاد أجوبة لكل التساؤلات المطروحة إذ لا يمكن مثلا أن توضع استراتيجية لمكافحة الفساد والنشاط الاقتصادي المارق عن القانون مازال يتنفس...
كما أن اي خلط بين الأهداف الاستراتيجية والاهداف القريبة ومتوسطة المدى من شأنه أن يدمّر العملية برمتها...
المطلوب الآن اذن، البحث عن القواسم المشتركة للتقدم وليس إغراق البلاد في الاحتراب من أجل أن يفوز كل طرف في النزاع بجزء من المركب!
يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.
ويحقّ للشعب التونسي بكل فئاته أن ينظر الى المشهد العام سياسيا كان أم اقتصاديا من الزاوية التي يعتقد أنها توفر له الإجابة الشافية...
وهذا بحد ذاته جميل، جميل أن يكون الاختلاف بالفكرة والاختلاف في المنهج، ولكن الأجمل من هذا وذاك أن نبحث معا عن القواسم المشتركة.
أول هذه القواسم المشتركة تبدأ من البحث في ظاهرة العزوف عن الانتخابات... لماذا حدث ما حدث؟
نعم، في هذا الظرف الاقليمي والدولي والوطني الخاص لا بدّ وأن تبحث مكونات المشهد التونسي العام عن القواسم المشتركة حتى تتحرّك الآلة. آلة الفعل السياسي التي تحمل البلاد نحو تحقيق الأهداف.
ثلاثة أهداف كبرى، يمكن أن تكون الحافز لإقامة قواسم مشتركة.
أولا : وحدة الدولة ووحدة الرؤية للوطن فهو لابد وأن يكون وطنا واحدا وموحدا. وإن الأصوات التي تقفز على معطى الوحدة الشعبية ووحدة الدولة بتعلّة غطرسة المركز وهيمنة النظام المركزي إنما هم بمثابة ببغاءات تنطق باسم آخرين من غير التونسيين، لأن هذا الهدف الأول بحد ذاته يتوجب تمحيصا وبحثا عن رؤية وعن أهداف وسُبل لتحقيقه ليست سهلة في هذا الظرف الدولي الذي يعمل على مزيد تفكيك الدولة كمؤسسة.
ثانيا : يتمثل هذا الهدف في وحدة الشعب التونسي من حيث أن أي بحث للحلول في ما يهمّ المعضلات الاقتصادية والتنموية فنجاة الاقتصاد التونسي لا تمرّ عبر الخارج ومن خلال الحلول النمطية الجاهزة والوافدة من خارج حدود البلاد بينما أبسط قواعد الديمقراطية تقتضي بسط المعضلات على المواطنين عبر الأحزاب والمنظمات (مثل قوى الضغط) وكذلك تقتضي إصغاء الأغلبية للأقلية لا أن تصادر حقّها في الاقتراح ثم تسمح هذه الأغلبية لنفسها احتكار الكلمة والمنبر.
ثالثا : وهو الهدف الأخير وحدة الحلّ والرؤية انطلاقا من القواسم المشتركة.
إنّ أي نجاح لمسار ديمقراطية حقيقي لا بدّ وأن يقترن عضويا بالتشخيص الجماعي بطريقة يجد فيها كل مواطن تونسي أهدافه وآماله قد أخذت بعين الاعتبار.
الحقيقة تقتضي في هذه الرحلة إيجاد أجوبة لكل التساؤلات المطروحة إذ لا يمكن مثلا أن توضع استراتيجية لمكافحة الفساد والنشاط الاقتصادي المارق عن القانون مازال يتنفس...
كما أن اي خلط بين الأهداف الاستراتيجية والاهداف القريبة ومتوسطة المدى من شأنه أن يدمّر العملية برمتها...
المطلوب الآن اذن، البحث عن القواسم المشتركة للتقدم وليس إغراق البلاد في الاحتراب من أجل أن يفوز كل طرف في النزاع بجزء من المركب!
-
21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
-
20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018
-
20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
-
20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
-
-
19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
-
19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018
-
19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
09 ماي 2018
-
-
18:58روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018
-
18:45أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018
-
18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
09 ماي 2018
-
18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
09 ماي 2018
-
17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
-
17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
09 ماي 2018
-
-
17:23دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس
09 ماي 2018
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-