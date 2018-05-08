محمد صالح العرفاوي: قريبا تجهيز الطرقات الوقتية على مستوى محول سيدي حسين السيجومي

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أكد وزير التجهيز، محمد صالح العرفاوي، أن اشغال الطرقات الوقتية التي ستسهل حركة المرور بالنسبة لمستعملي الطريق في منطقة سيدي حسين السيجومي، قد انطلقت منذ السبت الماضي وستنتهي قبل شهر رمضان المعظم.
وقدم، محمد صالح العرفاوي، في تصريح لاذاعة "شمس اف ام"، اليوم الثلاثاء، اعتذاره "لكافة متساكني منطقة سيدي حسين السيجومي بالعاصمة على خلفية مشاكل التنقل التي يعانون منها بسبب توقف أشغال المحول" موضحا أن "المقاول الرئيسي قرر ايقاف الاشغال الى حين ايجاد حلول مع الوزارة بسبب عدم التوافق حول بعض النقاط التقنية".
وأضاف، في سياق متصل، أن "كلفة الاشغال الجارية في منطقة سيدي حسين السيجومي المتمثلة في محولات وطرقات ومجاري مياه تقدر ب250 مليون دينار" مشيرا الى أنه "سيتم تركيز أضواء وقتية بالطاقة الشمسية لتسهيل تنقل المواطنين".
وأكد، الوزير، الحرص "على اتمام جميع الاشغال الجارية سواء كان على مستوى مطار تونس قرطاج أو في حي الرياض بسوسة ومنطقة برج السدرية في آجالها المحددة".
أكد وزير التجهيز، محمد صالح العرفاوي، أن اشغال الطرقات الوقتية التي ستسهل حركة المرور بالنسبة لمستعملي الطريق في منطقة سيدي حسين السيجومي، قد انطلقت منذ السبت الماضي وستنتهي قبل شهر رمضان المعظم.
وقدم، محمد صالح العرفاوي، في تصريح لاذاعة "شمس اف ام"، اليوم الثلاثاء، اعتذاره "لكافة متساكني منطقة سيدي حسين السيجومي بالعاصمة على خلفية مشاكل التنقل التي يعانون منها بسبب توقف أشغال المحول" موضحا أن "المقاول الرئيسي قرر ايقاف الاشغال الى حين ايجاد حلول مع الوزارة بسبب عدم التوافق حول بعض النقاط التقنية".
وأضاف، في سياق متصل، أن "كلفة الاشغال الجارية في منطقة سيدي حسين السيجومي المتمثلة في محولات وطرقات ومجاري مياه تقدر ب250 مليون دينار" مشيرا الى أنه "سيتم تركيز أضواء وقتية بالطاقة الشمسية لتسهيل تنقل المواطنين".
وأكد، الوزير، الحرص "على اتمام جميع الاشغال الجارية سواء كان على مستوى مطار تونس قرطاج أو في حي الرياض بسوسة ومنطقة برج السدرية في آجالها المحددة".
-
18:05اسناد مقاعد المجالس البلدية بكل من مطار ومنزل جميل ومنزل عبد الرحمان
08 ماي 2018
-
17:47يوسف السرايري حكما لنهائي كأس تونس
08 ماي 2018
-
17:40وزارة التجهيز تعين مسيرين جدد على رأس 4 منشآت عمومية تابعة لها
08 ماي 2018
-
-
17:11مجلس النواب الروسي يعيد مدفيديف لرئاسة الوزراء
08 ماي 2018
-
16:56فيرغسون يستفيق ويتجاوز مرحلة الخطر
08 ماي 2018
-
16:34السبسي يستقبل وزير التعليم السعودي
08 ماي 2018
-
16:16فيفا يوقع غرامة على الاتحاد الروسي لكرة القدم
08 ماي 2018
-
15:57تورط طفل في سرقة عدّاد خاصّ بتوزيع المياه بمؤسّسة تربويّة ببوشمة
08 ماي 2018
-
15:36سوسة: احالة مشرفين على روضة على النيابة العمومية بسبب ضياع طفل
08 ماي 2018
-
15:18مقتل شخصين واصابة 14 اخرين في حادث قطار بالمانيا
08 ماي 2018
-
14:57أنس جابر تتقدم في بطولة كانيو
08 ماي 2018
-
-
14:21بلديات 2018: النتائج الجزيئة لبلدية قرطاج
08 ماي 2018
-
13:54شركة السكك الحديدية تهدد بمقاضاة المورطين في تعطيل حركة القطارات
08 ماي 2018
-
13:46كرة اليد: مقايز والميساوي وبنور والعلويني يحترفون في رومانيا
08 ماي 2018
-
13:37الرابطة 1- مباراة الترجي وشبيبة القيروان على الساعة 17 و15دقيقة
08 ماي 2018
-
13:24الخميس 17 ماي رمضان.. ودولة وحيدة تصوم الأربعاء بدون إعلان!
08 ماي 2018
-
13:21تفاصيل الاتفاق بين جامعة التعليم الأساسي ووزارة التربية
08 ماي 2018
-
12:57وسام السعيدي: نداء تونس لن يتحالف مع حركة النهضة في المجالس البلدية
08 ماي 2018