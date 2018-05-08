مقتل شخصين واصابة 14 اخرين في حادث قطار بالمانيا

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لقي شخصان على الأقل حتفهما، وأصيب 14 آخرون، يوم الاثنين، جراء تصادم قطار بضائع مع قطار ركاب في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا.
والقتيلان هما سائق القطار وأحد الركاب. وذكر مسؤول محلي إن اثنين من المصابين في حالة خطيرة.
وأعلنت شركة السكك الحديدية (دويتشه بان)، أن الحادث وقع على خط حديدي واحد يربط بين مدينتي أنجولشتات وأوجوسبورج بالقرب من محطة ايشاخ
وجرى إغلاق الخط الحديدي الذي وقع عليه الحادث، ويسير على هذا الخط فقط القطارات الإقليمية وقطارات البضائع ولا تسير عليه قطارات المسافات الطويلة، حسب بيانات شركة السكك الحديدية.
وتحاول شركة السكك الحديدية والسلطات المختصة بالإضافة إلى قوات الإنقاذ بذل جهود حثيثة لتقديم المساعدة للمتضررين، حسب بيان (دويتشه بان)، الذي أشار إلى بدء عمليات الانتشال، وجرى توفير حافلات كوسيلة بديلة.
يذكر أن هذا ثاني حادث سكك حديدية في بافاريا امس الاثنين، وذلك بعد أن اصطدم قطار إقليمي بسيارة، عند مزلقان مفتوح، ما أدى إلى مقتل شخصين (سائق السيارة ومرافقه)
لقي شخصان على الأقل حتفهما، وأصيب 14 آخرون، يوم الاثنين، جراء تصادم قطار بضائع مع قطار ركاب في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا.
والقتيلان هما سائق القطار وأحد الركاب. وذكر مسؤول محلي إن اثنين من المصابين في حالة خطيرة.
وأعلنت شركة السكك الحديدية (دويتشه بان)، أن الحادث وقع على خط حديدي واحد يربط بين مدينتي أنجولشتات وأوجوسبورج بالقرب من محطة ايشاخ
وجرى إغلاق الخط الحديدي الذي وقع عليه الحادث، ويسير على هذا الخط فقط القطارات الإقليمية وقطارات البضائع ولا تسير عليه قطارات المسافات الطويلة، حسب بيانات شركة السكك الحديدية.
وتحاول شركة السكك الحديدية والسلطات المختصة بالإضافة إلى قوات الإنقاذ بذل جهود حثيثة لتقديم المساعدة للمتضررين، حسب بيان (دويتشه بان)، الذي أشار إلى بدء عمليات الانتشال، وجرى توفير حافلات كوسيلة بديلة.
يذكر أن هذا ثاني حادث سكك حديدية في بافاريا امس الاثنين، وذلك بعد أن اصطدم قطار إقليمي بسيارة، عند مزلقان مفتوح، ما أدى إلى مقتل شخصين (سائق السيارة ومرافقه)
-
18:05اسناد مقاعد المجالس البلدية بكل من مطار ومنزل جميل ومنزل عبد الرحمان
08 ماي 2018
-
17:47يوسف السرايري حكما لنهائي كأس تونس
08 ماي 2018
-
17:40وزارة التجهيز تعين مسيرين جدد على رأس 4 منشآت عمومية تابعة لها
08 ماي 2018
-
-
17:11مجلس النواب الروسي يعيد مدفيديف لرئاسة الوزراء
08 ماي 2018
-
16:56فيرغسون يستفيق ويتجاوز مرحلة الخطر
08 ماي 2018
-
16:34السبسي يستقبل وزير التعليم السعودي
08 ماي 2018
-
16:16فيفا يوقع غرامة على الاتحاد الروسي لكرة القدم
08 ماي 2018
-
15:57تورط طفل في سرقة عدّاد خاصّ بتوزيع المياه بمؤسّسة تربويّة ببوشمة
08 ماي 2018
-
15:36سوسة: احالة مشرفين على روضة على النيابة العمومية بسبب ضياع طفل
08 ماي 2018
-
15:18مقتل شخصين واصابة 14 اخرين في حادث قطار بالمانيا
08 ماي 2018
-
14:57أنس جابر تتقدم في بطولة كانيو
08 ماي 2018
-
-
14:21بلديات 2018: النتائج الجزيئة لبلدية قرطاج
08 ماي 2018
-
13:54شركة السكك الحديدية تهدد بمقاضاة المورطين في تعطيل حركة القطارات
08 ماي 2018
-
13:46كرة اليد: مقايز والميساوي وبنور والعلويني يحترفون في رومانيا
08 ماي 2018
-
13:37الرابطة 1- مباراة الترجي وشبيبة القيروان على الساعة 17 و15دقيقة
08 ماي 2018
-
13:24الخميس 17 ماي رمضان.. ودولة وحيدة تصوم الأربعاء بدون إعلان!
08 ماي 2018
-
13:21تفاصيل الاتفاق بين جامعة التعليم الأساسي ووزارة التربية
08 ماي 2018
-
12:57وسام السعيدي: نداء تونس لن يتحالف مع حركة النهضة في المجالس البلدية
08 ماي 2018