الرابطة 1- مباراة الترجي وشبيبة القيروان على الساعة 17 و15دقيقة

أعلن الترجي الرياضي على موقعه الرسمي على شبكة الانترنات ان مباراته مع شبيبة القيروان المقررة بعد غد الخميس بملعب رادس لحساب الجولة الختامية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ستنطلق على الساعة 17 و15 دقيقة عوضا عن الساعة 15 و30. ويذكر ان الترجي الرياضي سيتسلم بالمناسبة رمز البطولة التي كان تأكد من التتويج بها قبل ثلاث جولات من انتهاء السباق. ويعد هذا اللقب ال28 في تاريخ النادي والثاني على التوالي.