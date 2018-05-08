فيفا يوقع غرامة على الاتحاد الروسي لكرة القدم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الثلاثاء، تغريم الاتحاد الروسي للعبة مبلغ 30 ألف فرنك سويسري (30 ألف دولار)، بسبب هتافات عنصرية وجهتها الجماهير الروسية للاعبي فرنسا خلال مباراة ودية قبل انطلاق كأس العالم.

وسمع مصور من رويترز كان موجودا في الملعب خلال انتصار فرنسا 3-1 على روسيا، في مارس الماضي في سان بطرسبرج، صيحات القردة توجه للاعبين فرنسيين في عدة مواقف، بما في ذلك عندما توجه نجولو كانتي إلى جانب الملعب لتنفيذ رمية تماس.

وتعهدت روسيا بمحاربة العنصرية مع مواجهة البلاد لعمليات تدقيق متزايدة قبل انطلاق نهائيات كأس العالم، التي ستقام في الفترة من 14 جوان وحتى 15 جويلية المقبلين، في 11 مدينة بما في ذلك موسكو وسان بطرسبرج وسوتشي.

وكالات