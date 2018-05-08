اسناد مقاعد المجالس البلدية بكل من مطار ومنزل جميل ومنزل عبد الرحمان

-
18:05اسناد مقاعد المجالس البلدية بكل من مطار ومنزل جميل ومنزل عبد الرحمان
08 ماي 2018
-
17:47يوسف السرايري حكما لنهائي كأس تونس
08 ماي 2018
-
17:40وزارة التجهيز تعين مسيرين جدد على رأس 4 منشآت عمومية تابعة لها
08 ماي 2018
-
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17:11مجلس النواب الروسي يعيد مدفيديف لرئاسة الوزراء
08 ماي 2018
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16:56فيرغسون يستفيق ويتجاوز مرحلة الخطر
08 ماي 2018
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16:34السبسي يستقبل وزير التعليم السعودي
08 ماي 2018
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16:16فيفا يوقع غرامة على الاتحاد الروسي لكرة القدم
08 ماي 2018
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15:57تورط طفل في سرقة عدّاد خاصّ بتوزيع المياه بمؤسّسة تربويّة ببوشمة
08 ماي 2018
-
15:36سوسة: احالة مشرفين على روضة على النيابة العمومية بسبب ضياع طفل
08 ماي 2018
-
15:18مقتل شخصين واصابة 14 اخرين في حادث قطار بالمانيا
08 ماي 2018
-
14:57أنس جابر تتقدم في بطولة كانيو
08 ماي 2018
-
-
14:21بلديات 2018: النتائج الجزيئة لبلدية قرطاج
08 ماي 2018
-
13:54شركة السكك الحديدية تهدد بمقاضاة المورطين في تعطيل حركة القطارات
08 ماي 2018
-
13:46كرة اليد: مقايز والميساوي وبنور والعلويني يحترفون في رومانيا
08 ماي 2018
-
13:37الرابطة 1- مباراة الترجي وشبيبة القيروان على الساعة 17 و15دقيقة
08 ماي 2018
-
13:24الخميس 17 ماي رمضان.. ودولة وحيدة تصوم الأربعاء بدون إعلان!
08 ماي 2018
-
13:21تفاصيل الاتفاق بين جامعة التعليم الأساسي ووزارة التربية
08 ماي 2018
-
12:57وسام السعيدي: نداء تونس لن يتحالف مع حركة النهضة في المجالس البلدية
08 ماي 2018
مكتب بنزرت – الشروق اون لاين – ايمان والبكوري
تتواصل عملية اسناد المقاعد الخاصة بالدوائر البلدية السبعة عشر بولاية بنزرت
حيث توزعت كالاتي :
دائرة ماطر
قائمة النهضة 7
نداء تونس 10
الجبهة الشعبية 2
قائمة التحدي المستقلة3
قائمة مشروع تونس 2
دائرة منزل جميل:
-قائمة النهضة:8 مقاعد
قائمة نداء تونس2
قائمة مع بعضنا خير المستقلة 6
قائمة رهان الشباب المستقلة 2
-دائرة منزل عبد الرحمان:
قائمة النهضة 6 مقاعد
قائمة الاتحاد المدني3
قائمة التيار الديمقراطي 4
قائمة نداء تونس :3
قائمة الجبهة الشعبية:2
مكتب بنزرت – الشروق اون لاين – ايمان والبكوري
تتواصل عملية اسناد المقاعد الخاصة بالدوائر البلدية السبعة عشر بولاية بنزرت
حيث توزعت كالاتي :
دائرة ماطر
قائمة النهضة 7
نداء تونس 10
الجبهة الشعبية 2
قائمة التحدي المستقلة3
قائمة مشروع تونس 2
دائرة منزل جميل:
-قائمة النهضة:8 مقاعد
قائمة نداء تونس2
قائمة مع بعضنا خير المستقلة 6
قائمة رهان الشباب المستقلة 2
-دائرة منزل عبد الرحمان:
قائمة النهضة 6 مقاعد
قائمة الاتحاد المدني3
قائمة التيار الديمقراطي 4
قائمة نداء تونس :3
قائمة الجبهة الشعبية:2
-
18:05اسناد مقاعد المجالس البلدية بكل من مطار ومنزل جميل ومنزل عبد الرحمان
08 ماي 2018
-
17:47يوسف السرايري حكما لنهائي كأس تونس
08 ماي 2018
-
17:40وزارة التجهيز تعين مسيرين جدد على رأس 4 منشآت عمومية تابعة لها
08 ماي 2018
-
-
17:11مجلس النواب الروسي يعيد مدفيديف لرئاسة الوزراء
08 ماي 2018
-
16:56فيرغسون يستفيق ويتجاوز مرحلة الخطر
08 ماي 2018
-
16:34السبسي يستقبل وزير التعليم السعودي
08 ماي 2018
-
16:16فيفا يوقع غرامة على الاتحاد الروسي لكرة القدم
08 ماي 2018
-
15:57تورط طفل في سرقة عدّاد خاصّ بتوزيع المياه بمؤسّسة تربويّة ببوشمة
08 ماي 2018
-
15:36سوسة: احالة مشرفين على روضة على النيابة العمومية بسبب ضياع طفل
08 ماي 2018
-
15:18مقتل شخصين واصابة 14 اخرين في حادث قطار بالمانيا
08 ماي 2018
-
14:57أنس جابر تتقدم في بطولة كانيو
08 ماي 2018
-
-
14:21بلديات 2018: النتائج الجزيئة لبلدية قرطاج
08 ماي 2018
-
13:54شركة السكك الحديدية تهدد بمقاضاة المورطين في تعطيل حركة القطارات
08 ماي 2018
-
13:46كرة اليد: مقايز والميساوي وبنور والعلويني يحترفون في رومانيا
08 ماي 2018
-
13:37الرابطة 1- مباراة الترجي وشبيبة القيروان على الساعة 17 و15دقيقة
08 ماي 2018
-
13:24الخميس 17 ماي رمضان.. ودولة وحيدة تصوم الأربعاء بدون إعلان!
08 ماي 2018
-
13:21تفاصيل الاتفاق بين جامعة التعليم الأساسي ووزارة التربية
08 ماي 2018
-
12:57وسام السعيدي: نداء تونس لن يتحالف مع حركة النهضة في المجالس البلدية
08 ماي 2018