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يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
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أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
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الأولى
أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018 | 19:42

سوسة- الشروق اون لاين – مكرم السعيدي:

تمكن اعوان مركز الامن الوطني باكودة صباح اليوم من الاطاحة باحد الانفار محل 9 مناشير تفتيش من اجل العنف والسلب واخرها منشور تفتيش لفائدة الشرطة العدلية بحمام سوسة من اجل الاعتداء بالعنف الشديد على احد المواطنين مما سبب له في اضرار بدنية كبيرة. وقد احيل المتهم على مصدر التفتيش في انتظار عرضه على إحدى الدوائر القضائية من أجل ما نسب إليه.

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أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018 | 19:42

سوسة- الشروق اون لاين – مكرم السعيدي:

تمكن اعوان مركز الامن الوطني باكودة صباح اليوم من الاطاحة باحد الانفار محل 9 مناشير تفتيش من اجل العنف والسلب واخرها منشور تفتيش لفائدة الشرطة العدلية بحمام سوسة من اجل الاعتداء بالعنف الشديد على احد المواطنين مما سبب له في اضرار بدنية كبيرة. وقد احيل المتهم على مصدر التفتيش في انتظار عرضه على إحدى الدوائر القضائية من أجل ما نسب إليه.

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08 ماي 2018 السّاعة 22:55
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عبد الجليل المسعودي
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