الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأربعاء 09 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
أخبار النادي الصفاقسي.. خماخــــم راحـــل ولومـــــار قــــــادم
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
الآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 08 ماي 2018 جريدة الشروق ليوم الإربعاء 09 ماي 2018 الخميس 17 ماي رمضان.. ودولة وحيدة تصوم الأربعاء بدون إعلان! بالفيديو.. المكلف بالاتصال في "النداء": "شيخة مدينة تونس... مفتي الجمهورية التونسية يدلي بتصريح لقناة اسرائيلية...... جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم غضب في صفوف ركاب قطار الأحواز بحمام الأنف وسائق يتعرض... استطلاع للرأي: الفرنسيون والألمان والإيطاليون يعتبرون...
كرة القدم
أخبار النادي الصفاقسي.. خماخــــم راحـــل ولومـــــار قــــــادم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018

خرج النادي الصفاقسي هذا الموسم بيد فارغة واخرى لا شيء فيها حيث انسحب من الكاس في الامتار الاخيرة ولم يعرف الاستقرار في النتائج على مستوى البطولة رغم البداية المتميزة وعجز عن المحافظة على المرتبة الثانية ما اثار غضب الاحباء الذين طالبوا بعقد الجلسة العامة الانتخابية في اقرب الآجال وبالرحيل الفوري للهيئة الحالية التي لم تكن سياستها ناجحة وكانت وراء الفشل الذريع للنادي ولم يجد رئيس النادي المنصف خماخم من حل سوى مخاطبة الاحباء عبر احدى راديو الديوان لطمأنتهم والتاكيد على انه راحل ومعتذرا عن فشله في تحقيق الاهداف المرسومة.
لن أترشح
حول موضوع ترشحه مجددا لرئاسة النادي اكد خماخم انه لم يعد له رغبة في الترشح لرئاسة النادي بعد موسمين اجتهد فيهما ولم يصب وأضاف «ألوم نفسي لاني قبلت مهمة رئاسة النادي وفشلت في تحقيق الاهداف المرسومة واني اطلب المعذرة من احباء النادي وأعبر عن اصراري على عدم تقديم ترشحي مجددا للرئاسة.»
جلسة عامة مبكرة
حول الجلسة العامة قال خماخم «لقد طلبوا مني الرحيل مع تحديد موعد للجلسة العامة الانتخابية في اقرب الآجال ومن هذا المنطلق ادعو كل الذين يرون في انفسهم الكفاءة الى تقديم ترشحاتهم لرئاسة النادي وساعلن في الابان عن موعد الجلسة وفتح باب الترشحات وسأكون الى جانب الرئيس الجديد ولن اطالبه بالاموال التي صرفتها في الموسمين الماضيين والتي بلغت 11 مليون دينار من مالي الخاص واعده بخلاص ما تبقى من ديون وبالتحديد دين المدرب دوارتي ومساعده نرسيس على ان يتكفل هو بخلاص ما تبقى من ديون فريق اللاعب النيجيري كينغسلاي ايدو .»
واضاف خماخم قائلا «لقد ظلمت نفسي ولم يظلمني احد لكن الشيء الذي افتخر هو انني لما انضممت لهيئة النادي الصفاقسي سنة 1997 في خطة مسؤول اول عن الشبان حصدت ثمرة عملي سنة 2000 بفضل مجموعة اللاعبين الشبان الذين جلبتهم للفريق.»
اعتذر للجريء
حول علاقته مع رئيس جامعة كرة القدم وديع الجريء الذي سلط عليه عقوبة تاديبية تمنعه من القيام باي نشاط اداري أو ميداني قال خماخم «الآن وبعد انتهاء كل شيء اعتذر للجريء على كل ما صدر عني كما اقدم اعتذاراتي للجامعة وللحكام وادعو الرئيس الجديد للنادي الصفاقسي بعدم النسج على منوالي .»
أعتذر من الجمهور
اختتم المنصف خماخم حديثه بكلمة موجهة لاحباء النادي الصفاقسي قائلا فيها « أنا مدين للنادي الصفاقسي ولجماهيره التي أعتذر منها والسماح وأقر أمامها باني رئيس فاشل ولست مؤهلا لتحمل المسؤولية... لقد اجتهدت ولم اصب وكان من نصيبي اجر واحد وقد ضحيت باموالي ولم أحصد الا الفشل.»
مفاوضات متقدمة
أكد المنصف خماخم ان هناك مفاوضات متقدمة مع المدرب الفرنسي روجي لومار وان وجهات النظر متقاربة ونسبة التعاقد مع هذا المدرب تناهز 85 بالمائة.

تقرؤون أيضا
أخبار النادي الصفاقسي.. خماخــــم راحـــل ولومـــــار قــــــادم
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
خرج النادي الصفاقسي هذا الموسم بيد فارغة واخرى لا شيء فيها حيث انسحب من الكاس في الامتار الاخيرة ولم يعرف...
المزيد >>
في الصميم .. متى تتحرر الرياضة من السياسة؟
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
في خِضمّ الانتخابات البلدية دفع أحدهم دفعا «ساحر الجيلين» للإدلاء بدلوه في اللّعبة السياسية وقد قال حمادي...
المزيد >>
المنتخب الوطني..معلول يعتني ببن عمر والمساكني يجري عملية جراحية ناجحة
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
رغم الصّعوبات التنظيمية الناجمة أساسا عن الاختلافات الموجودة في رزنامة المنافسات المحلية والبطولات...
المزيد >>
حكايتنا مع المونديال.. فريد شوشان .. عدنا بعد 20 سنة... وكنت سعيدا بمواجهة فالديراما
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
فريد شوشان من مواليد 19 افريل 1973 بمدينة سوسة هو لاعب سابق بالنجم الساحلي والنادي الافريقي كما لعب لموسم وحيد...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
كرة القدم
أخبار النادي الصفاقسي.. خماخــــم راحـــل ولومـــــار قــــــادم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018

