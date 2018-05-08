مجلس النواب الروسي يعيد مدفيديف لرئاسة الوزراء

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أعاد النواب الروس اليوم الثلاثاء تسمية رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيدف لتولي رئاسة الحكومة اثر حصوله على غالبية كبرى من الأصوات.
وقال مدفيديف للنواب اثر التصويت "بالتأكيد، ادرك تماما المسؤولية والصعوبات التي ستواجهها الحكومة".
وفي حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي كان رشحه الاثنين، ايد 374 نائبا تسمية مدفيديف في حين عارضه 56. ولم يمتنع اي نائب عن التصويت.
ويهيمن حزب روسيا الموحدة الحاكم على مجلس الدوما حيث يشغل 339 من اصل 430 مقعدا.
واعلن الحزب الشيوعي والحزب اليساري القومي "روسيا العادلة" عدم دعمهما ترشيح مدفيديف.
واضاف مدفيديف "اعتقد اننا سنتمكن من التصدي لكل المهمات التي حددها الرئيس" مبديا "الاستعداد لبذل كل شيء من اجل تنمية البلاد".
وتولى مدفيديف الرئاسة بين 2008 و2012 بعدما كان نائبا اول للرئيس، ثم تولى رئاسة الوزراء بين 2012 و2018.
لكن موقعه كان هامشيا في ولايته الاخيرة واقتصر على الامور التقنية. واتهمه المعارض اليكسي نافالني بالفساد ونظم تظاهرات ضده.لكن بوتين لم يشكك البتة في ولاء مدفيديف له.
أعاد النواب الروس اليوم الثلاثاء تسمية رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيدف لتولي رئاسة الحكومة اثر حصوله على غالبية كبرى من الأصوات.
وقال مدفيديف للنواب اثر التصويت "بالتأكيد، ادرك تماما المسؤولية والصعوبات التي ستواجهها الحكومة".
وفي حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي كان رشحه الاثنين، ايد 374 نائبا تسمية مدفيديف في حين عارضه 56. ولم يمتنع اي نائب عن التصويت.
ويهيمن حزب روسيا الموحدة الحاكم على مجلس الدوما حيث يشغل 339 من اصل 430 مقعدا.
واعلن الحزب الشيوعي والحزب اليساري القومي "روسيا العادلة" عدم دعمهما ترشيح مدفيديف.
واضاف مدفيديف "اعتقد اننا سنتمكن من التصدي لكل المهمات التي حددها الرئيس" مبديا "الاستعداد لبذل كل شيء من اجل تنمية البلاد".
وتولى مدفيديف الرئاسة بين 2008 و2012 بعدما كان نائبا اول للرئيس، ثم تولى رئاسة الوزراء بين 2012 و2018.
لكن موقعه كان هامشيا في ولايته الاخيرة واقتصر على الامور التقنية. واتهمه المعارض اليكسي نافالني بالفساد ونظم تظاهرات ضده.لكن بوتين لم يشكك البتة في ولاء مدفيديف له.
-
18:05اسناد مقاعد المجالس البلدية بكل من مطار ومنزل جميل ومنزل عبد الرحمان
08 ماي 2018
-
17:47يوسف السرايري حكما لنهائي كأس تونس
08 ماي 2018
-
17:40وزارة التجهيز تعين مسيرين جدد على رأس 4 منشآت عمومية تابعة لها
08 ماي 2018
-
-
17:11مجلس النواب الروسي يعيد مدفيديف لرئاسة الوزراء
08 ماي 2018
-
16:56فيرغسون يستفيق ويتجاوز مرحلة الخطر
08 ماي 2018
-
16:34السبسي يستقبل وزير التعليم السعودي
08 ماي 2018
-
16:16فيفا يوقع غرامة على الاتحاد الروسي لكرة القدم
08 ماي 2018
-
15:57تورط طفل في سرقة عدّاد خاصّ بتوزيع المياه بمؤسّسة تربويّة ببوشمة
08 ماي 2018
-
15:36سوسة: احالة مشرفين على روضة على النيابة العمومية بسبب ضياع طفل
08 ماي 2018
-
15:18مقتل شخصين واصابة 14 اخرين في حادث قطار بالمانيا
08 ماي 2018
-
14:57أنس جابر تتقدم في بطولة كانيو
08 ماي 2018
-
-
14:21بلديات 2018: النتائج الجزيئة لبلدية قرطاج
08 ماي 2018
-
13:54شركة السكك الحديدية تهدد بمقاضاة المورطين في تعطيل حركة القطارات
08 ماي 2018
-
13:46كرة اليد: مقايز والميساوي وبنور والعلويني يحترفون في رومانيا
08 ماي 2018
-
13:37الرابطة 1- مباراة الترجي وشبيبة القيروان على الساعة 17 و15دقيقة
08 ماي 2018
-
13:24الخميس 17 ماي رمضان.. ودولة وحيدة تصوم الأربعاء بدون إعلان!
08 ماي 2018
-
13:21تفاصيل الاتفاق بين جامعة التعليم الأساسي ووزارة التربية
08 ماي 2018
-
12:57وسام السعيدي: نداء تونس لن يتحالف مع حركة النهضة في المجالس البلدية
08 ماي 2018