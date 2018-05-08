السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني

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أصدرت المملكة العربية السعودية بيانا، رحبت خلاله بالقرارات التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.

وجاء في البيان الذي نشرته صحيفة "الرياض"، أن السعودية تؤيد ما تضمنه الإعلان الأمريكي من إعادة فرض للعقوبات الاقتصادية على إيران والتي سبق وأن تم تعليقها بموجب الاتفاق النووي.