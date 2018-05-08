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يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
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وسام السعيدي: نداء تونس لن يتحالف مع حركة النهضة في المجالس البلدية
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السياسي
وسام السعيدي: نداء تونس لن يتحالف مع حركة النهضة في المجالس البلدية
08 ماي 2018 | 12:57

قال القيادي في حركة نداء تونس، وسام السعيدي، "ان الحركة لا تنوي التحالف مع النهضة في المجالس البلدية المنتخبة على المستوى الوطني بل سيتم التعامل في هذه التحالفات حالة بحالة.

وأضاف، وسام السعيدي، في تصريح لاذاعة "شمس اف ام"، اليوم الثلاثاء، أن " النداء لن يتحالف مع حركة النهضة في بلدية تونس وان هناك امكانية لتشكيل الاغلبية عبر التحالفات الموجودة على غرار الاتحاد المدني والقائمات المستقلة والجبهة الشعبية" موضحا أن "رئيس قائمة نداء تونس كمال ايدير سيحظى، في هذه الحالة، بمنصب شيخ مدينة تونس".

واعتبر، القيادي في حركة نداء تونس، أن "هناك نوعا من الرضا النسبي عن نتائج الانتخابات خاصة وأن نسبة عزوف الناخبين كانت قوية الى جانب تراجع عدد المصوتين للنداء مقارنة بانتخابات 2014"، مشيرا الى وجود "تفاؤل بالمستقبل من خلال ما لمسناه من مناضلي الحزب خلال الحملة الانتخابية"، وفق قوله.

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السياسي
وسام السعيدي: نداء تونس لن يتحالف مع حركة النهضة في المجالس البلدية
08 ماي 2018 | 12:57

قال القيادي في حركة نداء تونس، وسام السعيدي، "ان الحركة لا تنوي التحالف مع النهضة في المجالس البلدية المنتخبة على المستوى الوطني بل سيتم التعامل في هذه التحالفات حالة بحالة.

وأضاف، وسام السعيدي، في تصريح لاذاعة "شمس اف ام"، اليوم الثلاثاء، أن " النداء لن يتحالف مع حركة النهضة في بلدية تونس وان هناك امكانية لتشكيل الاغلبية عبر التحالفات الموجودة على غرار الاتحاد المدني والقائمات المستقلة والجبهة الشعبية" موضحا أن "رئيس قائمة نداء تونس كمال ايدير سيحظى، في هذه الحالة، بمنصب شيخ مدينة تونس".

واعتبر، القيادي في حركة نداء تونس، أن "هناك نوعا من الرضا النسبي عن نتائج الانتخابات خاصة وأن نسبة عزوف الناخبين كانت قوية الى جانب تراجع عدد المصوتين للنداء مقارنة بانتخابات 2014"، مشيرا الى وجود "تفاؤل بالمستقبل من خلال ما لمسناه من مناضلي الحزب خلال الحملة الانتخابية"، وفق قوله.

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08 ماي 2018 السّاعة 00:26
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