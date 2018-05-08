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يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
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بلديات 2018: 100 ملف تتضمن تجاوزات خطيرة يمكن احالتها على النيابة العموميية
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الأولى
بلديات 2018: 100 ملف تتضمن تجاوزات خطيرة يمكن احالتها على النيابة العموميية
08 ماي 2018 | 12:38

افاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انيس الجربوعي انه تم احصاء زهاء 100 ملف يتعلق بتجاوزات جدت خلال الفترة الانتخابية للانتخابات البلدية بامكانها ان تصنف "بالخطيرة " ويمكن احالتها على النيابة العمومية .

واضاف الجربوعي في تصريح اليوم الثلاثاء لوكالة تونس افريقيا للانباء انه تم تعداد حوالي 900 مخالفة انتخابية خلال كل من الحملة الانتخابية وفترة الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع 6 ماي وذلك بعد اجراء الهيئات الفرعية لعملية التحقيق الاولية .

من جهة اخرى رجح عضو الهيئة ان يتم اجراء الانتخابات البلدية بدائرة المظيلة في غضون الاسبوعين القادمين .

يذكر ان مجموعة من الناخبين المرسّمين بمركز الاقتراع الواقع بالمدرسة الابتدائية "طريق المظيلة" بالدائرة البلدية بلالة من ولاية قفصة، عمدت إلى إيقاف عمليّة الاقتراع بهذا المركز للتعبير عن رفضهم القيام بالتصويت به، حسب ما عاينته مراسلة (وات) بالجهة .

كما أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، خلال ندوة صحفية عقدها عشية يوم الأحد بالمركز الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أن مجلس الهيئة قرر تأجيل الإنتخابات البلدية في 8 مراكز اقتراع ببلدية المظيلة من ولاية قفصة، بعد التأكد من إستحالة إتمام عملية الإنتخاب بهذه المراكز.

وأكد أن القانون المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء، يخول للهيئة العليا المستقلة للانتخابات إعادة إجراء الإنتخابات في مراكز الإقتراع المذكورة، فى أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج الأولية للإنتخابات البلدية، أي يوم 9 ماي الحالي.

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الأولى
بلديات 2018: 100 ملف تتضمن تجاوزات خطيرة يمكن احالتها على النيابة العموميية
08 ماي 2018 | 12:38

افاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انيس الجربوعي انه تم احصاء زهاء 100 ملف يتعلق بتجاوزات جدت خلال الفترة الانتخابية للانتخابات البلدية بامكانها ان تصنف "بالخطيرة " ويمكن احالتها على النيابة العمومية .

واضاف الجربوعي في تصريح اليوم الثلاثاء لوكالة تونس افريقيا للانباء انه تم تعداد حوالي 900 مخالفة انتخابية خلال كل من الحملة الانتخابية وفترة الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع 6 ماي وذلك بعد اجراء الهيئات الفرعية لعملية التحقيق الاولية .

من جهة اخرى رجح عضو الهيئة ان يتم اجراء الانتخابات البلدية بدائرة المظيلة في غضون الاسبوعين القادمين .

يذكر ان مجموعة من الناخبين المرسّمين بمركز الاقتراع الواقع بالمدرسة الابتدائية "طريق المظيلة" بالدائرة البلدية بلالة من ولاية قفصة، عمدت إلى إيقاف عمليّة الاقتراع بهذا المركز للتعبير عن رفضهم القيام بالتصويت به، حسب ما عاينته مراسلة (وات) بالجهة .

كما أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، خلال ندوة صحفية عقدها عشية يوم الأحد بالمركز الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أن مجلس الهيئة قرر تأجيل الإنتخابات البلدية في 8 مراكز اقتراع ببلدية المظيلة من ولاية قفصة، بعد التأكد من إستحالة إتمام عملية الإنتخاب بهذه المراكز.

وأكد أن القانون المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء، يخول للهيئة العليا المستقلة للانتخابات إعادة إجراء الإنتخابات في مراكز الإقتراع المذكورة، فى أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج الأولية للإنتخابات البلدية، أي يوم 9 ماي الحالي.

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08 ماي 2018 السّاعة 17:40
أعلنت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، اليوم الثلاثاء، في بلاغ لها عن تعيينات جديدة على راس 4...
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شاركت في انتحال الصفة: شهران سجنا مع تاجيل التنفيذ لفتاة عضو بحزب سياسي معروف
08 ماي 2018 السّاعة 17:33
الشروق اون لاين – ايمان بن عزيزة: علمت الشروق اون لاين ان اعوان مركز الامن الوطني بباردو قدموا اليوم 5 أشخاص...
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عبد الحميد الرياحي
عزوف المواطن.. رسالة إلى كل السياسيين
جرت أمس الانتخابات البلدية في أجواء فاترة وباردة لم تحركها إلا بعض أحداث العنف والفوضى التي شهدتها بعض المراكز في بعض المناطق. هذه الانتخابات التي كان يراهن عليها لتكون عرسا...
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