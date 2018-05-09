في الصميم .. متى تتحرر الرياضة من السياسة؟

في خِضمّ الانتخابات البلدية دفع أحدهم دفعا «ساحر الجيلين» للإدلاء بدلوه في اللّعبة السياسية وقد قال حمادي العقربي كلمات مُقتضبات عن خماخم وصفاس استحياءً من مُستجوبه الذي يعرف مثل سائر الناس أن النجم السابق لـ»السي .آس .آس» والمنتخب ينطق فنّا ويتكلّم كرة ولا صلة له بالسياسة ولا الرئاسة التي لو طلبها لنالها على طبق من ذهب بفضل شعبيته الجارفة من الشّمال إلى الجنوب.

هذه الحادثة العَابرة وإن قال من خلالها العقربي كلمات نابعة من القلب وعبارات صادقة عن تصوّراته لواقع عاصمة الجنوب فإنّها تؤكد أيضا أن الكرة التونسية وَقعت في شراك اللّعبة السياسية وقد يستحيل عليها مُستقبلا تحقيق «الانفصال» خاصّة إذا عَرفنا أن «التحزّب» أصبح يستهوي أغلب «الكوارجية» والوجوه التسييرية التي دخلت بعضها الحملات الانتخابية للبلديات بـ»الفلامات» وبحزمة من الوعود التنموية بعد أن كانت غالبيتها السّاحقة قد فشلت في تنفيذ «مشاريعها الرياضية».

وقد شملت هذه الظاهرة كذلك قادة الرياضة التونسية كما هو شأن وزيرتنا ماجدولين الشارني ورئيس اللّجنة الأولمبية محرز بوصيان الذي طَمع يوما ما في تزعّم البلاد وانخرطت بدورها الإطارات الإدارية والفنية لجامعة الكرة في اللّعبة رغم تأكيدها صباحا مساءً أن القوانين الدُولية «تُجرّم» الخلط بين الشؤون السياسية والرياضية.

جامعة الكرة أصبحت مُؤخرا «مَزارا» للشخصيات السياسية والزّعامات النقابية على غرار سفير الجمهورية التركية والأمين العام للمنظّمة الشُغلية.

يحدث ذلك وسط تساؤلات منطقية عن «النوايا» الحقيقية لوديع الجريء من هذه الاستضافات الثّقيلة والتي قد يذهب في ظنّ فئة كبيرة من المتابعين بأنّها تدخل في نطاق «التسييس» الذي بدأت الجامعة في مُمارسته بصفة فعلية منذ تلك الرسالة الشهيرة التي استنجد فيها وديع بالشيخ راشد لحمايته من هُجومات الوزير السابق و»إمبراطور» الكرة الإفريقية طارق ذياب الذي لم يندم في حياته على شيء كما نَدم على اقتحام عالم السياسة وعدم «حلّ» المكتب الجامعي الحالي الذي سكت على التصريحات الخطيرة لمدرّب المنتخب نبيل معلول.

معلول «تَورّط» بدوره في «البوليتيك» ونادى بـ»فكّ الحصار» عن الإمارة القطرية وذلك في غَمرة الفرحة التونسية بالعبور إلى الكأس العالمية.

الجامعة أغمضت طبعا عينيها على تلك الخطابات الاستفزازية لمدرّبنا الوطني بحكم أنها موجودة أيضا في قلب اللّعبة السياسية التي أفسدت أجواء الملاعب التونسية التي لا تكاد تَعثر فيها على جمعية رياضية واحدة بمعزل عن المُتحزبين والمُسيسين الحاضرين بقوّة في مواقع القرار ومن خلف الستار. والأخطر من كلّ ما تقدّم أن تُطارد السياسة منتخباتنا الوطنية التي ينبغي أن تبقى خارج المزاد.

ختاما نعود إلى «ساحر الجيلين» لنؤكد للمرّة الألف بأنّه تكلّم في السياسة بصفة عَرضية وبجبّة المواطن الصّادق والذي لا تَعنيه بعبارة بوشناق لا المناصب ولا المكاسب.

أمّا السياسة التي يُمارسها رؤساء الجمعيات والجامعات فهي مُوجّهة وتَهدف إلى تحقيق الشّهرة واستعراض العضلات واثبات القدرات على اللّعب على كلّ الواجهات وقد يكون المُراد منها أيضا الحصول على غطاء حزبي ودعم سياسي لضمان «الحَصانة» عند «الغَصرات» وهي كثيرة في ظلّ اختلاط المال بالسياسة والرياضة.





سامي حمّاني