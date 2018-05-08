بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018
عبد الجليل المسعوديدرس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
اسفرت مقابلتا مجموعة تفادي النزول ضمن البطولة الوطنية لكرة اليد اللتان جرتا اليوم عن النتيجتين التاليتين.
- اتحاد منزل تميم - جمعية الحمامات 24-25
- نادي هيبون - بعث بني خيار 16-17
الترتيب
1-بعث بني خيار 7 نقاط
2- جمعية الحمامات 7 نقاط
3-نادي هيبون 5 نقاط
4-اتحاد منزل تميم 4 نقاط
النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018 السّاعة 23:32
سوسة – الشروق اون لاين- مكرم السعيدي: نجح أعوان مركز حرس المرور بالنفيضة قبل قليل في حجز شاحنة قادمة من...المزيد >>
غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018 السّاعة 23:08
ذكرت إذاعة "موزاييك" أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يشرف بنفسه صباح غد الاربعاء 9 ماي 2018 في قصر قرطاج...المزيد >>
هيئة الانتخابات تقدم نتائج جزئية للانتخابات البلدية في 10 ولايات وغدا الإعلان عن النتائج...
08 ماي 2018 السّاعة 22:55
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، الثلاثاء في ندوة صحفية، أن مجلس الهيئة...المزيد >>
مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018 السّاعة 22:48
قامت اليوم شركة مايكروسوفت بإزاحة الستار عن تطبيق جديد لمستخدمي نظام التشغيل ويندوز 10 يحمل اسم Your Phone،...المزيد >>
بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
اسفرت مقابلتا مجموعة تفادي النزول ضمن البطولة الوطنية لكرة اليد اللتان جرتا اليوم عن النتيجتين التاليتين.
- اتحاد منزل تميم - جمعية الحمامات 24-25
- نادي هيبون - بعث بني خيار 16-17
الترتيب
1-بعث بني خيار 7 نقاط
2- جمعية الحمامات 7 نقاط
3-نادي هيبون 5 نقاط
4-اتحاد منزل تميم 4 نقاط
النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018 السّاعة 23:32
سوسة – الشروق اون لاين- مكرم السعيدي: نجح أعوان مركز حرس المرور بالنفيضة قبل قليل في حجز شاحنة قادمة من...المزيد >>
غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018 السّاعة 23:08
ذكرت إذاعة "موزاييك" أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يشرف بنفسه صباح غد الاربعاء 9 ماي 2018 في قصر قرطاج...المزيد >>
هيئة الانتخابات تقدم نتائج جزئية للانتخابات البلدية في 10 ولايات وغدا الإعلان عن النتائج...
08 ماي 2018 السّاعة 22:55
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، الثلاثاء في ندوة صحفية، أن مجلس الهيئة...المزيد >>
مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018 السّاعة 22:48
قامت اليوم شركة مايكروسوفت بإزاحة الستار عن تطبيق جديد لمستخدمي نظام التشغيل ويندوز 10 يحمل اسم Your Phone،...المزيد >>
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018
عبد الجليل المسعوديدرس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة