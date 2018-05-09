امضاء اتفاق بين وزارة التربية والجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين
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00:30امضاء اتفاق بين وزارة التربية والجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين
09 ماي 2018
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23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
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19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
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لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...المزيد >>
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امضاء اتفاق بين وزارة التربية والجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين
أمضت الجامعة العامّة للقيمين والقيمين العامين اليوم اتفاقا مع وزارة التربية في خصوص مطالب القطاع وفق ما جاء في الصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل.
يذكر ان الجامعة قررت أمس إلغاء الإضراب العام للقيمين الذي كان مقررا يوم الغد 09 ماي 2018.
جريدة الشروق ليوم الإربعاء 09 ماي 2018
09 ماي 2018 السّاعة 01:00
جريدة الشروق ليوم الإربعاء 09 ماي 2018المزيد >>
كاريكاتير اليوم
09 ماي 2018 السّاعة 01:00
كاريكاتير اليومالمزيد >>
امضاء اتفاق بين وزارة التربية والجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين
09 ماي 2018 السّاعة 00:30
أمضت الجامعة العامّة للقيمين والقيمين العامين اليوم اتفاقا مع وزارة التربية في خصوص مطالب القطاع وفق ما جاء...المزيد >>
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امضاء اتفاق بين وزارة التربية والجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين
أمضت الجامعة العامّة للقيمين والقيمين العامين اليوم اتفاقا مع وزارة التربية في خصوص مطالب القطاع وفق ما جاء في الصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل.
يذكر ان الجامعة قررت أمس إلغاء الإضراب العام للقيمين الذي كان مقررا يوم الغد 09 ماي 2018.
جريدة الشروق ليوم الإربعاء 09 ماي 2018
09 ماي 2018 السّاعة 01:00
جريدة الشروق ليوم الإربعاء 09 ماي 2018المزيد >>
كاريكاتير اليوم
09 ماي 2018 السّاعة 01:00
كاريكاتير اليومالمزيد >>
امضاء اتفاق بين وزارة التربية والجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين
09 ماي 2018 السّاعة 00:30
أمضت الجامعة العامّة للقيمين والقيمين العامين اليوم اتفاقا مع وزارة التربية في خصوص مطالب القطاع وفق ما جاء...المزيد >>
فيرغسون يستفيق ويتجاوز مرحلة الخطر
08 ماي 2018 السّاعة 23:58
ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، الأسطورة الأسكتلندي السير أليكس فيرغسون،...المزيد >>
-
00:30امضاء اتفاق بين وزارة التربية والجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين
09 ماي 2018
-
23:58فيرغسون يستفيق ويتجاوز مرحلة الخطر
08 ماي 2018
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
عبد الجليل المسعوديدرس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...المزيد >>
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