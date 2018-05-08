تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان

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يرغب نادي برشلونة الإسباني، في التعاقد مع الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبحسب ما نشرته إذاعة كادينا كوبي، فإن برشلونة أبلغ أتلتيكو مدريد، بأنه سوف يدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد غريزمان، والذي يقدر بـ 100 مليون يورو، من أجل ضمه في الميركاتو المقبل.
وأشارت الإذاعة، إلى أن أتلتيكو مدريد، يتوقع رحيل جريزمان، بعدما تم إبلاغه من الفريق الكتالوني، بنية دفع قيمة الشرط الجزائي.
وأضافت الصحيفة، أن برشلونة يريد إنهاء صفقة جريزمان، قبل مشاركة النجم الفرنسي مع منتخب بلاده في مونديال روسيا.
وتابعت الإذاعة، أن جريزمان سوف يحمل القميص رقم 7 في برشلونة، وأن لاعبي الفريق الكتالوني يرحبون بضمه، من أجل تدعيم صفوف البلوجرانا.
وكان جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، قد اعترف بمفاوضات البارسا مع وكلاء جريزمان، من أجل التعاقد معه، في الصيف المقبل.
يرغب نادي برشلونة الإسباني، في التعاقد مع الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبحسب ما نشرته إذاعة كادينا كوبي، فإن برشلونة أبلغ أتلتيكو مدريد، بأنه سوف يدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد غريزمان، والذي يقدر بـ 100 مليون يورو، من أجل ضمه في الميركاتو المقبل.
وأشارت الإذاعة، إلى أن أتلتيكو مدريد، يتوقع رحيل جريزمان، بعدما تم إبلاغه من الفريق الكتالوني، بنية دفع قيمة الشرط الجزائي.
وأضافت الصحيفة، أن برشلونة يريد إنهاء صفقة جريزمان، قبل مشاركة النجم الفرنسي مع منتخب بلاده في مونديال روسيا.
وتابعت الإذاعة، أن جريزمان سوف يحمل القميص رقم 7 في برشلونة، وأن لاعبي الفريق الكتالوني يرحبون بضمه، من أجل تدعيم صفوف البلوجرانا.
وكان جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، قد اعترف بمفاوضات البارسا مع وكلاء جريزمان، من أجل التعاقد معه، في الصيف المقبل.
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018