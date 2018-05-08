عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني

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خضع نجم المنتخب الوطني يوسف المساكني، اليوم الثلاثاء، إلى عملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي للركبة، في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد اللاعب بنفسه على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، إجراءه العملية.
كما كتب مدرب المنتخب نبيل معلول، في تغريدة نشرها على "تويتر" جاء فيها ما يلي: "بفضل الله ورعايته كللت العملية الجراحية التي أجريت اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية على لاعبنا الدولي يوسف المساكني بالنجاح. نسأل الله أن يعافيه في أقرب وقت".
وتعرض المساكني، للإصابة يوم 7 أفريل الماضي، خلال مباراة فريقه الدحيل، في الجولة الأخيرة للدوري القطري ضد السيلية.
ويحتاج اللاعب بعد هذه العملية، إلى الراحة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
خضع نجم المنتخب الوطني يوسف المساكني، اليوم الثلاثاء، إلى عملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي للركبة، في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد اللاعب بنفسه على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، إجراءه العملية.
كما كتب مدرب المنتخب نبيل معلول، في تغريدة نشرها على "تويتر" جاء فيها ما يلي: "بفضل الله ورعايته كللت العملية الجراحية التي أجريت اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية على لاعبنا الدولي يوسف المساكني بالنجاح. نسأل الله أن يعافيه في أقرب وقت".
وتعرض المساكني، للإصابة يوم 7 أفريل الماضي، خلال مباراة فريقه الدحيل، في الجولة الأخيرة للدوري القطري ضد السيلية.
ويحتاج اللاعب بعد هذه العملية، إلى الراحة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018