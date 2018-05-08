تحالف الترويكا لبلدية سيدي علي بن عون لم يدم طويلا

سيدي بوزيد -الشروق اون لاين – زهير المليكي:

وقع مباشرة بعد عملية فرز اصوات الناخبين في الانتخابات البلدية للدائرة البلدية بسيدي علي بن عون اجتماع ضم كل من ممثلين عن حركة النهضة و النداء و حراك تونس الارادة انتهى بامضاء وثيقة تبين تحالف هذه الاطراف لادارة الشان المحلي للبلدية على ضوء ما افرزه صندوق الاقتراع .

وعلى اثر ذلك اصدرت التنسيقية الجهوية لحركة نداء تونس بسيدي بوزيد اليوم بيانا توضيحيا مؤكدة ان القرار الذي اتخذ لا يلزمها وانها ستتخذ في شانه الاجراءات اللازمة .

ومن جهته اصدر المفوض القانوني لقائمة حراك تونس الارادة بسيدي علي بن عون بيانا يعلن فيه انسحاب قائمته من الاتفاق الثلاثي الممضى يوم 7 ماي وارجع ذلك لاسباب سياسية .

في حين اوضح فتحي عوني رئيس قائمة حزب حركة النهضة بسيدي علي بن عون ان البيان الذي تم تداوله لا يلزم الحركة لأنه جاء متسرعا ولا يمكن اتخاذ قرار على ضوء نتائج اولية على حد تعبيره.