شركة السكك الحديدية تهدد بمقاضاة المورطين في تعطيل حركة القطارات

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عبّرت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ نشر منذ قليل عن اعتذارها لكافة حرفائها اثر التّعطيل الحاصل في بعض سفرات قطارات الأحواز الجنوبية لتونس العاصمة منذ يوم أمس الاثنين 07 ماي 2018 مبيّنة انها فتحت تحقيقا لتحديد أسباب هذا التّعطيل.
ودعت الشركة حسب نص البلاغ الى عدم تعطيل سير المرفق العام واحترام الغلق الآلي للأبواب وتؤكّد على أنّها ستتّخذ الإجراءات القانونية ضدّ كل من يثبت تورّطه في تعمّد تعطيل السفرات والسير العادي لحركة القطارات.
عبّرت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ نشر منذ قليل عن اعتذارها لكافة حرفائها اثر التّعطيل الحاصل في بعض سفرات قطارات الأحواز الجنوبية لتونس العاصمة منذ يوم أمس الاثنين 07 ماي 2018 مبيّنة انها فتحت تحقيقا لتحديد أسباب هذا التّعطيل.
ودعت الشركة حسب نص البلاغ الى عدم تعطيل سير المرفق العام واحترام الغلق الآلي للأبواب وتؤكّد على أنّها ستتّخذ الإجراءات القانونية ضدّ كل من يثبت تورّطه في تعمّد تعطيل السفرات والسير العادي لحركة القطارات.
-
18:05اسناد مقاعد المجالس البلدية بكل من مطار ومنزل جميل ومنزل عبد الرحمان
08 ماي 2018
-
17:47يوسف السرايري حكما لنهائي كأس تونس
08 ماي 2018
-
17:40وزارة التجهيز تعين مسيرين جدد على رأس 4 منشآت عمومية تابعة لها
08 ماي 2018
-
-
17:11مجلس النواب الروسي يعيد مدفيديف لرئاسة الوزراء
08 ماي 2018
-
16:56فيرغسون يستفيق ويتجاوز مرحلة الخطر
08 ماي 2018
-
16:34السبسي يستقبل وزير التعليم السعودي
08 ماي 2018
-
16:16فيفا يوقع غرامة على الاتحاد الروسي لكرة القدم
08 ماي 2018
-
15:57تورط طفل في سرقة عدّاد خاصّ بتوزيع المياه بمؤسّسة تربويّة ببوشمة
08 ماي 2018
-
15:36سوسة: احالة مشرفين على روضة على النيابة العمومية بسبب ضياع طفل
08 ماي 2018
-
15:18مقتل شخصين واصابة 14 اخرين في حادث قطار بالمانيا
08 ماي 2018
-
14:57أنس جابر تتقدم في بطولة كانيو
08 ماي 2018
-
-
14:21بلديات 2018: النتائج الجزيئة لبلدية قرطاج
08 ماي 2018
-
13:54شركة السكك الحديدية تهدد بمقاضاة المورطين في تعطيل حركة القطارات
08 ماي 2018
-
13:46كرة اليد: مقايز والميساوي وبنور والعلويني يحترفون في رومانيا
08 ماي 2018
-
13:37الرابطة 1- مباراة الترجي وشبيبة القيروان على الساعة 17 و15دقيقة
08 ماي 2018
-
13:24الخميس 17 ماي رمضان.. ودولة وحيدة تصوم الأربعاء بدون إعلان!
08 ماي 2018
-
13:21تفاصيل الاتفاق بين جامعة التعليم الأساسي ووزارة التربية
08 ماي 2018
-
12:57وسام السعيدي: نداء تونس لن يتحالف مع حركة النهضة في المجالس البلدية
08 ماي 2018