امضاء اتفاق بين وزارة التربية والجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين

أمضت الجامعة العامّة للقيمين والقيمين العامين اليوم اتفاقا مع وزارة التربية في خصوص مطالب القطاع وفق ما جاء في الصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل.

يذكر ان الجامعة قررت أمس إلغاء الإضراب العام للقيمين الذي كان مقررا يوم الغد 09 ماي 2018.