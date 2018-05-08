السر البنكي وغياب الخبرة يحولان دون استرجاع الاموال المنهوبة المهربة الى الخارج (تقرير)

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كشف تقرير حول "المشروع النموذجي لدعم دول الربيع العربي (تونس وليبيا ومصر) لاسترجاع الاموال والممتلكات المنهوبة في هذه البلدان والمهربة الى الخارج، "ان السر البنكي وغياب الرؤية الشاملة والخبرة في اعتماد اليات جديدة لمصادرة الاموال المنهوبة تعد من اهم التحديات التي تواجهها بلدان الربيع العربي.
ويمثل هذا التقرير الذي تم تقديمه الثلاثاء خلال اختتام اشغال المنتدى الاقليمي حول الاموال المنهوبة والمهربة الى الخارج، الذي نظمه معهد الامم المتحدة الاقليمي لبحوث الجريمة والعدالة بالتعان مع الاتحاد الاوروبي، دعما فنيا يرمي الى تقوية قدرات البلدان المعنية في مجال تحديد الممتلكات المنهوبة وتجميدها واسترجاعها.
كما ابرزت ذات الوثيقة اهمية التعاون الدولي في مجال استرجاع هذه الاموال المنهوبة.
من جهته، افاد وزير املاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد انه رغم الجهود التي بذلتها تونس لاسترجاع الاموال المنهوبة والمهربة الى الخارج الا ان النتائج تبقى دون الانتظارات المأمولة".
واضاف كرشيد ان تونس تقدمت بعديد الطلبات القضائية والادارية لاسترجاع الاموال المنهوبة ولكنها كانت تجابه بمسوغات اجرائية منها عدم حصول الاحكام على صيغتها النهائية والحال ان المطلوبين يتحصنون بالفرار ولا يجابهون القضاء التونسي رغم ضمانات المحاكمة العادلة.
وكشف ان الوزارة تعمل بشكل مكثف بمعية مختلف الاطراف المعنية بمسار استرجاع الاموال المنهوبة على تنويع طرق استرجاع الاموال المهربة الى الخارج والمزج بين المقاربة الاقتصادية مع المقاربة القانونية الجزائية الكلاسيكية وعيا منها بان التجميد الاداري أصبح غير كاف لان الدولة التي قررت التجميد لا يمكن ان تمدد القرار بصورة لانهائية.
كشف تقرير حول "المشروع النموذجي لدعم دول الربيع العربي (تونس وليبيا ومصر) لاسترجاع الاموال والممتلكات المنهوبة في هذه البلدان والمهربة الى الخارج، "ان السر البنكي وغياب الرؤية الشاملة والخبرة في اعتماد اليات جديدة لمصادرة الاموال المنهوبة تعد من اهم التحديات التي تواجهها بلدان الربيع العربي.
ويمثل هذا التقرير الذي تم تقديمه الثلاثاء خلال اختتام اشغال المنتدى الاقليمي حول الاموال المنهوبة والمهربة الى الخارج، الذي نظمه معهد الامم المتحدة الاقليمي لبحوث الجريمة والعدالة بالتعان مع الاتحاد الاوروبي، دعما فنيا يرمي الى تقوية قدرات البلدان المعنية في مجال تحديد الممتلكات المنهوبة وتجميدها واسترجاعها.
كما ابرزت ذات الوثيقة اهمية التعاون الدولي في مجال استرجاع هذه الاموال المنهوبة.
من جهته، افاد وزير املاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد انه رغم الجهود التي بذلتها تونس لاسترجاع الاموال المنهوبة والمهربة الى الخارج الا ان النتائج تبقى دون الانتظارات المأمولة".
واضاف كرشيد ان تونس تقدمت بعديد الطلبات القضائية والادارية لاسترجاع الاموال المنهوبة ولكنها كانت تجابه بمسوغات اجرائية منها عدم حصول الاحكام على صيغتها النهائية والحال ان المطلوبين يتحصنون بالفرار ولا يجابهون القضاء التونسي رغم ضمانات المحاكمة العادلة.
وكشف ان الوزارة تعمل بشكل مكثف بمعية مختلف الاطراف المعنية بمسار استرجاع الاموال المنهوبة على تنويع طرق استرجاع الاموال المهربة الى الخارج والمزج بين المقاربة الاقتصادية مع المقاربة القانونية الجزائية الكلاسيكية وعيا منها بان التجميد الاداري أصبح غير كاف لان الدولة التي قررت التجميد لا يمكن ان تمدد القرار بصورة لانهائية.
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018