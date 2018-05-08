أنس جابر تتقدم في بطولة كانيو

افتتحت اللاعبة التونسية، أنس جابر، اليوم الثلاثاء، مشاركتها في بطولة كانيو الفرنسية، التي يبلغ مجموع جوائزها المالية 100 ألف دولار، بالفوز على اللاعبة الهولندية أرانتشا روس، المصنفة 107 عالميا بمجموعتين دون رد بواقع 6 -0 و6 -3.

وكانت جابر أكدت في تصريح سابق لموقع كووورة، أنها ستشارك في بطولة كانيو للإعداد لبطولة رولان غاروس باعتبارها تقام على أرض ترابية.

من جهة أخرى نشير إلى أن أنس جابر تراجعت في التصنيف العالمي الجديد وخسرت 4 مركز، حيث أصبحت تحتل المركز 154 عالميا.

المصدر: كووورة