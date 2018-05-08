توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف

استأثرت القائمة المستقلة "التواصل" المترشحة عن الدائرة الانتخابية بالقطار من ولاية قفصة بأغلب الأصوات المصرّح بها لتحتلّ المركز الاول وذلك بعد انتهاء عملية فرز وعدّ أصوات المقترعين بهذه الدائرة والذين بلغ عددهم 4184 مقترعا.

وسيكون لهذه القائمة المستقلّة أكبر عدد من المقاعد (7 مقاعد) بالمجلس البلدي بهذه الدائرة من مجموع مقاعد هذا المجلس البالغ عددها 18 مقعدا، تليها قائمة حزب حركة النهضة بأربع (4) مقاعد، فيما توزّعت المقاعد المتبقية على قائمات حركة نداء تونس (2) والجبهة الشعبية (2) مقاعد والقائمة المستقلّة "رؤيتنا تفوق نظافة مدينتنا"، التي تحصّلت أيضا على مقعدين، إضافة إلى حصول قائمة حزب حركة الشعب على مقعد وحيد.

وفي دائرة الرديف أسفرت النتائج الاوّلية لانتخابات الاحد 6 ماي عن فوز القائمة الائتلافية الجبهة الشعبية على العدد الاكبر من المقاعد (7 مقاعد) من مجموع مقاعد المجلس البلدي بهذه البلدية والبالغ عددها 24 مقعدا.

وتتوزّع بقية المقاعد على قائمات حزبية، وهي النهضة (5 مقاعد) و نداء تونس (3 مقاعد) وحركة الشعب (2 مقاعد) وحزب حركة مشروع تونس (مقعد واحد)، وأيضا على قائمات مستقلة وهي "السّهم" (2 مقاعد) والقلعة (2 مقاعد) و"الرديف أوّلا" (مقعد واحد) و"اللمّة" ( مقعد واحد)

وات