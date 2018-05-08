وسام السعيدي: نداء تونس لن يتحالف مع حركة النهضة في المجالس البلدية

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12:57وسام السعيدي: نداء تونس لن يتحالف مع حركة النهضة في المجالس البلدية
08 ماي 2018
قال القيادي في حركة نداء تونس، وسام السعيدي، "ان الحركة لا تنوي التحالف مع النهضة في المجالس البلدية المنتخبة على المستوى الوطني بل سيتم التعامل في هذه التحالفات حالة بحالة.
وأضاف، وسام السعيدي، في تصريح لاذاعة "شمس اف ام"، اليوم الثلاثاء، أن " النداء لن يتحالف مع حركة النهضة في بلدية تونس وان هناك امكانية لتشكيل الاغلبية عبر التحالفات الموجودة على غرار الاتحاد المدني والقائمات المستقلة والجبهة الشعبية" موضحا أن "رئيس قائمة نداء تونس كمال ايدير سيحظى، في هذه الحالة، بمنصب شيخ مدينة تونس".
واعتبر، القيادي في حركة نداء تونس، أن "هناك نوعا من الرضا النسبي عن نتائج الانتخابات خاصة وأن نسبة عزوف الناخبين كانت قوية الى جانب تراجع عدد المصوتين للنداء مقارنة بانتخابات 2014"، مشيرا الى وجود "تفاؤل بالمستقبل من خلال ما لمسناه من مناضلي الحزب خلال الحملة الانتخابية"، وفق قوله.
قال القيادي في حركة نداء تونس، وسام السعيدي، "ان الحركة لا تنوي التحالف مع النهضة في المجالس البلدية المنتخبة على المستوى الوطني بل سيتم التعامل في هذه التحالفات حالة بحالة.
وأضاف، وسام السعيدي، في تصريح لاذاعة "شمس اف ام"، اليوم الثلاثاء، أن " النداء لن يتحالف مع حركة النهضة في بلدية تونس وان هناك امكانية لتشكيل الاغلبية عبر التحالفات الموجودة على غرار الاتحاد المدني والقائمات المستقلة والجبهة الشعبية" موضحا أن "رئيس قائمة نداء تونس كمال ايدير سيحظى، في هذه الحالة، بمنصب شيخ مدينة تونس".
واعتبر، القيادي في حركة نداء تونس، أن "هناك نوعا من الرضا النسبي عن نتائج الانتخابات خاصة وأن نسبة عزوف الناخبين كانت قوية الى جانب تراجع عدد المصوتين للنداء مقارنة بانتخابات 2014"، مشيرا الى وجود "تفاؤل بالمستقبل من خلال ما لمسناه من مناضلي الحزب خلال الحملة الانتخابية"، وفق قوله.
-
18:05اسناد مقاعد المجالس البلدية بكل من مطار ومنزل جميل ومنزل عبد الرحمان
08 ماي 2018
-
17:47يوسف السرايري حكما لنهائي كأس تونس
08 ماي 2018
-
17:40وزارة التجهيز تعين مسيرين جدد على رأس 4 منشآت عمومية تابعة لها
08 ماي 2018
-
-
17:11مجلس النواب الروسي يعيد مدفيديف لرئاسة الوزراء
08 ماي 2018
-
16:56فيرغسون يستفيق ويتجاوز مرحلة الخطر
08 ماي 2018
-
16:34السبسي يستقبل وزير التعليم السعودي
08 ماي 2018
-
16:16فيفا يوقع غرامة على الاتحاد الروسي لكرة القدم
08 ماي 2018
-
15:57تورط طفل في سرقة عدّاد خاصّ بتوزيع المياه بمؤسّسة تربويّة ببوشمة
08 ماي 2018
-
15:36سوسة: احالة مشرفين على روضة على النيابة العمومية بسبب ضياع طفل
08 ماي 2018
-
15:18مقتل شخصين واصابة 14 اخرين في حادث قطار بالمانيا
08 ماي 2018
-
14:57أنس جابر تتقدم في بطولة كانيو
08 ماي 2018
-
-
14:21بلديات 2018: النتائج الجزيئة لبلدية قرطاج
08 ماي 2018
-
13:54شركة السكك الحديدية تهدد بمقاضاة المورطين في تعطيل حركة القطارات
08 ماي 2018
-
13:46كرة اليد: مقايز والميساوي وبنور والعلويني يحترفون في رومانيا
08 ماي 2018
-
13:37الرابطة 1- مباراة الترجي وشبيبة القيروان على الساعة 17 و15دقيقة
08 ماي 2018
-
13:24الخميس 17 ماي رمضان.. ودولة وحيدة تصوم الأربعاء بدون إعلان!
08 ماي 2018
-
13:21تفاصيل الاتفاق بين جامعة التعليم الأساسي ووزارة التربية
08 ماي 2018
-
12:57وسام السعيدي: نداء تونس لن يتحالف مع حركة النهضة في المجالس البلدية
08 ماي 2018