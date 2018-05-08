جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم

كشف جيانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس، عن أعظم اللاعبين، الذين واجههم عبر تاريخه، وذلك قبل الموقعة المنتظرة أمام ميلان، غدا الأربعاء، في نهائي كأس إيطاليا.

وقال بوفون، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للقاء "أعظم 3 لاعبين واجهتهم على الإطلاق؟ الثنائي رونالدو (البرازيلي والبرتغالي) وليونيل ميسي".

وأضاف "قوة يوفنتوس الحقيقية، هي القدرة على تقديم ضربات قوية للخصم، عندما يبدو أن كل شيء أصبح ضائعًا، في نهائي الكأس، لا يوجد تعب، نحن في نفس القارب مع ميلان، ولن نبحث عن أعذار".

وتابع "أمام ميلان، لا يمكن تصنيف أي فريق أنه المفضل للتتويج باللقب، بدأت فهم هذا الأمر، في عام 2003، والنهائيات التي لعبها الفريقين منذ ذلك التوقيت، أثبتت أنه لا يتم حسمها خلال 90 دقيقة".

وأردف "دوناروما، سيكون حارس مرمى إيطاليا الأول للسنوات المقبلة، في حين أن العديد من الحراس الإيطاليين الممتازين، يظهرون في الوقت الحالي".