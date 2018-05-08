عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني

خضع نجم المنتخب الوطني يوسف المساكني، اليوم الثلاثاء، إلى عملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي للركبة، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد اللاعب بنفسه على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، إجراءه العملية.

كما كتب مدرب المنتخب نبيل معلول، في تغريدة نشرها على "تويتر" جاء فيها ما يلي: "بفضل الله ورعايته كللت العملية الجراحية التي أجريت اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية على لاعبنا الدولي يوسف المساكني بالنجاح. نسأل الله أن يعافيه في أقرب وقت".

وتعرض المساكني، للإصابة يوم 7 أفريل الماضي، خلال مباراة فريقه الدحيل، في الجولة الأخيرة للدوري القطري ضد السيلية.

ويحتاج اللاعب بعد هذه العملية، إلى الراحة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

وكالات