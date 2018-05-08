توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف

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استأثرت القائمة المستقلة "التواصل" المترشحة عن الدائرة الانتخابية بالقطار من ولاية قفصة بأغلب الأصوات المصرّح بها لتحتلّ المركز الاول وذلك بعد انتهاء عملية فرز وعدّ أصوات المقترعين بهذه الدائرة والذين بلغ عددهم 4184 مقترعا.
وسيكون لهذه القائمة المستقلّة أكبر عدد من المقاعد (7 مقاعد) بالمجلس البلدي بهذه الدائرة من مجموع مقاعد هذا المجلس البالغ عددها 18 مقعدا، تليها قائمة حزب حركة النهضة بأربع (4) مقاعد، فيما توزّعت المقاعد المتبقية على قائمات حركة نداء تونس (2) والجبهة الشعبية (2) مقاعد والقائمة المستقلّة "رؤيتنا تفوق نظافة مدينتنا"، التي تحصّلت أيضا على مقعدين، إضافة إلى حصول قائمة حزب حركة الشعب على مقعد وحيد.
وفي دائرة الرديف أسفرت النتائج الاوّلية لانتخابات الاحد 6 ماي عن فوز القائمة الائتلافية الجبهة الشعبية على العدد الاكبر من المقاعد (7 مقاعد) من مجموع مقاعد المجلس البلدي بهذه البلدية والبالغ عددها 24 مقعدا.
وتتوزّع بقية المقاعد على قائمات حزبية، وهي النهضة (5 مقاعد) و نداء تونس (3 مقاعد) وحركة الشعب (2 مقاعد) وحزب حركة مشروع تونس (مقعد واحد)، وأيضا على قائمات مستقلة وهي "السّهم" (2 مقاعد) والقلعة (2 مقاعد) و"الرديف أوّلا" (مقعد واحد) و"اللمّة" ( مقعد واحد)
استأثرت القائمة المستقلة "التواصل" المترشحة عن الدائرة الانتخابية بالقطار من ولاية قفصة بأغلب الأصوات المصرّح بها لتحتلّ المركز الاول وذلك بعد انتهاء عملية فرز وعدّ أصوات المقترعين بهذه الدائرة والذين بلغ عددهم 4184 مقترعا.
وسيكون لهذه القائمة المستقلّة أكبر عدد من المقاعد (7 مقاعد) بالمجلس البلدي بهذه الدائرة من مجموع مقاعد هذا المجلس البالغ عددها 18 مقعدا، تليها قائمة حزب حركة النهضة بأربع (4) مقاعد، فيما توزّعت المقاعد المتبقية على قائمات حركة نداء تونس (2) والجبهة الشعبية (2) مقاعد والقائمة المستقلّة "رؤيتنا تفوق نظافة مدينتنا"، التي تحصّلت أيضا على مقعدين، إضافة إلى حصول قائمة حزب حركة الشعب على مقعد وحيد.
وفي دائرة الرديف أسفرت النتائج الاوّلية لانتخابات الاحد 6 ماي عن فوز القائمة الائتلافية الجبهة الشعبية على العدد الاكبر من المقاعد (7 مقاعد) من مجموع مقاعد المجلس البلدي بهذه البلدية والبالغ عددها 24 مقعدا.
وتتوزّع بقية المقاعد على قائمات حزبية، وهي النهضة (5 مقاعد) و نداء تونس (3 مقاعد) وحركة الشعب (2 مقاعد) وحزب حركة مشروع تونس (مقعد واحد)، وأيضا على قائمات مستقلة وهي "السّهم" (2 مقاعد) والقلعة (2 مقاعد) و"الرديف أوّلا" (مقعد واحد) و"اللمّة" ( مقعد واحد)
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018