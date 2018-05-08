الخطوط التونسية تؤجل رحلتيها بإتجاه روما وميلانو

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تبعا لتعطّل الحركة الجوية بمطارات إيطاليا، جراء الإضراب الذي نفّذه المراقبون الجويّون، اضطرت الخطوط التونسية إلى تأجيل انطلاق رحلتيها الجويتين المبرمجتين صباح اليوم الثلاثاء باتجاه مطاري روما و ميلانو ابتداء من الساعة 10 و15 دق ليلا بالتوقيت المحلي من اليوم ذاته.

ولمزيد من الإستفسار، تدعو الناقلة الوطنية في بلاغ صادر عنها حرفائها إلى الإتصال بمركز النداء على الأرقام التالية:

/ من تونس : 81 10 77 77

/ من تونس ومن الخارج : 216) 70.101.300+( أو (+216) 70 .103 .700