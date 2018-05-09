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يوم الأربعاء 09 ماي 2018
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المنتخب الوطني..معلول يعتني ببن عمر والمساكني يجري عملية جراحية ناجحة
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كرة القدم
المنتخب الوطني..معلول يعتني ببن عمر والمساكني يجري عملية جراحية ناجحة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018

رغم الصّعوبات التنظيمية الناجمة أساسا عن الاختلافات الموجودة في رزنامة المنافسات المحلية والبطولات الأجنبية فإنّ المنتخب الوطني يحاول جاهدا التغلّب على هذا العائق.
وكانت عناصرنا الدولية «المحترفة» في الدوري السعودي قد أنهت التزاماتها وعادت منذ فترة إلى تونس لتبدأ تحضيراتها بصفة مبكّرة للمونديال هذا في انتظار التحاق بقية لاعبينا المحليين و»المُهاجرين».
بن عمر في الموعد
يحظى محمّد أمين بن عمر بعناية شديدة من الإطار الفني للمنتخب خاصة في ظل حاجته إلى عمل بدني كبير ودعم معنوي غير مشروط ليتعافى نهائيا من مخلّفات العملية الجراحية التي كان قد خضع لها إثر إصابته في المواجهة الودية ضدّ إيران.
بن عمر تدرّب خلال الساعات الأخيرة في المنزه تحت إشراف نبيل معلول وذلك قبل أن يلتحق بتمارين بقية زملائه المتواجدين في العاصمة وهم الفرجاني ساسي (النصر) وفاروق بن مصطفى (الشباب) وفخرالدين بن يوسف (الإتفاق). وقد ينضمّ إليهم حارس «الباطن» أيمن المثلوثي بعد أن كان قد تدرّب في المدّة الأخيرة في سوسة تحت أنظار ممرّن الحراس طارق عبد العليم.
التربّص في الحمّامات
من المرجّح أن ينطلق التربص التحضيري لـ «النسور» يوم 21 ماي الجاري وتتّجه النية إلى الإقامة في الحمّامات على أن تكون التمارين في رادس.
هذا قبل أن تشدّ عناصرنا الوطنية الرّحال بإتّجاه «بورتو» عبر الخطوط التونسية تمهيدا للمواجهة الودية الثقيلة أمام البرتغال.
ومن المعروف أن تونس كانت قد واجهت وديا إيران وكوستاريكا وبرمجت ثلاث مقابلات ودية أخرى استعدادا للمونديال وذلك ضدّ البرتغال وتركيا وإسبانيا أيّام 28 ماي و1 و9 جوان (في البرتغال وسويسرا وروسيا).
قائمة اللاعبين
من المفروض أن تكون الجامعة قد راسلت مختلف الجمعيات الأجنبية الحاضنة لعناصرنا الوطنية المَعنية بالمشاركة في معسكرات «النسور» استعدادا للكأس العالمية.
هذه المراسلات تتضمّن دعوات أولية في انتظار تحديد الخيارات النهائية والتي ستخضع إلى جملة من الحسابات والضغوطات على غرار التوجّهات الفنية والحالة الصحية لبعض «الكوارجية». مبدئيا سيحافظ معلول على الأسماء المُعتادة لكن تبقى فرضية إجراء بعض التغييرات قائمة وفي هذا السياق وقع تداول عدة أسماء قد تظفر بمقعد في المنتخب مثل أحمد العكايشي وكريم العريبي وصابر خليفة من الإتّحاد السعودي و»تشيزينا» الإيطالي والنادي الإفريقي.
اهتمام بوضعية الخزري
تعرّض قائد المنتخب ونجم «ران» الفرنسي كما هو معروف إلى إصابة حرمته من الظهور في لقاء نهاية الأسبوع المنقضي أمام «سترازبورغ». هذه الإصابة تشغل بال الإطار الفني لـ «النسور» خاصّة أن وهبي من أبرز العناصر وألمع المواهب في المنتخب وفي الدوري الفرنسي. وتكفي الإشارة الى أن وهبي موجود ضمن قائمة أفضل 20 لاعبا في البطولة الفرنسية مثله مثل زميله في الفريق الوطني ومحترفنا في صفوف «ديجون» نعيم السليتي. ونبقى مع الملف الصحي للاعبي «النسور» لنشير إلى أن يوسف المساكني قد خضع أمس إلى التدخل الجراحي على مستوى الرباط الصليبي وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية.
يوسف سيكون من أبرز المُتغيبين عن المونديال وهو ما يمثّل خسارة كبيرة للتشكيلة التونسية التي لن تَحتمل غيابا آخر من الوزن الثقيل ونَعني به وهبي الخزري الذي نأمل أن يتعافى بسرعة قياسية من إصابته العَضلية.

