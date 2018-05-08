وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه إثر ما تم تداوله من أخبار مفادها إدلاء مفتي الجمهورية بتصريح لقناة تلفزية إسرائيلية خلال الإحتفالات السنوية لزيارة الغريبة بجزيرة جربة.

فان وزارة الدّاخلية تؤكد عدم حلول أي صحفي حامل لجواز سفر إسرائيلي أو ممثل لأية وسيلة إعلام إسرائيلية خلال المناسبة المشار إليها.