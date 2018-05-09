أخبار النادي الصفاقسي.. خماخــــم راحـــل ولومـــــار قــــــادم

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خرج النادي الصفاقسي هذا الموسم بيد فارغة واخرى لا شيء فيها حيث انسحب من الكاس في الامتار الاخيرة ولم يعرف الاستقرار في النتائج على مستوى البطولة رغم البداية المتميزة وعجز عن المحافظة على المرتبة الثانية ما اثار غضب الاحباء الذين طالبوا بعقد الجلسة العامة الانتخابية في اقرب الآجال وبالرحيل الفوري للهيئة الحالية التي لم تكن سياستها ناجحة وكانت وراء الفشل الذريع للنادي ولم يجد رئيس النادي المنصف خماخم من حل سوى مخاطبة الاحباء عبر احدى راديو الديوان لطمأنتهم والتاكيد على انه راحل ومعتذرا عن فشله في تحقيق الاهداف المرسومة.
لن أترشح
حول موضوع ترشحه مجددا لرئاسة النادي اكد خماخم انه لم يعد له رغبة في الترشح لرئاسة النادي بعد موسمين اجتهد فيهما ولم يصب وأضاف «ألوم نفسي لاني قبلت مهمة رئاسة النادي وفشلت في تحقيق الاهداف المرسومة واني اطلب المعذرة من احباء النادي وأعبر عن اصراري على عدم تقديم ترشحي مجددا للرئاسة.»
جلسة عامة مبكرة
حول الجلسة العامة قال خماخم «لقد طلبوا مني الرحيل مع تحديد موعد للجلسة العامة الانتخابية في اقرب الآجال ومن هذا المنطلق ادعو كل الذين يرون في انفسهم الكفاءة الى تقديم ترشحاتهم لرئاسة النادي وساعلن في الابان عن موعد الجلسة وفتح باب الترشحات وسأكون الى جانب الرئيس الجديد ولن اطالبه بالاموال التي صرفتها في الموسمين الماضيين والتي بلغت 11 مليون دينار من مالي الخاص واعده بخلاص ما تبقى من ديون وبالتحديد دين المدرب دوارتي ومساعده نرسيس على ان يتكفل هو بخلاص ما تبقى من ديون فريق اللاعب النيجيري كينغسلاي ايدو .»
واضاف خماخم قائلا «لقد ظلمت نفسي ولم يظلمني احد لكن الشيء الذي افتخر هو انني لما انضممت لهيئة النادي الصفاقسي سنة 1997 في خطة مسؤول اول عن الشبان حصدت ثمرة عملي سنة 2000 بفضل مجموعة اللاعبين الشبان الذين جلبتهم للفريق.»
اعتذر للجريء
حول علاقته مع رئيس جامعة كرة القدم وديع الجريء الذي سلط عليه عقوبة تاديبية تمنعه من القيام باي نشاط اداري أو ميداني قال خماخم «الآن وبعد انتهاء كل شيء اعتذر للجريء على كل ما صدر عني كما اقدم اعتذاراتي للجامعة وللحكام وادعو الرئيس الجديد للنادي الصفاقسي بعدم النسج على منوالي .»
أعتذر من الجمهور
اختتم المنصف خماخم حديثه بكلمة موجهة لاحباء النادي الصفاقسي قائلا فيها « أنا مدين للنادي الصفاقسي ولجماهيره التي أعتذر منها والسماح وأقر أمامها باني رئيس فاشل ولست مؤهلا لتحمل المسؤولية... لقد اجتهدت ولم اصب وكان من نصيبي اجر واحد وقد ضحيت باموالي ولم أحصد الا الفشل.»
مفاوضات متقدمة
أكد المنصف خماخم ان هناك مفاوضات متقدمة مع المدرب الفرنسي روجي لومار وان وجهات النظر متقاربة ونسبة التعاقد مع هذا المدرب تناهز 85 بالمائة.
