تحالف الترويكا لبلدية سيدي علي بن عون لم يدم طويلا

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سيدي بوزيد -الشروق اون لاين – زهير المليكي:
وقع مباشرة بعد عملية فرز اصوات الناخبين في الانتخابات البلدية للدائرة البلدية بسيدي علي بن عون اجتماع ضم كل من ممثلين عن حركة النهضة و النداء و حراك تونس الارادة انتهى بامضاء وثيقة تبين تحالف هذه الاطراف لادارة الشان المحلي للبلدية على ضوء ما افرزه صندوق الاقتراع .
وعلى اثر ذلك اصدرت التنسيقية الجهوية لحركة نداء تونس بسيدي بوزيد اليوم بيانا توضيحيا مؤكدة ان القرار الذي اتخذ لا يلزمها وانها ستتخذ في شانه الاجراءات اللازمة .
ومن جهته اصدر المفوض القانوني لقائمة حراك تونس الارادة بسيدي علي بن عون بيانا يعلن فيه انسحاب قائمته من الاتفاق الثلاثي الممضى يوم 7 ماي وارجع ذلك لاسباب سياسية .
في حين اوضح فتحي عوني رئيس قائمة حزب حركة النهضة بسيدي علي بن عون ان البيان الذي تم تداوله لا يلزم الحركة لأنه جاء متسرعا ولا يمكن اتخاذ قرار على ضوء نتائج اولية على حد تعبيره.
سيدي بوزيد -الشروق اون لاين – زهير المليكي:
وقع مباشرة بعد عملية فرز اصوات الناخبين في الانتخابات البلدية للدائرة البلدية بسيدي علي بن عون اجتماع ضم كل من ممثلين عن حركة النهضة و النداء و حراك تونس الارادة انتهى بامضاء وثيقة تبين تحالف هذه الاطراف لادارة الشان المحلي للبلدية على ضوء ما افرزه صندوق الاقتراع .
وعلى اثر ذلك اصدرت التنسيقية الجهوية لحركة نداء تونس بسيدي بوزيد اليوم بيانا توضيحيا مؤكدة ان القرار الذي اتخذ لا يلزمها وانها ستتخذ في شانه الاجراءات اللازمة .
ومن جهته اصدر المفوض القانوني لقائمة حراك تونس الارادة بسيدي علي بن عون بيانا يعلن فيه انسحاب قائمته من الاتفاق الثلاثي الممضى يوم 7 ماي وارجع ذلك لاسباب سياسية .
في حين اوضح فتحي عوني رئيس قائمة حزب حركة النهضة بسيدي علي بن عون ان البيان الذي تم تداوله لا يلزم الحركة لأنه جاء متسرعا ولا يمكن اتخاذ قرار على ضوء نتائج اولية على حد تعبيره.
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018