حكايتنا مع المونديال.. فريد شوشان .. عدنا بعد 20 سنة... وكنت سعيدا بمواجهة فالديراما

فريد شوشان من مواليد 19 افريل 1973 بمدينة سوسة هو لاعب سابق بالنجم الساحلي والنادي الافريقي كما لعب لموسم وحيد في كل من القادسية السعودي والريان القطري. انتمى فريد شوشان الى المنتخب الوطني من 1994 الى 2001. حدثنا فريد شوشان عن حكايته مع المونديال قائلا:» اعتقد ان الحظ اسعفني بان ادخل التاريخ واسجل اسمي ضمن اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم الذي يبقى حلم كل لاعب ومن لم يلعب المونديال فان مسيرته ستبقى منقوصة دائما من هذا الانجاز.

منتخب كسبرجاك

ابتعد المنتخب الوطني عن الساحة ولم يكن يشارك في كؤوس افريقيا للامم وكأس العالم وغاب 20 سنة اي انه منذ مونديال الارجنتين 1978 لم يتمكن منتخبنا من الوصول مرة اخرى قبل مونديال فرنسا 1998.

ويقول فريد شوشان»» اذكر ان المنتخب خرج بخيبة امل كبرى في كأس افريقيا 1994 التي نظمتها تونس حيث انسحبنا من الدور الاول وبعد ذلك جاء هانري كسبرجاك وقام بتشبيب المنتخب وتمت دعوة عدة لاعبين جدد مثل مهدي بن سليمان ورياض البوعزيزي وقيس الغضبان وعماد بن يونس وكنت انا من ضمن هذه الاسماء الجديدة ووقتها لم يكن احد ينتظر اي انجاز من ذلك المنتخب الذي شارك في كأس افريقيا للامم 1996 وحقق انجازا بالوصول للدور النهائي ووقتها بدأنا صفحة جديدة لكرة القدم التونسية و اذكر ان الفرق الكبرى في ذلك الوقت بدأت تنتج لاعبين ممتازين للمنتخب.»

ملحمة الترشح

يضيف فريد شوشان «دخلنا تصفيات كأس العالم في مجموعة صعبة مع مصر وليبيريا وناميبيا وتمكنا من تصدر المجموعة على اثر تعادل مع مصر في مصر وفوز تاريخي في المنزه على نفس المنافس واتذكر اننا كنا منتخبا ممتازا يضم لاعبين اصحاب مهارات وفنيات كبيرة وكانت حقيقة ملحمة لا تنسى وكان الترشح انجازا كبيرا حيث عدنا لكأس العالم بعد 20 سنة من الغياب ولم نكن نفكر في المونديال بعد ذلك لان الترشح كان اهم من المونديال في حد ذاته.»

فالديراما وشيرر

يواصل شوشان استعراض ذكريات ذلك المونديال قائلا «صراحة عندما تأهلنا للمونديال كان لكل منا نحن اللاعبين نجوما يتمنى ان يراهم ويواجههم وشخصيا كنت سعيدا باللعب ضد الكولمبي فالديراما اضافة لنجوم المنتخب الانجليزي على غرار آلان شيرار وبول سكولز وغيرهم وقد خضت لقائي رومانيا وكولمبيا.

صراحة كنا لحمة واحدة وكانا نريد تقديم صورة جيدة عن كرة القدم التونسية ولكن تلك حدود امكانياتنا فنحن كنا جميعا من البطولة التونسية باستثناء زبير بية المحترف الوحيد في فرايبورغ الالماني.

صدام مع الهوليغانز

تحدث شوشان أيضا عن بعض الأجواء التي رافقت المشاركة في كأس العالم قائلا: « اذكر اننا كنا نقيم في مدينة مرسيليا التي تضم عديد الجاليات العربية ووجدنا مساندة كبيرة من هذه الجماهير وقبل مباراتنا مع المنتخب الانجليزي حدثت فوضى وصدامات كبيرة بين الجماهير العربية والأنصار المتطرفين للمنتخب الانقليزي المعروفين بـ «الهوليغانز».

حظوظنا وافرة

أكد فريد شوشان انه متفائل بمشاركة المنتخب في مونديال روسيا 2018 ويؤكد ان المنتخب قادر على احداث المفاجأة لأنه يمتلك كل الامكانيات الفنية والبشرية والتحضيرات التي قمنا بها في المستوى وهناك عدة لاعبين ينشطون في فرق ممتازة في فرنسا ويلعبون في المستوى العالي مثل الخزري والخاوي والسخيري والسليتي مضيفا «اتمنى ان نفك عقدة الدور الاول ونتأهل للدور الثاني.»





منير الزوابي