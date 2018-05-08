الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"

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أكد اليوم الثلاثاء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن التوافق سيستمر في المجالس البلدية مشيرا الى أن القانون الانتخابي لا يسمح إلّا نادرا بأن يتحصل أي حزب على الأغلبية المطلقة في دائرة انتخابية.
وقال الغنوشي في تصريح لشمس أف أم على هامش حضوره افتتاح أشغال المؤتمر السادس عشر للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بتوزر، إن البلديات هي أهم مجال لممارسة الديمقراطية.
وتابع الغنوشي أن مواصلة التوافق فيه تدريب للتونسيين على التعايش فيما بينهم ، إذ يُمكِنهم ذلك من كيفية التعامل مع المختلفين عنه.
وصرّح الغنوشي في هذا السياق قائلا 'الواحد ما يكبرش كرشو'، مشددا على أن الانتخابات البلدية هي انتصار لسياسة التوافق التي أوصلت البلاد إلى محطة الأمان.
أكد اليوم الثلاثاء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن التوافق سيستمر في المجالس البلدية مشيرا الى أن القانون الانتخابي لا يسمح إلّا نادرا بأن يتحصل أي حزب على الأغلبية المطلقة في دائرة انتخابية.
وقال الغنوشي في تصريح لشمس أف أم على هامش حضوره افتتاح أشغال المؤتمر السادس عشر للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بتوزر، إن البلديات هي أهم مجال لممارسة الديمقراطية.
وتابع الغنوشي أن مواصلة التوافق فيه تدريب للتونسيين على التعايش فيما بينهم ، إذ يُمكِنهم ذلك من كيفية التعامل مع المختلفين عنه.
وصرّح الغنوشي في هذا السياق قائلا 'الواحد ما يكبرش كرشو'، مشددا على أن الانتخابات البلدية هي انتصار لسياسة التوافق التي أوصلت البلاد إلى محطة الأمان.
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018