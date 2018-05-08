جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم

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كشف جيانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس، عن أعظم اللاعبين، الذين واجههم عبر تاريخه، وذلك قبل الموقعة المنتظرة أمام ميلان، غدا الأربعاء، في نهائي كأس إيطاليا.
وقال بوفون، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للقاء "أعظم 3 لاعبين واجهتهم على الإطلاق؟ الثنائي رونالدو (البرازيلي والبرتغالي) وليونيل ميسي".
وأضاف "قوة يوفنتوس الحقيقية، هي القدرة على تقديم ضربات قوية للخصم، عندما يبدو أن كل شيء أصبح ضائعًا، في نهائي الكأس، لا يوجد تعب، نحن في نفس القارب مع ميلان، ولن نبحث عن أعذار".
وتابع "أمام ميلان، لا يمكن تصنيف أي فريق أنه المفضل للتتويج باللقب، بدأت فهم هذا الأمر، في عام 2003، والنهائيات التي لعبها الفريقين منذ ذلك التوقيت، أثبتت أنه لا يتم حسمها خلال 90 دقيقة".
وأردف "دوناروما، سيكون حارس مرمى إيطاليا الأول للسنوات المقبلة، في حين أن العديد من الحراس الإيطاليين الممتازين، يظهرون في الوقت الحالي".
كشف جيانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس، عن أعظم اللاعبين، الذين واجههم عبر تاريخه، وذلك قبل الموقعة المنتظرة أمام ميلان، غدا الأربعاء، في نهائي كأس إيطاليا.
وقال بوفون، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للقاء "أعظم 3 لاعبين واجهتهم على الإطلاق؟ الثنائي رونالدو (البرازيلي والبرتغالي) وليونيل ميسي".
وأضاف "قوة يوفنتوس الحقيقية، هي القدرة على تقديم ضربات قوية للخصم، عندما يبدو أن كل شيء أصبح ضائعًا، في نهائي الكأس، لا يوجد تعب، نحن في نفس القارب مع ميلان، ولن نبحث عن أعذار".
وتابع "أمام ميلان، لا يمكن تصنيف أي فريق أنه المفضل للتتويج باللقب، بدأت فهم هذا الأمر، في عام 2003، والنهائيات التي لعبها الفريقين منذ ذلك التوقيت، أثبتت أنه لا يتم حسمها خلال 90 دقيقة".
وأردف "دوناروما، سيكون حارس مرمى إيطاليا الأول للسنوات المقبلة، في حين أن العديد من الحراس الإيطاليين الممتازين، يظهرون في الوقت الحالي".
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018