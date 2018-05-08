الشاهد يعلن عن جملة من القرارات والاجراءات لفائدة قطاع الفلاحة والصيد البحري

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال اشرافه بعد ظهر اليوم الثلاثاء بولاية توزر على افتتاح أشغال المؤتمر السادس عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن جملة من القرارات و الاجراءات لفائدة قطاع الفلاحة والصيد البحري من أهمها :

- إصلاح منظومة التمويل ومعضلة المديونية

- الإذن بتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية و ادراجه ضمن قانون المالية في إطار رؤية تشاركية تأخذ بعين الاعتبار مقترحات الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري

- الزيادة في منحة المحروقات لفائدة البحارة و إقرار خطة للحد من آثار سلطعون البحر في خليج قابس

- الإذن بالإسراع بوضع خطة لإصلاح منظومة التغطية الاجتماعية في قطاع الفلاحة والصيد البحري

- الشروع في إرساء خطة محكمة لتسوية الأوضاع العقارية للأراضي الفلاحية و إعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية و احكام توزيعها في شكل إحياء و مقاسم فنية بشكل يضمن النجاعة اللازمة و المردودية للقطاع.

- الرفع من نسبة المنحة المرصودة عند اقتناء الآلات الفلاحية الى أكثر من 50 في المائة من التكلفة

- رصد استثمارات ضخمة لإنجاز المشاريع المتعلقة بتعبئة و احكام و استغلال الموارد المائية التقليدية و المتجددة في إطار رؤية استشرافية إلى حدود سنة 2050 .