سامي حمّاني
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المنتخب الوطني..معلول يعتني ببن عمر والمساكني يجري عملية جراحية ناجحة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018

رغم الصّعوبات التنظيمية الناجمة أساسا عن الاختلافات الموجودة في رزنامة المنافسات المحلية والبطولات الأجنبية فإنّ المنتخب الوطني يحاول جاهدا التغلّب على هذا العائق.
وكانت عناصرنا الدولية «المحترفة» في الدوري السعودي قد أنهت التزاماتها وعادت منذ فترة إلى تونس لتبدأ تحضيراتها بصفة مبكّرة للمونديال هذا في انتظار التحاق بقية لاعبينا المحليين و»المُهاجرين».
بن عمر في الموعد
يحظى محمّد أمين بن عمر بعناية شديدة من الإطار الفني للمنتخب خاصة في ظل حاجته إلى عمل بدني كبير ودعم معنوي غير مشروط ليتعافى نهائيا من مخلّفات العملية الجراحية التي كان قد خضع لها إثر إصابته في المواجهة الودية ضدّ إيران.
بن عمر تدرّب خلال الساعات الأخيرة في المنزه تحت إشراف نبيل معلول وذلك قبل أن يلتحق بتمارين بقية زملائه المتواجدين في العاصمة وهم الفرجاني ساسي (النصر) وفاروق بن مصطفى (الشباب) وفخرالدين بن يوسف (الإتفاق). وقد ينضمّ إليهم حارس «الباطن» أيمن المثلوثي بعد أن كان قد تدرّب في المدّة الأخيرة في سوسة تحت أنظار ممرّن الحراس طارق عبد العليم.
التربّص في الحمّامات
من المرجّح أن ينطلق التربص التحضيري لـ «النسور» يوم 21 ماي الجاري وتتّجه النية إلى الإقامة في الحمّامات على أن تكون التمارين في رادس.
هذا قبل أن تشدّ عناصرنا الوطنية الرّحال بإتّجاه «بورتو» عبر الخطوط التونسية تمهيدا للمواجهة الودية الثقيلة أمام البرتغال.
ومن المعروف أن تونس كانت قد واجهت وديا إيران وكوستاريكا وبرمجت ثلاث مقابلات ودية أخرى استعدادا للمونديال وذلك ضدّ البرتغال وتركيا وإسبانيا أيّام 28 ماي و1 و9 جوان (في البرتغال وسويسرا وروسيا).
قائمة اللاعبين
من المفروض أن تكون الجامعة قد راسلت مختلف الجمعيات الأجنبية الحاضنة لعناصرنا الوطنية المَعنية بالمشاركة في معسكرات «النسور» استعدادا للكأس العالمية.
هذه المراسلات تتضمّن دعوات أولية في انتظار تحديد الخيارات النهائية والتي ستخضع إلى جملة من الحسابات والضغوطات على غرار التوجّهات الفنية والحالة الصحية لبعض «الكوارجية». مبدئيا سيحافظ معلول على الأسماء المُعتادة لكن تبقى فرضية إجراء بعض التغييرات قائمة وفي هذا السياق وقع تداول عدة أسماء قد تظفر بمقعد في المنتخب مثل أحمد العكايشي وكريم العريبي وصابر خليفة من الإتّحاد السعودي و»تشيزينا» الإيطالي والنادي الإفريقي.
اهتمام بوضعية الخزري
تعرّض قائد المنتخب ونجم «ران» الفرنسي كما هو معروف إلى إصابة حرمته من الظهور في لقاء نهاية الأسبوع المنقضي أمام «سترازبورغ». هذه الإصابة تشغل بال الإطار الفني لـ «النسور» خاصّة أن وهبي من أبرز العناصر وألمع المواهب في المنتخب وفي الدوري الفرنسي. وتكفي الإشارة الى أن وهبي موجود ضمن قائمة أفضل 20 لاعبا في البطولة الفرنسية مثله مثل زميله في الفريق الوطني ومحترفنا في صفوف «ديجون» نعيم السليتي. ونبقى مع الملف الصحي للاعبي «النسور» لنشير إلى أن يوسف المساكني قد خضع أمس إلى التدخل الجراحي على مستوى الرباط الصليبي وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية.
يوسف سيكون من أبرز المُتغيبين عن المونديال وهو ما يمثّل خسارة كبيرة للتشكيلة التونسية التي لن تَحتمل غيابا آخر من الوزن الثقيل ونَعني به وهبي الخزري الذي نأمل أن يتعافى بسرعة قياسية من إصابته العَضلية.

سامي حمّاني
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