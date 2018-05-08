شركة السكك الحديدية تهدد بمقاضاة المورطين في تعطيل حركة القطارات

عبّرت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ نشر منذ قليل عن اعتذارها لكافة حرفائها اثر التّعطيل الحاصل في بعض سفرات قطارات الأحواز الجنوبية لتونس العاصمة منذ يوم أمس الاثنين 07 ماي 2018 مبيّنة انها فتحت تحقيقا لتحديد أسباب هذا التّعطيل.

ودعت الشركة حسب نص البلاغ الى عدم تعطيل سير المرفق العام واحترام الغلق الآلي للأبواب وتؤكّد على أنّها ستتّخذ الإجراءات القانونية ضدّ كل من يثبت تورّطه في تعمّد تعطيل السفرات والسير العادي لحركة القطارات.