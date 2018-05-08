الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
" نداء تونس تجاوز سقف التمويل الإنتخابي في صفاقس والنهضة تجاوزته في تونس"
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
عبد الحميد الرياحي
عزوف المواطن.. رسالة إلى كل السياسيين
جرت أمس الانتخابات البلدية في أجواء فاترة وباردة لم تحركها إلا بعض أحداث العنف والفوضى التي شهدتها بعض المراكز في بعض المناطق. هذه الانتخابات التي كان يراهن عليها لتكون عرسا...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
صفاقس: النتائج الأولية بصفاقس 1 وصفاقس 2 جريدة الشروق ليوم الاثنين 07 ماي 2018 جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 08 ماي 2018 نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته‎ بصحراء... بالفيديو.. معهد الرصد الجوّي في نشرة إستثنائية برهان بسيس: النهضة ستحل في المرتبة الأولى في الانتخابات... لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
الأولى
منظمة أنا يقظ:
" نداء تونس تجاوز سقف التمويل الإنتخابي في صفاقس والنهضة تجاوزته في تونس"
08 ماي 2018 | 14:32

كشفت مديرة مشروع ملاحظة تمويل الحملة الإنتخابية بمنظمة "أنا يقظ" يسرى مقدّم، عن "تجاوز سقف التمويل الإنتخابي لحركة النهضة في بلدية تونس، بنسبة تتجاوزت 55 بالمائة ولحركة نداء تونس في بلدية صفاقس بنسبة تفوق 40 بالمائة".

وأشارات ممثلة "أنا يقظ" خلال ندوة صحفية خصصت اليوم الثلاثاء لعرض النتائج الأولية لعملية ملاحظة تمويل الحملة الانتخابية بالعاصمة، إلى أن هذه التجاوزات التي رصدها 90 ملاحظا، توزعت على 12 بلدية في مختلف مناطق الجمهورية وشملت عيّنة يبلغ عددها 541 ناخبا خلال الفترة المتراوحة بين 7 أفريل و5 ماي 2018 وذلك عبر التتبع المتوازي والذي يقوم أساسا على الإتصال المباشر للملاحظين بممثلي الأحزاب والقائمات خلال قيامهم بالحملات الإنتخابية.

وقالت يسرى مقدّم إن أغلبية الأحزاب احترمت السقف الإنتخابي خلال حملاتها ولم تقم بتجاوزات، مفسّرة ذلك بعدم توفير التمويل العمومي للأحزاب لتنظيم حملاتها الإنتخابية، باعتبار أن القانون الإنتخابي ينص على إسناد التعويض المادي البعدي، أي بعد نشر نتائج الإنتخابات، في حال الحصول على 3 بالمائة على الأقل من الأصوات المصرح بها في الدائرة الإنتخابية.

وفي ما يتعلق بنتائج سبر الآراء الذي أنجزته منظمة "أنا يقظ"، ذكرت يسرى مقدم أنه شمل عيّنة ب541 شخصا، موزّعة على 6 ولايات (48 بالمائة منهم إناث مقابل 52 بالمائة ذكور) أغلبهم ينتمون للفئة العمرية بين 18 و34 سنة وذلك خلال الأسبوع الأخير من الفترة المخصصة للحملة الإنتخابية، معلنة أن 72 بالمائة من الفئة المستجوبة لا يثقون بالمسار الإنتخابي في تونس، كما لا يثق 72 بالمائة أيضا في الأحزاب السياسية، في حين أن 88 بالمائة صرحوا بأن المال وسيلة لشراء صوت الناخبين ويؤثر على نتائج الإنتخابات".

ومن جهته تطرق رئيس منظمة "أنا يقظ" أشرف العوّادي إلى العديد من التجاوزات الأخرى والملفتة للإنتباه وهي بالأساس "عدم تصريح الأحزاب باماكن القيام بأنشطتهم، فضلا عن النقص المسجّل في تكوين مراقبي الهيئات الفرعية للإنتخابات".

وأوضح العوادي أن هذه التجاوزات شملت أيضا انطلاق بعض الحملات الإنتخابية، قبل المواعيد التي حددتها الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وعدم التواجد الميداني للملاحظين التابعين للهيئة الإنتخابية. كما شملت الأنشطة والتظاهرات الإنتخابية والتي شهد بعضها استغلال الأطفال في دعم الحملات الإنتخابية، إلى جانب استعمال خطاب يحرّض على العنف والكراهية ضد الأحزاب المنافسة.

تقرؤون أيضا
اسناد مقاعد المجالس البلدية بكل من مطار ومنزل جميل ومنزل عبد الرحمان
08 ماي 2018 السّاعة 18:05
مكتب بنزرت – الشروق اون لاين – ايمان والبكوري تتواصل عملية اسناد المقاعد الخاصة بالدوائر البلدية السبعة...
المزيد >>
يوسف السرايري حكما لنهائي كأس تونس
08 ماي 2018 السّاعة 17:47
الشروق اون لاين – رشيد الزيتوني: تم رسميا تعيين الحكم يوسف السرايري لادارة نهائي كأس تونس بين النادي...
المزيد >>
وزارة التجهيز تعين مسيرين جدد على رأس 4 منشآت عمومية تابعة لها
08 ماي 2018 السّاعة 17:40
أعلنت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، اليوم الثلاثاء، في بلاغ لها عن تعيينات جديدة على راس 4...
المزيد >>
شاركت في انتحال الصفة: شهران سجنا مع تاجيل التنفيذ لفتاة عضو بحزب سياسي معروف
08 ماي 2018 السّاعة 17:33
الشروق اون لاين – ايمان بن عزيزة: علمت الشروق اون لاين ان اعوان مركز الامن الوطني بباردو قدموا اليوم 5 أشخاص...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
منظمة أنا يقظ:
" نداء تونس تجاوز سقف التمويل الإنتخابي في صفاقس والنهضة تجاوزته في تونس"
08 ماي 2018 | 14:32

كشفت مديرة مشروع ملاحظة تمويل الحملة الإنتخابية بمنظمة "أنا يقظ" يسرى مقدّم، عن "تجاوز سقف التمويل الإنتخابي لحركة النهضة في بلدية تونس، بنسبة تتجاوزت 55 بالمائة ولحركة نداء تونس في بلدية صفاقس بنسبة تفوق 40 بالمائة".

