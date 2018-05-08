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يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
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الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
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السياسي
الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018 | 22:03

أكد اليوم الثلاثاء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن التوافق سيستمر في المجالس البلدية مشيرا الى أن القانون الانتخابي لا يسمح إلّا نادرا بأن يتحصل أي حزب على الأغلبية المطلقة في دائرة انتخابية.

وقال الغنوشي في تصريح لشمس أف أم على هامش حضوره افتتاح أشغال المؤتمر السادس عشر للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بتوزر، إن البلديات هي أهم مجال لممارسة الديمقراطية.

وتابع الغنوشي أن مواصلة التوافق فيه تدريب للتونسيين على التعايش فيما بينهم ، إذ يُمكِنهم ذلك من كيفية التعامل مع المختلفين عنه.

وصرّح الغنوشي في هذا السياق قائلا 'الواحد ما يكبرش كرشو'، مشددا على أن الانتخابات البلدية هي انتصار لسياسة التوافق التي أوصلت البلاد إلى محطة الأمان.

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السياسي
الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018 | 22:03

أكد اليوم الثلاثاء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن التوافق سيستمر في المجالس البلدية مشيرا الى أن القانون الانتخابي لا يسمح إلّا نادرا بأن يتحصل أي حزب على الأغلبية المطلقة في دائرة انتخابية.

وقال الغنوشي في تصريح لشمس أف أم على هامش حضوره افتتاح أشغال المؤتمر السادس عشر للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بتوزر، إن البلديات هي أهم مجال لممارسة الديمقراطية.

وتابع الغنوشي أن مواصلة التوافق فيه تدريب للتونسيين على التعايش فيما بينهم ، إذ يُمكِنهم ذلك من كيفية التعامل مع المختلفين عنه.

وصرّح الغنوشي في هذا السياق قائلا 'الواحد ما يكبرش كرشو'، مشددا على أن الانتخابات البلدية هي انتصار لسياسة التوافق التي أوصلت البلاد إلى محطة الأمان.

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الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018 السّاعة 22:03
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08 ماي 2018 السّاعة 21:32
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لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
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