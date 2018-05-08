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يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
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تعيين حكام مقابلات الجولة الاخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم
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الأولى
تعيين حكام مقابلات الجولة الاخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم
08 ماي 2018 | 21:21

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الاخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستجري يوم 10 ماي الجاري .

في رادس – س17

الترجي الرياضي التونسي – شبيبة القيروان – الحكم / رشدي قزقز

النادي البنرتي – مستقبل قابس ( ملعب يحدد لاحقا – س 15 و30د) الحكم ايمن نصري

في صفاقس – س15 و30د

النادي الصفاقسي – النادي الافريقي / الحكم نعيم حسني

في قابس – س 15 و30د

الملعب القابسي – الملعبالتونسي – الحكم محمد شعبان

في المتلوي – س 15 و30د

نجم المتلوي – الاتحاد المنستيري – الحكم صادق السالمي

في مدنين ( دون حضور الجمهور)

اولمبيك مدنين – الترجي الجرجيسي – الحكم نضال لطيف

في بنقردان

اتحاد بن قردان – النجم الساحلي – الحكم محرز مالكي

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الأولى
تعيين حكام مقابلات الجولة الاخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم
08 ماي 2018 | 21:21

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الاخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستجري يوم 10 ماي الجاري .

في رادس – س17

الترجي الرياضي التونسي – شبيبة القيروان – الحكم / رشدي قزقز

النادي البنرتي – مستقبل قابس ( ملعب يحدد لاحقا – س 15 و30د) الحكم ايمن نصري

في صفاقس – س15 و30د

النادي الصفاقسي – النادي الافريقي / الحكم نعيم حسني

في قابس – س 15 و30د

الملعب القابسي – الملعبالتونسي – الحكم محمد شعبان

في المتلوي – س 15 و30د

نجم المتلوي – الاتحاد المنستيري – الحكم صادق السالمي

في مدنين ( دون حضور الجمهور)

اولمبيك مدنين – الترجي الجرجيسي – الحكم نضال لطيف

في بنقردان

اتحاد بن قردان – النجم الساحلي – الحكم محرز مالكي

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غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018 السّاعة 23:08
ذكرت إذاعة "موزاييك" أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يشرف بنفسه صباح غد الاربعاء 9 ماي 2018 في قصر قرطاج...
المزيد >>
هيئة الانتخابات تقدم نتائج جزئية للانتخابات البلدية في 10 ولايات وغدا الإعلان عن النتائج...
08 ماي 2018 السّاعة 22:55
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، الثلاثاء في ندوة صحفية، أن مجلس الهيئة...
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مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018 السّاعة 22:48
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عبد الجليل المسعودي
درس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
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صفاقس: النتائج الأولية بصفاقس 1 وصفاقس 2 جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 08 ماي 2018 اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته‎ بصحراء... بالفيديو.. معهد الرصد الجوّي في نشرة إستثنائية لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال كلاسيكو الارض يخلف قتيلا في سوسة نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة النتائج الاولية للانتخابات البلدية بولاية منوبة
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