وزارة التجهيز تعين مسيرين جدد على رأس 4 منشآت عمومية تابعة لها

أعلنت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، اليوم الثلاثاء، في بلاغ لها عن تعيينات جديدة على راس 4 منشآت عمومية راجعة لها بالنظر.

وكلفت الوزارة كل من كمال أم الزين، بتسيير شركة الدراسات وتهيئة سبخة بن غياضة وطارق السعيدي، بتسيير الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال وعبد النافع بوراوي، بتسيير الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للوسط ومعتوق بنعامر، بتسيير الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب.

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