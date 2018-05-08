الخميس 17 ماي رمضان.. ودولة وحيدة تصوم الأربعاء بدون إعلان!

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من المرجح أن يكون الخميس 17 ماي هو الأول من شهر رمضان للعام الحالي في 99٪ من الدول العربية والإسلامية، بحسب خبراء الفلك. لكن تركيا ستكون الدولة الوحيدة تقريبا التي تصوم يوم الأربعاء 16 ماي، بدون أن تعلن ذلك، بحسب التقويم الفلكي لدولة تركيا، الذي يعتبر المرجع الرسمي لجميع مواسم رمضان والأعياد، ويمتد لعشرات السنوات.
وأعلنت الجمعية الفلكية السورية أن يوم الخميس هو أول أيام شهر رمضان للعام 2018، مشيرة إلى أنها استندت في تحديدها لهذا التاريخ على حسابات فلكية قامت بها.
وقالت في بيان، اليوم الاثنين، إن هلال شهر رمضان يولد يوم الثلاثاء 15-5-2018 في الساعة الثالثة إلا عشر دقائق ظهرا، فيما تغرب الشمس يوم الثلاثاء عند الساعة 19:27، بينما يغرب القمر الساعة 19:25 أي أن القمر يغرب قبل الشمس بنحو دقيقتين.
وأشارت الجمعية إلى أن الشمس تغرب يوم الأربعاء عند الساعة 19:28 بينما يغرب القمر الساعة 20:32 أي أن القمر يغرب بعد الشمس بنحو 64 دقيقة.
كذلك، أعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع الأهلة بسلطنة عمان، أن يوم الخميس 17 ماي هو غُرة شهر رمضان، وذلك لاستحالة رؤية الهلال يوم الثلاثاء 15 ماي.
من المرجح أن يكون الخميس 17 ماي هو الأول من شهر رمضان للعام الحالي في 99٪ من الدول العربية والإسلامية، بحسب خبراء الفلك. لكن تركيا ستكون الدولة الوحيدة تقريبا التي تصوم يوم الأربعاء 16 ماي، بدون أن تعلن ذلك، بحسب التقويم الفلكي لدولة تركيا، الذي يعتبر المرجع الرسمي لجميع مواسم رمضان والأعياد، ويمتد لعشرات السنوات.
وأعلنت الجمعية الفلكية السورية أن يوم الخميس هو أول أيام شهر رمضان للعام 2018، مشيرة إلى أنها استندت في تحديدها لهذا التاريخ على حسابات فلكية قامت بها.
وقالت في بيان، اليوم الاثنين، إن هلال شهر رمضان يولد يوم الثلاثاء 15-5-2018 في الساعة الثالثة إلا عشر دقائق ظهرا، فيما تغرب الشمس يوم الثلاثاء عند الساعة 19:27، بينما يغرب القمر الساعة 19:25 أي أن القمر يغرب قبل الشمس بنحو دقيقتين.
وأشارت الجمعية إلى أن الشمس تغرب يوم الأربعاء عند الساعة 19:28 بينما يغرب القمر الساعة 20:32 أي أن القمر يغرب بعد الشمس بنحو 64 دقيقة.
كذلك، أعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع الأهلة بسلطنة عمان، أن يوم الخميس 17 ماي هو غُرة شهر رمضان، وذلك لاستحالة رؤية الهلال يوم الثلاثاء 15 ماي.
-
18:05اسناد مقاعد المجالس البلدية بكل من مطار ومنزل جميل ومنزل عبد الرحمان
08 ماي 2018
-
17:47يوسف السرايري حكما لنهائي كأس تونس
08 ماي 2018
-
17:40وزارة التجهيز تعين مسيرين جدد على رأس 4 منشآت عمومية تابعة لها
08 ماي 2018
-
-
17:11مجلس النواب الروسي يعيد مدفيديف لرئاسة الوزراء
08 ماي 2018
-
16:56فيرغسون يستفيق ويتجاوز مرحلة الخطر
08 ماي 2018
-
16:34السبسي يستقبل وزير التعليم السعودي
08 ماي 2018
-
16:16فيفا يوقع غرامة على الاتحاد الروسي لكرة القدم
08 ماي 2018
-
15:57تورط طفل في سرقة عدّاد خاصّ بتوزيع المياه بمؤسّسة تربويّة ببوشمة
08 ماي 2018
-
15:36سوسة: احالة مشرفين على روضة على النيابة العمومية بسبب ضياع طفل
08 ماي 2018
-
15:18مقتل شخصين واصابة 14 اخرين في حادث قطار بالمانيا
08 ماي 2018
-
14:57أنس جابر تتقدم في بطولة كانيو
08 ماي 2018
-
-
14:21بلديات 2018: النتائج الجزيئة لبلدية قرطاج
08 ماي 2018
-
13:54شركة السكك الحديدية تهدد بمقاضاة المورطين في تعطيل حركة القطارات
08 ماي 2018
-
13:46كرة اليد: مقايز والميساوي وبنور والعلويني يحترفون في رومانيا
08 ماي 2018
-
13:37الرابطة 1- مباراة الترجي وشبيبة القيروان على الساعة 17 و15دقيقة
08 ماي 2018
-
13:24الخميس 17 ماي رمضان.. ودولة وحيدة تصوم الأربعاء بدون إعلان!
08 ماي 2018
-
13:21تفاصيل الاتفاق بين جامعة التعليم الأساسي ووزارة التربية
08 ماي 2018
-
12:57وسام السعيدي: نداء تونس لن يتحالف مع حركة النهضة في المجالس البلدية
08 ماي 2018