خرج النادي الصفاقسي هذا الموسم بيد فارغة واخرى لا شيء فيها حيث انسحب من الكاس في الامتار الاخيرة ولم يعرف الاستقرار في النتائج على مستوى البطولة رغم البداية المتميزة وعجز عن المحافظة على المرتبة الثانية ما اثار غضب الاحباء الذين طالبوا بعقد الجلسة العامة الانتخابية في اقرب الآجال وبالرحيل الفوري للهيئة الحالية التي لم تكن سياستها ناجحة وكانت وراء الفشل الذريع للنادي ولم يجد رئيس النادي المنصف خماخم من حل سوى مخاطبة الاحباء عبر احدى راديو الديوان لطمأنتهم والتاكيد على انه راحل ومعتذرا عن فشله في تحقيق الاهداف المرسومة.
لن أترشح
حول موضوع ترشحه مجددا لرئاسة النادي اكد خماخم انه لم يعد له رغبة في الترشح لرئاسة النادي بعد موسمين اجتهد فيهما ولم يصب وأضاف «ألوم نفسي لاني قبلت مهمة رئاسة النادي وفشلت في تحقيق الاهداف المرسومة واني اطلب المعذرة من احباء النادي وأعبر عن اصراري على عدم تقديم ترشحي مجددا للرئاسة.»
جلسة عامة مبكرة
حول الجلسة العامة قال خماخم «لقد طلبوا مني الرحيل مع تحديد موعد للجلسة العامة الانتخابية في اقرب الآجال ومن هذا المنطلق ادعو كل الذين يرون في انفسهم الكفاءة الى تقديم ترشحاتهم لرئاسة النادي وساعلن في الابان عن موعد الجلسة وفتح باب الترشحات وسأكون الى جانب الرئيس الجديد ولن اطالبه بالاموال التي صرفتها في الموسمين الماضيين والتي بلغت 11 مليون دينار من مالي الخاص واعده بخلاص ما تبقى من ديون وبالتحديد دين المدرب دوارتي ومساعده نرسيس على ان يتكفل هو بخلاص ما تبقى من ديون فريق اللاعب النيجيري كينغسلاي ايدو .»
واضاف خماخم قائلا «لقد ظلمت نفسي ولم يظلمني احد لكن الشيء الذي افتخر هو انني لما انضممت لهيئة النادي الصفاقسي سنة 1997 في خطة مسؤول اول عن الشبان حصدت ثمرة عملي سنة 2000 بفضل مجموعة اللاعبين الشبان الذين جلبتهم للفريق.»
اعتذر للجريء
حول علاقته مع رئيس جامعة كرة القدم وديع الجريء الذي سلط عليه عقوبة تاديبية تمنعه من القيام باي نشاط اداري أو ميداني قال خماخم «الآن وبعد انتهاء كل شيء اعتذر للجريء على كل ما صدر عني كما اقدم اعتذاراتي للجامعة وللحكام وادعو الرئيس الجديد للنادي الصفاقسي بعدم النسج على منوالي .»
أعتذر من الجمهور
اختتم المنصف خماخم حديثه بكلمة موجهة لاحباء النادي الصفاقسي قائلا فيها « أنا مدين للنادي الصفاقسي ولجماهيره التي أعتذر منها والسماح وأقر أمامها باني رئيس فاشل ولست مؤهلا لتحمل المسؤولية... لقد اجتهدت ولم اصب وكان من نصيبي اجر واحد وقد ضحيت باموالي ولم أحصد الا الفشل.»
مفاوضات متقدمة
أكد المنصف خماخم ان هناك مفاوضات متقدمة مع المدرب الفرنسي روجي لومار وان وجهات النظر متقاربة ونسبة التعاقد مع هذا المدرب تناهز 85 بالمائة.

تقرؤون أيضا
أخبار النادي الصفاقسي.. خماخــــم راحـــل ولومـــــار قــــــادم
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
خرج النادي الصفاقسي هذا الموسم بيد فارغة واخرى لا شيء فيها حيث انسحب من الكاس في الامتار الاخيرة ولم يعرف...
المزيد >>
في الصميم .. متى تتحرر الرياضة من السياسة؟
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
في خِضمّ الانتخابات البلدية دفع أحدهم دفعا «ساحر الجيلين» للإدلاء بدلوه في اللّعبة السياسية وقد قال حمادي...
المزيد >>
المنتخب الوطني..معلول يعتني ببن عمر والمساكني يجري عملية جراحية ناجحة
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
رغم الصّعوبات التنظيمية الناجمة أساسا عن الاختلافات الموجودة في رزنامة المنافسات المحلية والبطولات...
المزيد >>
حكايتنا مع المونديال.. فريد شوشان .. عدنا بعد 20 سنة... وكنت سعيدا بمواجهة فالديراما
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
فريد شوشان من مواليد 19 افريل 1973 بمدينة سوسة هو لاعب سابق بالنجم الساحلي والنادي الافريقي كما لعب لموسم وحيد...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
الآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 08 ماي 2018 جريدة الشروق ليوم الإربعاء 09 ماي 2018 الخميس 17 ماي رمضان.. ودولة وحيدة تصوم الأربعاء بدون إعلان! بالفيديو.. المكلف بالاتصال في "النداء": "شيخة مدينة تونس... مفتي الجمهورية التونسية يدلي بتصريح لقناة اسرائيلية...... جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم غضب في صفوف ركاب قطار الأحواز بحمام الأنف وسائق يتعرض... استطلاع للرأي: الفرنسيون والألمان والإيطاليون يعتبرون...
﻿