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يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
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وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
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الأولى
وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018 | 19:29

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه إثر ما تم تداوله من أخبار مفادها إدلاء مفتي الجمهورية بتصريح لقناة تلفزية إسرائيلية خلال الإحتفالات السنوية لزيارة الغريبة بجزيرة جربة.

فان وزارة الدّاخلية تؤكد عدم حلول أي صحفي حامل لجواز سفر إسرائيلي أو ممثل لأية وسيلة إعلام إسرائيلية خلال المناسبة المشار إليها.

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الأولى
وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018 | 19:29

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه إثر ما تم تداوله من أخبار مفادها إدلاء مفتي الجمهورية بتصريح لقناة تلفزية إسرائيلية خلال الإحتفالات السنوية لزيارة الغريبة بجزيرة جربة.

فان وزارة الدّاخلية تؤكد عدم حلول أي صحفي حامل لجواز سفر إسرائيلي أو ممثل لأية وسيلة إعلام إسرائيلية خلال المناسبة المشار إليها.

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08 ماي 2018 السّاعة 23:32
سوسة – الشروق اون لاين- مكرم السعيدي: نجح أعوان مركز حرس المرور بالنفيضة قبل قليل في حجز شاحنة قادمة من...
المزيد >>
غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018 السّاعة 23:08
ذكرت إذاعة "موزاييك" أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يشرف بنفسه صباح غد الاربعاء 9 ماي 2018 في قصر قرطاج...
المزيد >>
هيئة الانتخابات تقدم نتائج جزئية للانتخابات البلدية في 10 ولايات وغدا الإعلان عن النتائج...
08 ماي 2018 السّاعة 22:55
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، الثلاثاء في ندوة صحفية، أن مجلس الهيئة...
المزيد >>
مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018 السّاعة 22:48
قامت اليوم شركة مايكروسوفت بإزاحة الستار عن تطبيق جديد لمستخدمي نظام التشغيل ويندوز 10 يحمل اسم Your Phone،...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
درس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
صفاقس: النتائج الأولية بصفاقس 1 وصفاقس 2 جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 08 ماي 2018 اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته‎ بصحراء... بالفيديو.. معهد الرصد الجوّي في نشرة إستثنائية لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال كلاسيكو الارض يخلف قتيلا في سوسة نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة النتائج الاولية للانتخابات البلدية بولاية منوبة
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