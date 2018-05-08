حالة الطقس ليوم الإربعاء 09 ماي 2018

بعض السحب بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الغربيّة مع أمطار محليّا رعديّة.

الريح من القطاع الشمالي بالشمال و الوسط و من القطاع الشرقي بالجنوب قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رمليّة محليّة ومعتدلة من 20 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات.

البحر مضطرب فشديد الاضطراب.

الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 19 و 24 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 24 و29 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 32 درجة بأقصى الجنوب.