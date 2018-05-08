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يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
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تحالف الترويكا لبلدية سيدي علي بن عون لم يدم طويلا
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السياسي
تحالف الترويكا لبلدية سيدي علي بن عون لم يدم طويلا
08 ماي 2018 | 18:24

سيدي بوزيد -الشروق اون لاين – زهير المليكي:

وقع مباشرة بعد عملية فرز اصوات الناخبين في الانتخابات البلدية للدائرة البلدية بسيدي علي بن عون اجتماع ضم كل من ممثلين عن حركة النهضة و النداء و حراك تونس الارادة انتهى بامضاء وثيقة تبين تحالف هذه الاطراف لادارة  الشان المحلي للبلدية على ضوء ما افرزه صندوق الاقتراع .

وعلى اثر ذلك اصدرت التنسيقية الجهوية لحركة نداء تونس بسيدي بوزيد  اليوم بيانا توضيحيا مؤكدة ان القرار الذي اتخذ لا يلزمها وانها ستتخذ في شانه الاجراءات اللازمة .

ومن جهته اصدر المفوض القانوني لقائمة حراك تونس الارادة بسيدي علي بن عون بيانا يعلن فيه انسحاب قائمته من الاتفاق الثلاثي الممضى يوم 7 ماي وارجع ذلك لاسباب سياسية .

في حين اوضح فتحي عوني رئيس قائمة حزب حركة النهضة بسيدي علي بن عون ان البيان الذي تم تداوله لا يلزم الحركة لأنه جاء متسرعا ولا يمكن اتخاذ قرار على ضوء نتائج اولية على حد تعبيره.

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السياسي
تحالف الترويكا لبلدية سيدي علي بن عون لم يدم طويلا
08 ماي 2018 | 18:24

سيدي بوزيد -الشروق اون لاين – زهير المليكي:

وقع مباشرة بعد عملية فرز اصوات الناخبين في الانتخابات البلدية للدائرة البلدية بسيدي علي بن عون اجتماع ضم كل من ممثلين عن حركة النهضة و النداء و حراك تونس الارادة انتهى بامضاء وثيقة تبين تحالف هذه الاطراف لادارة  الشان المحلي للبلدية على ضوء ما افرزه صندوق الاقتراع .

وعلى اثر ذلك اصدرت التنسيقية الجهوية لحركة نداء تونس بسيدي بوزيد  اليوم بيانا توضيحيا مؤكدة ان القرار الذي اتخذ لا يلزمها وانها ستتخذ في شانه الاجراءات اللازمة .

ومن جهته اصدر المفوض القانوني لقائمة حراك تونس الارادة بسيدي علي بن عون بيانا يعلن فيه انسحاب قائمته من الاتفاق الثلاثي الممضى يوم 7 ماي وارجع ذلك لاسباب سياسية .

في حين اوضح فتحي عوني رئيس قائمة حزب حركة النهضة بسيدي علي بن عون ان البيان الذي تم تداوله لا يلزم الحركة لأنه جاء متسرعا ولا يمكن اتخاذ قرار على ضوء نتائج اولية على حد تعبيره.

تقرؤون أيضا
غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018 السّاعة 23:08
ذكرت إذاعة "موزاييك" أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يشرف بنفسه صباح غد الاربعاء 9 ماي 2018 في قصر قرطاج...
المزيد >>
هيئة الانتخابات تقدم نتائج جزئية للانتخابات البلدية في 10 ولايات وغدا الإعلان عن النتائج الأولية
08 ماي 2018 السّاعة 22:55
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات...
المزيد >>
الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018 السّاعة 22:03
أكد اليوم الثلاثاء رئيس حركة النهضة راشد...
المزيد >>
الشاهد يعلن عن جملة من القرارات والاجراءات لفائدة قطاع الفلاحة والصيد البحري
08 ماي 2018 السّاعة 21:32
أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال اشرافه بعد...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
درس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
المزيد >>
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