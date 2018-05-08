الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
كرة اليد: مقايز والميساوي وبنور والعلويني يحترفون في رومانيا
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
عبد الحميد الرياحي
عزوف المواطن.. رسالة إلى كل السياسيين
جرت أمس الانتخابات البلدية في أجواء فاترة وباردة لم تحركها إلا بعض أحداث العنف والفوضى التي شهدتها بعض المراكز في بعض المناطق. هذه الانتخابات التي كان يراهن عليها لتكون عرسا...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
صفاقس: النتائج الأولية بصفاقس 1 وصفاقس 2 جريدة الشروق ليوم الاثنين 07 ماي 2018 جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 08 ماي 2018 نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته‎ بصحراء... بالفيديو.. معهد الرصد الجوّي في نشرة إستثنائية برهان بسيس: النهضة ستحل في المرتبة الأولى في الانتخابات... لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
الأولى
كرة اليد: مقايز والميساوي وبنور والعلويني يحترفون في رومانيا
08 ماي 2018 | 13:46

الشروق اون لاين - منير الزوابي

سيحترف الرباعي الدولي التونسي في البطولة الرومانية لكرة اليد حيث أمضى كل من مكرم الميساوي وأمين بنور وكمال العلويني عقودا بموسمين مع فريق دينامو بوخارست صاحب 14 بطولة ويحتل المركز الرابع في بطولة هذا الموسم.

كما تأكد لدينا ان الحارس مروان مقايز امضى عقدا بموسمين مع فريق CSM بوخارست وسينتقل للعب في صفوفه انطلاقا من الموسم الجديد ويذكر أن باولو بيريرا سيكون مدربا لفريق مروان مقايز.

تقرؤون أيضا
اسناد مقاعد المجالس البلدية بكل من مطار ومنزل جميل ومنزل عبد الرحمان
08 ماي 2018 السّاعة 18:05
مكتب بنزرت – الشروق اون لاين – ايمان والبكوري تتواصل عملية اسناد المقاعد الخاصة بالدوائر البلدية السبعة...
المزيد >>
يوسف السرايري حكما لنهائي كأس تونس
08 ماي 2018 السّاعة 17:47
الشروق اون لاين – رشيد الزيتوني: تم رسميا تعيين الحكم يوسف السرايري لادارة نهائي كأس تونس بين النادي...
المزيد >>
وزارة التجهيز تعين مسيرين جدد على رأس 4 منشآت عمومية تابعة لها
08 ماي 2018 السّاعة 17:40
أعلنت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، اليوم الثلاثاء، في بلاغ لها عن تعيينات جديدة على راس 4...
المزيد >>
شاركت في انتحال الصفة: شهران سجنا مع تاجيل التنفيذ لفتاة عضو بحزب سياسي معروف
08 ماي 2018 السّاعة 17:33
الشروق اون لاين – ايمان بن عزيزة: علمت الشروق اون لاين ان اعوان مركز الامن الوطني بباردو قدموا اليوم 5 أشخاص...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
كرة اليد: مقايز والميساوي وبنور والعلويني يحترفون في رومانيا
08 ماي 2018 | 13:46

الشروق اون لاين - منير الزوابي

سيحترف الرباعي الدولي التونسي في البطولة الرومانية لكرة اليد حيث أمضى كل من مكرم الميساوي وأمين بنور وكمال العلويني عقودا بموسمين مع فريق دينامو بوخارست صاحب 14 بطولة ويحتل المركز الرابع في بطولة هذا الموسم.

كما تأكد لدينا ان الحارس مروان مقايز امضى عقدا بموسمين مع فريق CSM بوخارست وسينتقل للعب في صفوفه انطلاقا من الموسم الجديد ويذكر أن باولو بيريرا سيكون مدربا لفريق مروان مقايز.

تقرؤون أيضا
اسناد مقاعد المجالس البلدية بكل من مطار ومنزل جميل ومنزل عبد الرحمان
08 ماي 2018 السّاعة 18:05
مكتب بنزرت – الشروق اون لاين – ايمان والبكوري تتواصل عملية اسناد المقاعد الخاصة بالدوائر البلدية السبعة...
المزيد >>
يوسف السرايري حكما لنهائي كأس تونس
08 ماي 2018 السّاعة 17:47
الشروق اون لاين – رشيد الزيتوني: تم رسميا تعيين الحكم يوسف السرايري لادارة نهائي كأس تونس بين النادي...
المزيد >>
وزارة التجهيز تعين مسيرين جدد على رأس 4 منشآت عمومية تابعة لها
08 ماي 2018 السّاعة 17:40
أعلنت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، اليوم الثلاثاء، في بلاغ لها عن تعيينات جديدة على راس 4...
المزيد >>
شاركت في انتحال الصفة: شهران سجنا مع تاجيل التنفيذ لفتاة عضو بحزب سياسي معروف
08 ماي 2018 السّاعة 17:33
الشروق اون لاين – ايمان بن عزيزة: علمت الشروق اون لاين ان اعوان مركز الامن الوطني بباردو قدموا اليوم 5 أشخاص...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
عزوف المواطن.. رسالة إلى كل السياسيين
جرت أمس الانتخابات البلدية في أجواء فاترة وباردة لم تحركها إلا بعض أحداث العنف والفوضى التي شهدتها بعض المراكز في بعض المناطق. هذه الانتخابات التي كان يراهن عليها لتكون عرسا...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
صفاقس: النتائج الأولية بصفاقس 1 وصفاقس 2 جريدة الشروق ليوم الاثنين 07 ماي 2018 جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 08 ماي 2018 نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته‎ بصحراء... بالفيديو.. معهد الرصد الجوّي في نشرة إستثنائية برهان بسيس: النهضة ستحل في المرتبة الأولى في الانتخابات... لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
﻿