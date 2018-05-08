محمد صالح العرفاوي: قريبا تجهيز الطرقات الوقتية على مستوى محول سيدي حسين السيجومي

أكد وزير التجهيز، محمد صالح العرفاوي، أن اشغال الطرقات الوقتية التي ستسهل حركة المرور بالنسبة لمستعملي الطريق في منطقة سيدي حسين السيجومي، قد انطلقت منذ السبت الماضي وستنتهي قبل شهر رمضان المعظم.

وقدم، محمد صالح العرفاوي، في تصريح لاذاعة "شمس اف ام"، اليوم الثلاثاء، اعتذاره "لكافة متساكني منطقة سيدي حسين السيجومي بالعاصمة على خلفية مشاكل التنقل التي يعانون منها بسبب توقف أشغال المحول" موضحا أن "المقاول الرئيسي قرر ايقاف الاشغال الى حين ايجاد حلول مع الوزارة بسبب عدم التوافق حول بعض النقاط التقنية".

وأضاف، في سياق متصل، أن "كلفة الاشغال الجارية في منطقة سيدي حسين السيجومي المتمثلة في محولات وطرقات ومجاري مياه تقدر ب250 مليون دينار" مشيرا الى أنه "سيتم تركيز أضواء وقتية بالطاقة الشمسية لتسهيل تنقل المواطنين".

وأكد، الوزير، الحرص "على اتمام جميع الاشغال الجارية سواء كان على مستوى مطار تونس قرطاج أو في حي الرياض بسوسة ومنطقة برج السدرية في آجالها المحددة".