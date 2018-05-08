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يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
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السر البنكي وغياب الخبرة يحولان دون استرجاع الاموال المنهوبة المهربة الى الخارج (تقرير)
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الأولى
السر البنكي وغياب الخبرة يحولان دون استرجاع الاموال المنهوبة المهربة الى الخارج (تقرير)
08 ماي 2018 | 21:47

كشف تقرير حول "المشروع النموذجي لدعم دول الربيع العربي (تونس وليبيا ومصر) لاسترجاع الاموال والممتلكات المنهوبة في هذه البلدان والمهربة الى الخارج، "ان السر البنكي وغياب الرؤية الشاملة والخبرة في اعتماد اليات جديدة لمصادرة الاموال المنهوبة تعد من اهم التحديات التي تواجهها بلدان الربيع العربي.

ويمثل هذا التقرير الذي تم تقديمه الثلاثاء خلال اختتام اشغال المنتدى الاقليمي حول الاموال المنهوبة والمهربة الى الخارج، الذي نظمه معهد الامم المتحدة الاقليمي لبحوث الجريمة والعدالة بالتعان مع الاتحاد الاوروبي، دعما فنيا يرمي الى تقوية قدرات البلدان المعنية في مجال تحديد الممتلكات المنهوبة وتجميدها واسترجاعها.

كما ابرزت ذات الوثيقة اهمية التعاون الدولي في مجال استرجاع هذه الاموال المنهوبة.

 من جهته، افاد وزير املاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد انه رغم الجهود التي بذلتها تونس لاسترجاع الاموال المنهوبة والمهربة الى الخارج الا ان النتائج تبقى دون الانتظارات المأمولة".

واضاف كرشيد ان تونس تقدمت بعديد الطلبات القضائية والادارية لاسترجاع الاموال المنهوبة ولكنها كانت تجابه بمسوغات اجرائية منها عدم حصول الاحكام على صيغتها النهائية والحال ان المطلوبين يتحصنون بالفرار ولا يجابهون القضاء التونسي رغم ضمانات المحاكمة العادلة.

وكشف ان الوزارة تعمل بشكل مكثف بمعية مختلف الاطراف المعنية بمسار استرجاع الاموال المنهوبة على تنويع طرق استرجاع الاموال المهربة الى الخارج والمزج بين المقاربة الاقتصادية مع المقاربة القانونية الجزائية الكلاسيكية وعيا منها بان التجميد الاداري أصبح غير كاف لان الدولة التي قررت التجميد لا يمكن ان تمدد القرار بصورة لانهائية.

وات
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السر البنكي وغياب الخبرة يحولان دون استرجاع الاموال المنهوبة المهربة الى الخارج (تقرير)
08 ماي 2018 | 21:47

كشف تقرير حول "المشروع النموذجي لدعم دول الربيع العربي (تونس وليبيا ومصر) لاسترجاع الاموال والممتلكات المنهوبة في هذه البلدان والمهربة الى الخارج، "ان السر البنكي وغياب الرؤية الشاملة والخبرة في اعتماد اليات جديدة لمصادرة الاموال المنهوبة تعد من اهم التحديات التي تواجهها بلدان الربيع العربي.

ويمثل هذا التقرير الذي تم تقديمه الثلاثاء خلال اختتام اشغال المنتدى الاقليمي حول الاموال المنهوبة والمهربة الى الخارج، الذي نظمه معهد الامم المتحدة الاقليمي لبحوث الجريمة والعدالة بالتعان مع الاتحاد الاوروبي، دعما فنيا يرمي الى تقوية قدرات البلدان المعنية في مجال تحديد الممتلكات المنهوبة وتجميدها واسترجاعها.

كما ابرزت ذات الوثيقة اهمية التعاون الدولي في مجال استرجاع هذه الاموال المنهوبة.

 من جهته، افاد وزير املاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد انه رغم الجهود التي بذلتها تونس لاسترجاع الاموال المنهوبة والمهربة الى الخارج الا ان النتائج تبقى دون الانتظارات المأمولة".

واضاف كرشيد ان تونس تقدمت بعديد الطلبات القضائية والادارية لاسترجاع الاموال المنهوبة ولكنها كانت تجابه بمسوغات اجرائية منها عدم حصول الاحكام على صيغتها النهائية والحال ان المطلوبين يتحصنون بالفرار ولا يجابهون القضاء التونسي رغم ضمانات المحاكمة العادلة.

وكشف ان الوزارة تعمل بشكل مكثف بمعية مختلف الاطراف المعنية بمسار استرجاع الاموال المنهوبة على تنويع طرق استرجاع الاموال المهربة الى الخارج والمزج بين المقاربة الاقتصادية مع المقاربة القانونية الجزائية الكلاسيكية وعيا منها بان التجميد الاداري أصبح غير كاف لان الدولة التي قررت التجميد لا يمكن ان تمدد القرار بصورة لانهائية.

وات
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غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018 السّاعة 23:08
ذكرت إذاعة "موزاييك" أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يشرف بنفسه صباح غد الاربعاء 9 ماي 2018 في قصر قرطاج...
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هيئة الانتخابات تقدم نتائج جزئية للانتخابات البلدية في 10 ولايات وغدا الإعلان عن النتائج...
08 ماي 2018 السّاعة 22:55
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، الثلاثاء في ندوة صحفية، أن مجلس الهيئة...
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08 ماي 2018 السّاعة 22:48
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عبد الجليل المسعودي
درس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
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