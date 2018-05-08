حالة الطقس ليوم الإربعاء 09 ماي 2018

-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018
بعض السحب بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الغربيّة مع أمطار محليّا رعديّة.
الريح من القطاع الشمالي بالشمال و الوسط و من القطاع الشرقي بالجنوب قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رمليّة محليّة ومعتدلة من 20 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات.
البحر مضطرب فشديد الاضطراب.
الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 19 و 24 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 24 و29 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 32 درجة بأقصى الجنوب.
بعض السحب بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الغربيّة مع أمطار محليّا رعديّة.
الريح من القطاع الشمالي بالشمال و الوسط و من القطاع الشرقي بالجنوب قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رمليّة محليّة ومعتدلة من 20 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات.
البحر مضطرب فشديد الاضطراب.
الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 19 و 24 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 24 و29 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 32 درجة بأقصى الجنوب.
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018