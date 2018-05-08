واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد

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18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
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قالت صحيفة نيويورك تايمز مساء اليوم الثلاثاء أن ترامب أبلغ ماكرون بأن واشنطن ستنسحب من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات المتعلقة بالنووي وعقوبات اقتصادية إضافية.
من جهته قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن بلاده سترد على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الاتفاق النووي بما يتفق مع مصالحها الوطنية وذلك قبيل بيان لترامب يعلن فيه موقفه من الاتفاق الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية في عام 2015.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن عباس عراقجي قوله عقب اجتماع مع مبعوثين من فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي في بروكسل إن "إيران تراقب موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قرب وسوف ترد على القرار الأميركي وفقا لمصالحها الوطنية".
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد اعتبر أنّ الولايات المتحدة سترتكب "خطأ" إذا انسحبت من الاتفاق النووي.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن ظريف قوله "إذا ارتكب ترامب هذا الخطأ وألغى الاتفاق... فسوف يتعين عليه لاحقا قبول حقوق الإيرانيين في ظل وضع أسوأ".
فيما أوضحت الرئاسة الفرنسية أن ترامب لم يعط أي إشارة حول القرار الخاص باتفاق إيران في اتصال مع ماكرون.
ودعا نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم الثلاثاء الولايات المتحدة إلى الامتناع عن الخطوات المتهورة الهادفة إلى رفض الاتفاق النووي الدولي مع إيران.
وقال ريابكوف: "ندعو الولايات المتحدة للامتناع عن الخطوات المتهورة وعدم إفشال هذا الاتفاق". وأشار الدبلوماسي إلى أن موسكو لا ترى أساسا للاعتبار بأن إيران تسير في طريق إنشاء القنبلة النووية, قائلا: "خطة العمل الشاملة المشتركة وضعت حواجز لا يمكن تجاوزها لإنشاء المكونات المطلوبة لإجراء تجربة الانفجار النووي".وكانت روسيا قد حذرت في وقت سابق اليوم, من أي تغيير في خطة العمل الشاملة المشتركة حول الاتفاق النووي مع إيران.
قالت صحيفة نيويورك تايمز مساء اليوم الثلاثاء أن ترامب أبلغ ماكرون بأن واشنطن ستنسحب من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات المتعلقة بالنووي وعقوبات اقتصادية إضافية.
من جهته قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن بلاده سترد على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الاتفاق النووي بما يتفق مع مصالحها الوطنية وذلك قبيل بيان لترامب يعلن فيه موقفه من الاتفاق الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية في عام 2015.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن عباس عراقجي قوله عقب اجتماع مع مبعوثين من فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي في بروكسل إن "إيران تراقب موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قرب وسوف ترد على القرار الأميركي وفقا لمصالحها الوطنية".
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد اعتبر أنّ الولايات المتحدة سترتكب "خطأ" إذا انسحبت من الاتفاق النووي.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن ظريف قوله "إذا ارتكب ترامب هذا الخطأ وألغى الاتفاق... فسوف يتعين عليه لاحقا قبول حقوق الإيرانيين في ظل وضع أسوأ".
فيما أوضحت الرئاسة الفرنسية أن ترامب لم يعط أي إشارة حول القرار الخاص باتفاق إيران في اتصال مع ماكرون.
ودعا نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم الثلاثاء الولايات المتحدة إلى الامتناع عن الخطوات المتهورة الهادفة إلى رفض الاتفاق النووي الدولي مع إيران.
وقال ريابكوف: "ندعو الولايات المتحدة للامتناع عن الخطوات المتهورة وعدم إفشال هذا الاتفاق". وأشار الدبلوماسي إلى أن موسكو لا ترى أساسا للاعتبار بأن إيران تسير في طريق إنشاء القنبلة النووية, قائلا: "خطة العمل الشاملة المشتركة وضعت حواجز لا يمكن تجاوزها لإنشاء المكونات المطلوبة لإجراء تجربة الانفجار النووي".وكانت روسيا قد حذرت في وقت سابق اليوم, من أي تغيير في خطة العمل الشاملة المشتركة حول الاتفاق النووي مع إيران.
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018