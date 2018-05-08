شاركت في انتحال الصفة: شهران سجنا مع تاجيل التنفيذ لفتاة عضو بحزب سياسي معروف

الشروق اون لاين – ايمان بن عزيزة:

علمت الشروق اون لاين ان اعوان مركز الامن الوطني بباردو قدموا اليوم 5 أشخاص بينهم فتاة -عضو بحزب سياسي معروف ومكلفة بمراقبة سير العملية الانتخابية باحد مكاتب الاقتراع بباردو- الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس انتحال الصفة والمشاركة في ذلك .

وحسب المعطيات التي تحصلت عليها الشروق اون لاين فان الفتاة المذكورة تعمدت اثر تغيب 4 من زملائها المكلفين بالمراقبة معها الى تعويضهم باشخاص ليس لديهم تلك الصفة دون علم هيئة الانتخابات التي اكتشفت الامر اثناء التثبت من الهويات وباستشارة النيابة العمومية تمت احالتهم على المجلس الجناحي بالمحكمة المذكورة التي قضت بسجن كل واحد منهم مدة شهرين اثنين مع اسعافهم بتاجيل التنفيذ.