أخبار النادي الصفاقسي.. خماخــــم راحـــل ولومـــــار قــــــادم

خرج النادي الصفاقسي هذا الموسم بيد فارغة واخرى لا شيء فيها حيث انسحب من الكاس في الامتار الاخيرة ولم يعرف الاستقرار في النتائج على مستوى البطولة رغم البداية المتميزة وعجز عن المحافظة على المرتبة الثانية ما اثار غضب الاحباء الذين طالبوا بعقد الجلسة العامة الانتخابية في اقرب الآجال وبالرحيل الفوري للهيئة الحالية التي لم تكن سياستها ناجحة وكانت وراء الفشل الذريع للنادي ولم يجد رئيس النادي المنصف خماخم من حل سوى مخاطبة الاحباء عبر احدى راديو الديوان لطمأنتهم والتاكيد على انه راحل ومعتذرا عن فشله في تحقيق الاهداف المرسومة.

لن أترشح

حول موضوع ترشحه مجددا لرئاسة النادي اكد خماخم انه لم يعد له رغبة في الترشح لرئاسة النادي بعد موسمين اجتهد فيهما ولم يصب وأضاف «ألوم نفسي لاني قبلت مهمة رئاسة النادي وفشلت في تحقيق الاهداف المرسومة واني اطلب المعذرة من احباء النادي وأعبر عن اصراري على عدم تقديم ترشحي مجددا للرئاسة.»

جلسة عامة مبكرة

حول الجلسة العامة قال خماخم «لقد طلبوا مني الرحيل مع تحديد موعد للجلسة العامة الانتخابية في اقرب الآجال ومن هذا المنطلق ادعو كل الذين يرون في انفسهم الكفاءة الى تقديم ترشحاتهم لرئاسة النادي وساعلن في الابان عن موعد الجلسة وفتح باب الترشحات وسأكون الى جانب الرئيس الجديد ولن اطالبه بالاموال التي صرفتها في الموسمين الماضيين والتي بلغت 11 مليون دينار من مالي الخاص واعده بخلاص ما تبقى من ديون وبالتحديد دين المدرب دوارتي ومساعده نرسيس على ان يتكفل هو بخلاص ما تبقى من ديون فريق اللاعب النيجيري كينغسلاي ايدو .»

واضاف خماخم قائلا «لقد ظلمت نفسي ولم يظلمني احد لكن الشيء الذي افتخر هو انني لما انضممت لهيئة النادي الصفاقسي سنة 1997 في خطة مسؤول اول عن الشبان حصدت ثمرة عملي سنة 2000 بفضل مجموعة اللاعبين الشبان الذين جلبتهم للفريق.»

اعتذر للجريء

حول علاقته مع رئيس جامعة كرة القدم وديع الجريء الذي سلط عليه عقوبة تاديبية تمنعه من القيام باي نشاط اداري أو ميداني قال خماخم «الآن وبعد انتهاء كل شيء اعتذر للجريء على كل ما صدر عني كما اقدم اعتذاراتي للجامعة وللحكام وادعو الرئيس الجديد للنادي الصفاقسي بعدم النسج على منوالي .»

أعتذر من الجمهور

اختتم المنصف خماخم حديثه بكلمة موجهة لاحباء النادي الصفاقسي قائلا فيها « أنا مدين للنادي الصفاقسي ولجماهيره التي أعتذر منها والسماح وأقر أمامها باني رئيس فاشل ولست مؤهلا لتحمل المسؤولية... لقد اجتهدت ولم اصب وكان من نصيبي اجر واحد وقد ضحيت باموالي ولم أحصد الا الفشل.»

مفاوضات متقدمة

أكد المنصف خماخم ان هناك مفاوضات متقدمة مع المدرب الفرنسي روجي لومار وان وجهات النظر متقاربة ونسبة التعاقد مع هذا المدرب تناهز 85 بالمائة.