خرج النادي الصفاقسي هذا الموسم بيد فارغة واخرى لا شيء فيها حيث انسحب من الكاس في الامتار الاخيرة ولم يعرف الاستقرار في النتائج على مستوى البطولة رغم البداية المتميزة وعجز عن المحافظة على المرتبة الثانية ما اثار غضب الاحباء الذين طالبوا بعقد الجلسة العامة الانتخابية في اقرب الآجال وبالرحيل الفوري للهيئة الحالية التي لم تكن سياستها ناجحة وكانت وراء الفشل الذريع للنادي ولم يجد رئيس النادي المنصف خماخم من حل سوى مخاطبة الاحباء عبر احدى راديو الديوان لطمأنتهم والتاكيد على انه راحل ومعتذرا عن فشله في تحقيق الاهداف المرسومة.
لن أترشح
حول موضوع ترشحه مجددا لرئاسة النادي اكد خماخم انه لم يعد له رغبة في الترشح لرئاسة النادي بعد موسمين اجتهد فيهما ولم يصب وأضاف «ألوم نفسي لاني قبلت مهمة رئاسة النادي وفشلت في تحقيق الاهداف المرسومة واني اطلب المعذرة من احباء النادي وأعبر عن اصراري على عدم تقديم ترشحي مجددا للرئاسة.»
جلسة عامة مبكرة
حول الجلسة العامة قال خماخم «لقد طلبوا مني الرحيل مع تحديد موعد للجلسة العامة الانتخابية في اقرب الآجال ومن هذا المنطلق ادعو كل الذين يرون في انفسهم الكفاءة الى تقديم ترشحاتهم لرئاسة النادي وساعلن في الابان عن موعد الجلسة وفتح باب الترشحات وسأكون الى جانب الرئيس الجديد ولن اطالبه بالاموال التي صرفتها في الموسمين الماضيين والتي بلغت 11 مليون دينار من مالي الخاص واعده بخلاص ما تبقى من ديون وبالتحديد دين المدرب دوارتي ومساعده نرسيس على ان يتكفل هو بخلاص ما تبقى من ديون فريق اللاعب النيجيري كينغسلاي ايدو .»
واضاف خماخم قائلا «لقد ظلمت نفسي ولم يظلمني احد لكن الشيء الذي افتخر هو انني لما انضممت لهيئة النادي الصفاقسي سنة 1997 في خطة مسؤول اول عن الشبان حصدت ثمرة عملي سنة 2000 بفضل مجموعة اللاعبين الشبان الذين جلبتهم للفريق.»
اعتذر للجريء
حول علاقته مع رئيس جامعة كرة القدم وديع الجريء الذي سلط عليه عقوبة تاديبية تمنعه من القيام باي نشاط اداري أو ميداني قال خماخم «الآن وبعد انتهاء كل شيء اعتذر للجريء على كل ما صدر عني كما اقدم اعتذاراتي للجامعة وللحكام وادعو الرئيس الجديد للنادي الصفاقسي بعدم النسج على منوالي .»
أعتذر من الجمهور
اختتم المنصف خماخم حديثه بكلمة موجهة لاحباء النادي الصفاقسي قائلا فيها « أنا مدين للنادي الصفاقسي ولجماهيره التي أعتذر منها والسماح وأقر أمامها باني رئيس فاشل ولست مؤهلا لتحمل المسؤولية... لقد اجتهدت ولم اصب وكان من نصيبي اجر واحد وقد ضحيت باموالي ولم أحصد الا الفشل.»
مفاوضات متقدمة
أكد المنصف خماخم ان هناك مفاوضات متقدمة مع المدرب الفرنسي روجي لومار وان وجهات النظر متقاربة ونسبة التعاقد مع هذا المدرب تناهز 85 بالمائة.
-
21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
-
20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018
-
20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
-
20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
-
-
19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
-
19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018
-
19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
09 ماي 2018
-
-
18:58روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018
-
18:45أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018
-
18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
09 ماي 2018
-
18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
09 ماي 2018
-
17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
-
17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
09 ماي 2018
-
-
17:23دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس
09 ماي 2018
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-