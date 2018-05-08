تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان

يرغب نادي برشلونة الإسباني، في التعاقد مع الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما نشرته إذاعة كادينا كوبي، فإن برشلونة أبلغ أتلتيكو مدريد، بأنه سوف يدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد غريزمان، والذي يقدر بـ 100 مليون يورو، من أجل ضمه في الميركاتو المقبل.

وأشارت الإذاعة، إلى أن أتلتيكو مدريد، يتوقع رحيل جريزمان، بعدما تم إبلاغه من الفريق الكتالوني، بنية دفع قيمة الشرط الجزائي.

وأضافت الصحيفة، أن برشلونة يريد إنهاء صفقة جريزمان، قبل مشاركة النجم الفرنسي مع منتخب بلاده في مونديال روسيا.

وتابعت الإذاعة، أن جريزمان سوف يحمل القميص رقم 7 في برشلونة، وأن لاعبي الفريق الكتالوني يرحبون بضمه، من أجل تدعيم صفوف البلوجرانا.

وكان جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، قد اعترف بمفاوضات البارسا مع وكلاء جريزمان، من أجل التعاقد معه، في الصيف المقبل.

وكالات