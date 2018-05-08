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في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الاخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستجري يوم 10 ماي الجاري .
في رادس – س17
الترجي الرياضي التونسي – شبيبة القيروان – الحكم / رشدي قزقز
النادي البنرتي – مستقبل قابس ( ملعب يحدد لاحقا – س 15 و30د) الحكم ايمن نصري
في صفاقس – س15 و30د
النادي الصفاقسي – النادي الافريقي / الحكم نعيم حسني
في قابس – س 15 و30د
الملعب القابسي – الملعبالتونسي – الحكم محمد شعبان
في المتلوي – س 15 و30د
نجم المتلوي – الاتحاد المنستيري – الحكم صادق السالمي
في مدنين ( دون حضور الجمهور)
اولمبيك مدنين – الترجي الجرجيسي – الحكم نضال لطيف
في بنقردان
اتحاد بن قردان – النجم الساحلي – الحكم محرز مالكي
في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الاخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستجري يوم 10 ماي الجاري .
في رادس – س17
الترجي الرياضي التونسي – شبيبة القيروان – الحكم / رشدي قزقز
النادي البنرتي – مستقبل قابس ( ملعب يحدد لاحقا – س 15 و30د) الحكم ايمن نصري
في صفاقس – س15 و30د
النادي الصفاقسي – النادي الافريقي / الحكم نعيم حسني
في قابس – س 15 و30د
الملعب القابسي – الملعبالتونسي – الحكم محمد شعبان
في المتلوي – س 15 و30د
نجم المتلوي – الاتحاد المنستيري – الحكم صادق السالمي
في مدنين ( دون حضور الجمهور)
اولمبيك مدنين – الترجي الجرجيسي – الحكم نضال لطيف
في بنقردان
اتحاد بن قردان – النجم الساحلي – الحكم محرز مالكي
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018