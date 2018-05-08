بلديات 2018: 100 ملف تتضمن تجاوزات خطيرة يمكن احالتها على النيابة العموميية

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افاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انيس الجربوعي انه تم احصاء زهاء 100 ملف يتعلق بتجاوزات جدت خلال الفترة الانتخابية للانتخابات البلدية بامكانها ان تصنف "بالخطيرة " ويمكن احالتها على النيابة العمومية .
واضاف الجربوعي في تصريح اليوم الثلاثاء لوكالة تونس افريقيا للانباء انه تم تعداد حوالي 900 مخالفة انتخابية خلال كل من الحملة الانتخابية وفترة الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع 6 ماي وذلك بعد اجراء الهيئات الفرعية لعملية التحقيق الاولية .
من جهة اخرى رجح عضو الهيئة ان يتم اجراء الانتخابات البلدية بدائرة المظيلة في غضون الاسبوعين القادمين .
يذكر ان مجموعة من الناخبين المرسّمين بمركز الاقتراع الواقع بالمدرسة الابتدائية "طريق المظيلة" بالدائرة البلدية بلالة من ولاية قفصة، عمدت إلى إيقاف عمليّة الاقتراع بهذا المركز للتعبير عن رفضهم القيام بالتصويت به، حسب ما عاينته مراسلة (وات) بالجهة .
كما أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، خلال ندوة صحفية عقدها عشية يوم الأحد بالمركز الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أن مجلس الهيئة قرر تأجيل الإنتخابات البلدية في 8 مراكز اقتراع ببلدية المظيلة من ولاية قفصة، بعد التأكد من إستحالة إتمام عملية الإنتخاب بهذه المراكز.
وأكد أن القانون المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء، يخول للهيئة العليا المستقلة للانتخابات إعادة إجراء الإنتخابات في مراكز الإقتراع المذكورة، فى أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج الأولية للإنتخابات البلدية، أي يوم 9 ماي الحالي.
افاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انيس الجربوعي انه تم احصاء زهاء 100 ملف يتعلق بتجاوزات جدت خلال الفترة الانتخابية للانتخابات البلدية بامكانها ان تصنف "بالخطيرة " ويمكن احالتها على النيابة العمومية .
واضاف الجربوعي في تصريح اليوم الثلاثاء لوكالة تونس افريقيا للانباء انه تم تعداد حوالي 900 مخالفة انتخابية خلال كل من الحملة الانتخابية وفترة الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع 6 ماي وذلك بعد اجراء الهيئات الفرعية لعملية التحقيق الاولية .
من جهة اخرى رجح عضو الهيئة ان يتم اجراء الانتخابات البلدية بدائرة المظيلة في غضون الاسبوعين القادمين .
يذكر ان مجموعة من الناخبين المرسّمين بمركز الاقتراع الواقع بالمدرسة الابتدائية "طريق المظيلة" بالدائرة البلدية بلالة من ولاية قفصة، عمدت إلى إيقاف عمليّة الاقتراع بهذا المركز للتعبير عن رفضهم القيام بالتصويت به، حسب ما عاينته مراسلة (وات) بالجهة .
كما أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، خلال ندوة صحفية عقدها عشية يوم الأحد بالمركز الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أن مجلس الهيئة قرر تأجيل الإنتخابات البلدية في 8 مراكز اقتراع ببلدية المظيلة من ولاية قفصة، بعد التأكد من إستحالة إتمام عملية الإنتخاب بهذه المراكز.
وأكد أن القانون المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء، يخول للهيئة العليا المستقلة للانتخابات إعادة إجراء الإنتخابات في مراكز الإقتراع المذكورة، فى أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج الأولية للإنتخابات البلدية، أي يوم 9 ماي الحالي.
-
18:05اسناد مقاعد المجالس البلدية بكل من مطار ومنزل جميل ومنزل عبد الرحمان
08 ماي 2018
-
17:47يوسف السرايري حكما لنهائي كأس تونس
08 ماي 2018
-
17:40وزارة التجهيز تعين مسيرين جدد على رأس 4 منشآت عمومية تابعة لها
08 ماي 2018
-
-
17:11مجلس النواب الروسي يعيد مدفيديف لرئاسة الوزراء
08 ماي 2018
-
16:56فيرغسون يستفيق ويتجاوز مرحلة الخطر
08 ماي 2018
-
16:34السبسي يستقبل وزير التعليم السعودي
08 ماي 2018
-
16:16فيفا يوقع غرامة على الاتحاد الروسي لكرة القدم
08 ماي 2018
-
15:57تورط طفل في سرقة عدّاد خاصّ بتوزيع المياه بمؤسّسة تربويّة ببوشمة
08 ماي 2018
-
15:36سوسة: احالة مشرفين على روضة على النيابة العمومية بسبب ضياع طفل
08 ماي 2018
-
15:18مقتل شخصين واصابة 14 اخرين في حادث قطار بالمانيا
08 ماي 2018
-
14:57أنس جابر تتقدم في بطولة كانيو
08 ماي 2018
-
-
14:21بلديات 2018: النتائج الجزيئة لبلدية قرطاج
08 ماي 2018
-
13:54شركة السكك الحديدية تهدد بمقاضاة المورطين في تعطيل حركة القطارات
08 ماي 2018
-
13:46كرة اليد: مقايز والميساوي وبنور والعلويني يحترفون في رومانيا
08 ماي 2018
-
13:37الرابطة 1- مباراة الترجي وشبيبة القيروان على الساعة 17 و15دقيقة
08 ماي 2018
-
13:24الخميس 17 ماي رمضان.. ودولة وحيدة تصوم الأربعاء بدون إعلان!
08 ماي 2018
-
13:21تفاصيل الاتفاق بين جامعة التعليم الأساسي ووزارة التربية
08 ماي 2018
-
12:57وسام السعيدي: نداء تونس لن يتحالف مع حركة النهضة في المجالس البلدية
08 ماي 2018