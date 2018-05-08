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يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
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الشاهد يعلن عن جملة من القرارات والاجراءات لفائدة قطاع الفلاحة والصيد البحري
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السياسي
الشاهد يعلن عن جملة من القرارات والاجراءات لفائدة قطاع الفلاحة والصيد البحري
08 ماي 2018 | 21:32

أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال اشرافه بعد ظهر اليوم الثلاثاء بولاية توزر على افتتاح أشغال المؤتمر السادس عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن جملة من القرارات و الاجراءات لفائدة قطاع الفلاحة والصيد البحري من أهمها :

 - إصلاح منظومة التمويل ومعضلة المديونية

  - الإذن بتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية و ادراجه ضمن قانون المالية في إطار رؤية تشاركية تأخذ بعين الاعتبار مقترحات الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري

  - الزيادة في منحة المحروقات لفائدة البحارة و إقرار خطة للحد من آثار سلطعون البحر في خليج قابس

 - الإذن بالإسراع بوضع خطة لإصلاح منظومة التغطية الاجتماعية في قطاع الفلاحة والصيد البحري

 - الشروع في إرساء خطة محكمة لتسوية الأوضاع العقارية للأراضي الفلاحية و إعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية و احكام توزيعها في شكل إحياء و مقاسم فنية بشكل يضمن النجاعة اللازمة و المردودية للقطاع.

- الرفع من نسبة المنحة المرصودة عند اقتناء الآلات الفلاحية الى أكثر من 50 في المائة من التكلفة

- رصد استثمارات ضخمة لإنجاز المشاريع المتعلقة بتعبئة و احكام و استغلال الموارد المائية التقليدية و المتجددة في إطار رؤية استشرافية إلى حدود سنة 2050 .

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الشاهد يعلن عن جملة من القرارات والاجراءات لفائدة قطاع الفلاحة والصيد البحري
08 ماي 2018 السّاعة 21:32
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المزيد >>
المزيد من الأخبار...
السياسي
الشاهد يعلن عن جملة من القرارات والاجراءات لفائدة قطاع الفلاحة والصيد البحري
08 ماي 2018 | 21:32

أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال اشرافه بعد ظهر اليوم الثلاثاء بولاية توزر على افتتاح أشغال المؤتمر السادس عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن جملة من القرارات و الاجراءات لفائدة قطاع الفلاحة والصيد البحري من أهمها :

 - إصلاح منظومة التمويل ومعضلة المديونية

  - الإذن بتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية و ادراجه ضمن قانون المالية في إطار رؤية تشاركية تأخذ بعين الاعتبار مقترحات الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري

  - الزيادة في منحة المحروقات لفائدة البحارة و إقرار خطة للحد من آثار سلطعون البحر في خليج قابس

 - الإذن بالإسراع بوضع خطة لإصلاح منظومة التغطية الاجتماعية في قطاع الفلاحة والصيد البحري

 - الشروع في إرساء خطة محكمة لتسوية الأوضاع العقارية للأراضي الفلاحية و إعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية و احكام توزيعها في شكل إحياء و مقاسم فنية بشكل يضمن النجاعة اللازمة و المردودية للقطاع.

- الرفع من نسبة المنحة المرصودة عند اقتناء الآلات الفلاحية الى أكثر من 50 في المائة من التكلفة

- رصد استثمارات ضخمة لإنجاز المشاريع المتعلقة بتعبئة و احكام و استغلال الموارد المائية التقليدية و المتجددة في إطار رؤية استشرافية إلى حدود سنة 2050 .

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غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018 السّاعة 23:08
ذكرت إذاعة "موزاييك" أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يشرف بنفسه صباح غد الاربعاء 9 ماي 2018 في قصر قرطاج...
المزيد >>
هيئة الانتخابات تقدم نتائج جزئية للانتخابات البلدية في 10 ولايات وغدا الإعلان عن النتائج الأولية
08 ماي 2018 السّاعة 22:55
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات...
المزيد >>
الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018 السّاعة 22:03
أكد اليوم الثلاثاء رئيس حركة النهضة راشد...
المزيد >>
الشاهد يعلن عن جملة من القرارات والاجراءات لفائدة قطاع الفلاحة والصيد البحري
08 ماي 2018 السّاعة 21:32
أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال اشرافه بعد...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
درس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
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