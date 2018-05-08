سوسة: احالة مشرفين على روضة على النيابة العمومية بسبب ضياع طفل

سوسة- الشروق اون لاين – مكرم السعيدي:

أذنت النيابة العمومية ظهر اليوم باستدعاء مسؤولين عن روضة بجهة سوسة في حالة تقديم بعد توجيه تهمة الإهمال ضد قاصر حيث تتمثل الواقعة في خروج طفل صغير من الروضة دون التفطن إليه من طرف المشرفين على هذا الفضاء التربوي مما تسبب في ضياعه حيث تم العثور عليه من طرف وحدات الحرس بشط مريم والذين اتصلوا بمدرب حماية الطفولة الذي تحول على عين المكان كما تم نشر صوره أين تعرفت عليه العائلة وتحولت إلى المركز المذكور وقامت باستلام ابنها وعلى ضوء ذلك تم إشعار النيابة العمومية التي أذنت باستدعاء المشرفين على الروضة للمثول أمامهم غدا في حالة تقديم.