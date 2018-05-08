كرة اليد: مقايز والميساوي وبنور والعلويني يحترفون في رومانيا

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الشروق اون لاين - منير الزوابي

سيحترف الرباعي الدولي التونسي في البطولة الرومانية لكرة اليد حيث أمضى كل من مكرم الميساوي وأمين بنور وكمال العلويني عقودا بموسمين مع فريق دينامو بوخارست صاحب 14 بطولة ويحتل المركز الرابع في بطولة هذا الموسم.

كما تأكد لدينا ان الحارس مروان مقايز امضى عقدا بموسمين مع فريق CSM بوخارست وسينتقل للعب في صفوفه انطلاقا من الموسم الجديد ويذكر أن باولو بيريرا سيكون مدربا لفريق مروان مقايز.