تورط طفل في سرقة عدّاد خاصّ بتوزيع المياه بمؤسّسة تربويّة ببوشمة

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل انه على إثر تعرّض مدرسة اعداديّة بجهة بو شمّة قابس إلى سرقة العدّاد الخاصّ بتوزيع المياه المثبّت على سورها الخارجي، تمكّن يوم 07 ماي 2018 مركز الأمن الوطني ببوشمّة من القبض على المورّط في عمليّة السّرقة والذي بالتّحرّي معه، تبيّن أنّ عمره 15 سنة وقد اعترف بسرقته للعدّاد المذكور وبإخفائه بمنزله. وبتفتيش المنزل، تمّ حجز العدّاد وارجاعه إلى مدير المدرسة. وباستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بإحالته عليها بحالة تقديم.