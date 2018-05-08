زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني

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حرص زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، على الإشادة بمحمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة إشبيلية المقرر لها يوم غد الأربعاء.
وقال زيدان للصحفيين: "سنواجه فريقا وصل إلى المباراة النهائية بدوري الأبطال، ندرك قدراتهم، وندرك أن لديهم قوة بدنية، وفنيات، وسرعة، كما أنهم فريق إنجليزي يدافع ويقاتل".
وأشاد الفائز بكأس العالم عام 1998 بصلاح، مضيفا "هو لاعب عظيم، ولكن الأمر لا يعنيني. لا أدري ما إذا كان صلاح سيفوز بالكرة الذهبية، ولكنه قدم موسما رائعا".
ورفض زيدان ما يتردد عن أن حسم اللقب سيكون وفقا لنتيجة الصراع المنتظر بين صلاح ونجم النادي الملكي كريستيانو رونالدو، متابعا "المباراة لا تتمحور حول رونالدو وصلاح فقط، بل ستكون بين ريال مدريد وليفربول".
وأحرز محمد صلاح عشرة أهداف في دوري أبطال أوروبا، قادت ليفربول للوصول للنهائي لأول مرة منذ 11 عاما.
وأتم زيدان "ستكون مباراة رائعة ومفتوحة وستتاح خلالها الكثير من الفرص لكلا الفريقين، الأمر الأهم بالنسبة لنا هو أن نكون منظمين، وأن نخلق لهم الصعوبات. هي المباراة النهائية وعلينا أن نلعب بقوة".
يذكر أن المباراة ستقام يوم 26 ماي الجاري ، في العاصمة الأوكرانية كييف.
حرص زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، على الإشادة بمحمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة إشبيلية المقرر لها يوم غد الأربعاء.
وقال زيدان للصحفيين: "سنواجه فريقا وصل إلى المباراة النهائية بدوري الأبطال، ندرك قدراتهم، وندرك أن لديهم قوة بدنية، وفنيات، وسرعة، كما أنهم فريق إنجليزي يدافع ويقاتل".
وأشاد الفائز بكأس العالم عام 1998 بصلاح، مضيفا "هو لاعب عظيم، ولكن الأمر لا يعنيني. لا أدري ما إذا كان صلاح سيفوز بالكرة الذهبية، ولكنه قدم موسما رائعا".
ورفض زيدان ما يتردد عن أن حسم اللقب سيكون وفقا لنتيجة الصراع المنتظر بين صلاح ونجم النادي الملكي كريستيانو رونالدو، متابعا "المباراة لا تتمحور حول رونالدو وصلاح فقط، بل ستكون بين ريال مدريد وليفربول".
وأحرز محمد صلاح عشرة أهداف في دوري أبطال أوروبا، قادت ليفربول للوصول للنهائي لأول مرة منذ 11 عاما.
وأتم زيدان "ستكون مباراة رائعة ومفتوحة وستتاح خلالها الكثير من الفرص لكلا الفريقين، الأمر الأهم بالنسبة لنا هو أن نكون منظمين، وأن نخلق لهم الصعوبات. هي المباراة النهائية وعلينا أن نلعب بقوة".
يذكر أن المباراة ستقام يوم 26 ماي الجاري ، في العاصمة الأوكرانية كييف.
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018