وأشارات ممثلة "أنا يقظ" خلال ندوة صحفية خصصت اليوم الثلاثاء لعرض النتائج الأولية لعملية ملاحظة تمويل الحملة الانتخابية بالعاصمة، إلى أن هذه التجاوزات التي رصدها 90 ملاحظا، توزعت على 12 بلدية في مختلف مناطق الجمهورية وشملت عيّنة يبلغ عددها 541 ناخبا خلال الفترة المتراوحة بين 7 أفريل و5 ماي 2018 وذلك عبر التتبع المتوازي والذي يقوم أساسا على الإتصال المباشر للملاحظين بممثلي الأحزاب والقائمات خلال قيامهم بالحملات الإنتخابية.

وقالت يسرى مقدّم إن أغلبية الأحزاب احترمت السقف الإنتخابي خلال حملاتها ولم تقم بتجاوزات، مفسّرة ذلك بعدم توفير التمويل العمومي للأحزاب لتنظيم حملاتها الإنتخابية، باعتبار أن القانون الإنتخابي ينص على إسناد التعويض المادي البعدي، أي بعد نشر نتائج الإنتخابات، في حال الحصول على 3 بالمائة على الأقل من الأصوات المصرح بها في الدائرة الإنتخابية.

وفي ما يتعلق بنتائج سبر الآراء الذي أنجزته منظمة "أنا يقظ"، ذكرت يسرى مقدم أنه شمل عيّنة ب541 شخصا، موزّعة على 6 ولايات (48 بالمائة منهم إناث مقابل 52 بالمائة ذكور) أغلبهم ينتمون للفئة العمرية بين 18 و34 سنة وذلك خلال الأسبوع الأخير من الفترة المخصصة للحملة الإنتخابية، معلنة أن 72 بالمائة من الفئة المستجوبة لا يثقون بالمسار الإنتخابي في تونس، كما لا يثق 72 بالمائة أيضا في الأحزاب السياسية، في حين أن 88 بالمائة صرحوا بأن المال وسيلة لشراء صوت الناخبين ويؤثر على نتائج الإنتخابات".

ومن جهته تطرق رئيس منظمة "أنا يقظ" أشرف العوّادي إلى العديد من التجاوزات الأخرى والملفتة للإنتباه وهي بالأساس "عدم تصريح الأحزاب باماكن القيام بأنشطتهم، فضلا عن النقص المسجّل في تكوين مراقبي الهيئات الفرعية للإنتخابات".

وأوضح العوادي أن هذه التجاوزات شملت أيضا انطلاق بعض الحملات الإنتخابية، قبل المواعيد التي حددتها الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وعدم التواجد الميداني للملاحظين التابعين للهيئة الإنتخابية. كما شملت الأنشطة والتظاهرات الإنتخابية والتي شهد بعضها استغلال الأطفال في دعم الحملات الإنتخابية، إلى جانب استعمال خطاب يحرّض على العنف والكراهية ضد الأحزاب المنافسة.

تقرؤون أيضا
اسناد مقاعد المجالس البلدية بكل من مطار ومنزل جميل ومنزل عبد الرحمان
08 ماي 2018 السّاعة 18:05
مكتب بنزرت – الشروق اون لاين – ايمان والبكوري تتواصل عملية اسناد المقاعد الخاصة بالدوائر البلدية السبعة...
المزيد >>
يوسف السرايري حكما لنهائي كأس تونس
08 ماي 2018 السّاعة 17:47
الشروق اون لاين – رشيد الزيتوني: تم رسميا تعيين الحكم يوسف السرايري لادارة نهائي كأس تونس بين النادي...
المزيد >>
وزارة التجهيز تعين مسيرين جدد على رأس 4 منشآت عمومية تابعة لها
08 ماي 2018 السّاعة 17:40
أعلنت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، اليوم الثلاثاء، في بلاغ لها عن تعيينات جديدة على راس 4...
المزيد >>
شاركت في انتحال الصفة: شهران سجنا مع تاجيل التنفيذ لفتاة عضو بحزب سياسي معروف
08 ماي 2018 السّاعة 17:33
الشروق اون لاين – ايمان بن عزيزة: علمت الشروق اون لاين ان اعوان مركز الامن الوطني بباردو قدموا اليوم 5 أشخاص...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
عزوف المواطن.. رسالة إلى كل السياسيين
جرت أمس الانتخابات البلدية في أجواء فاترة وباردة لم تحركها إلا بعض أحداث العنف والفوضى التي شهدتها بعض المراكز في بعض المناطق. هذه الانتخابات التي كان يراهن عليها لتكون عرسا...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
صفاقس: النتائج الأولية بصفاقس 1 وصفاقس 2 جريدة الشروق ليوم الاثنين 07 ماي 2018 جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 08 ماي 2018 نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته‎ بصحراء... بالفيديو.. معهد الرصد الجوّي في نشرة إستثنائية برهان بسيس: النهضة ستحل في المرتبة الأولى في الانتخابات... لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
﻿