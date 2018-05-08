الشاهد يعلن عن جملة من القرارات والاجراءات لفائدة قطاع الفلاحة والصيد البحري

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أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال اشرافه بعد ظهر اليوم الثلاثاء بولاية توزر على افتتاح أشغال المؤتمر السادس عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن جملة من القرارات و الاجراءات لفائدة قطاع الفلاحة والصيد البحري من أهمها :
- إصلاح منظومة التمويل ومعضلة المديونية
- الإذن بتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية و ادراجه ضمن قانون المالية في إطار رؤية تشاركية تأخذ بعين الاعتبار مقترحات الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري
- الزيادة في منحة المحروقات لفائدة البحارة و إقرار خطة للحد من آثار سلطعون البحر في خليج قابس
- الإذن بالإسراع بوضع خطة لإصلاح منظومة التغطية الاجتماعية في قطاع الفلاحة والصيد البحري
- الشروع في إرساء خطة محكمة لتسوية الأوضاع العقارية للأراضي الفلاحية و إعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية و احكام توزيعها في شكل إحياء و مقاسم فنية بشكل يضمن النجاعة اللازمة و المردودية للقطاع.
- الرفع من نسبة المنحة المرصودة عند اقتناء الآلات الفلاحية الى أكثر من 50 في المائة من التكلفة
- رصد استثمارات ضخمة لإنجاز المشاريع المتعلقة بتعبئة و احكام و استغلال الموارد المائية التقليدية و المتجددة في إطار رؤية استشرافية إلى حدود سنة 2050 .
أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال اشرافه بعد ظهر اليوم الثلاثاء بولاية توزر على افتتاح أشغال المؤتمر السادس عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن جملة من القرارات و الاجراءات لفائدة قطاع الفلاحة والصيد البحري من أهمها :
- إصلاح منظومة التمويل ومعضلة المديونية
- الإذن بتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية و ادراجه ضمن قانون المالية في إطار رؤية تشاركية تأخذ بعين الاعتبار مقترحات الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري
- الزيادة في منحة المحروقات لفائدة البحارة و إقرار خطة للحد من آثار سلطعون البحر في خليج قابس
- الإذن بالإسراع بوضع خطة لإصلاح منظومة التغطية الاجتماعية في قطاع الفلاحة والصيد البحري
- الشروع في إرساء خطة محكمة لتسوية الأوضاع العقارية للأراضي الفلاحية و إعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية و احكام توزيعها في شكل إحياء و مقاسم فنية بشكل يضمن النجاعة اللازمة و المردودية للقطاع.
- الرفع من نسبة المنحة المرصودة عند اقتناء الآلات الفلاحية الى أكثر من 50 في المائة من التكلفة
- رصد استثمارات ضخمة لإنجاز المشاريع المتعلقة بتعبئة و احكام و استغلال الموارد المائية التقليدية و المتجددة في إطار رؤية استشرافية إلى حدود سنة 2050 .
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018