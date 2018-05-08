قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج

قابس- الشروق أون لاين- رؤوف الطابعي‎: في إطار متابعة المشاريع الخاصة بدعم الموارد المائية التي تقوم بها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه قام والي قابس المنجي ثامر صحبة الإطارات المعنية بزيارة عمل وتفقد للأشغال الفنية ببئر الفجيج 3 المتصلة برفع قوة التدفق لمنسوب المياه به من40ل/ث إلى 120ل/ث بتكاليف بلغت حوالي450 أد بغاية دعم الموارد المائية بالحامة وقابس الكبرى، ومن المنتظر أن يتم إستغلال مياه البئر مع بداية شهر رمضان المعظم.