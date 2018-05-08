وفد النجم الساحلي يجتمع بأعضاء لجنة الاخلاقيات في الاتحاد الدولي

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افاد فريق النجم الرياضي الساحلي على صفحته الرسمية على فايسبوك اليوم الثلاثاء ان " اجتماع وفد النجم الرياضي الساحلي مع أعضاء لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم بمقر الفيفا بمدينة زوريخ انتهى منذ قليل".
واوضح فريق جوهرة الساحل في بلاغ مقتضب " الاجتماع دام ساعة و نصف وتم خلاله الاستماع إلى ممثلي النادي من قبل أعضاء اللجنة المذكورة وتقديم ملف الشكوى بصفة رسمية " مشيرا الى ان " وفد النجم الرياضي الساحلي تكون من السادة رضا شرف الدين رئيس النادي و عادل غيث الكاتب العام و رضا بن عثمان عضو اللجنة القانونية".
ولم يقدم بلاغ النجم مزيدا من التفاصيل بخصوص فحوى الاجتماع ونتائج المحادثات مع مسؤولي الفيفا.
وجدير بالتذكير ان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) كان حدد اليوم الثلاثاء موعدا للنظر في الملف المقدم من النجم الساحلي حول ما اسماه "منظومة الفساد في كرة القدم التونسية" بعد المراسلة التي وجهتها الهيئة المديرة للفريق للهيكل الرياضي الدولي لطلب موعد لتقديم الملف المذكور.
وكان النجم قرر في فيفري الماضي تقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم، والحكومة التونسية، بخصوص "وجود شبهة تلاعب بنتيجة مباراة الكلاسيكو" التي انتهت بخسارته أمام الترجي الرياضي بنتيجة 2-3 بملعب رادس، لحساب الجولة 18 من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
وكانت ادارة النجم أصدرت في وقت سابق بلاغا رسميًا، افادت فيه انه " بعد الاجتماع العاجل الذي عقدته اللجنة القانونية للنجم الرياضي الساحلي بطلب من مجلس الإدارة برئاسة رضا شرف الدين، وفي إطار الحرص على الحفاظ على حقوق النادي خاصة، ومحاربة منظومة الفساد في القطاع الرياضي عامة، وبعد اعتماد مجلس الإدارة مقترحات اللجنة، تقرر تقديم شكوى جزائية في شبهة الرشوة والتلاعب بنتيجة مباراة الترجي، وكذلك إعداد ملف لإيداعه لدى كل من رئاسة الحكومة ووزارة الشباب والرياضة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وثالثًا إعداد ملف لتقديمه إلى لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن التجاوزات الخطيرة التي حدثت في قطاع كرة القدم بتونس الموسم الحالي والمواسم السابقة".
افاد فريق النجم الرياضي الساحلي على صفحته الرسمية على فايسبوك اليوم الثلاثاء ان " اجتماع وفد النجم الرياضي الساحلي مع أعضاء لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم بمقر الفيفا بمدينة زوريخ انتهى منذ قليل".
واوضح فريق جوهرة الساحل في بلاغ مقتضب " الاجتماع دام ساعة و نصف وتم خلاله الاستماع إلى ممثلي النادي من قبل أعضاء اللجنة المذكورة وتقديم ملف الشكوى بصفة رسمية " مشيرا الى ان " وفد النجم الرياضي الساحلي تكون من السادة رضا شرف الدين رئيس النادي و عادل غيث الكاتب العام و رضا بن عثمان عضو اللجنة القانونية".
ولم يقدم بلاغ النجم مزيدا من التفاصيل بخصوص فحوى الاجتماع ونتائج المحادثات مع مسؤولي الفيفا.
وجدير بالتذكير ان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) كان حدد اليوم الثلاثاء موعدا للنظر في الملف المقدم من النجم الساحلي حول ما اسماه "منظومة الفساد في كرة القدم التونسية" بعد المراسلة التي وجهتها الهيئة المديرة للفريق للهيكل الرياضي الدولي لطلب موعد لتقديم الملف المذكور.
وكان النجم قرر في فيفري الماضي تقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم، والحكومة التونسية، بخصوص "وجود شبهة تلاعب بنتيجة مباراة الكلاسيكو" التي انتهت بخسارته أمام الترجي الرياضي بنتيجة 2-3 بملعب رادس، لحساب الجولة 18 من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
وكانت ادارة النجم أصدرت في وقت سابق بلاغا رسميًا، افادت فيه انه " بعد الاجتماع العاجل الذي عقدته اللجنة القانونية للنجم الرياضي الساحلي بطلب من مجلس الإدارة برئاسة رضا شرف الدين، وفي إطار الحرص على الحفاظ على حقوق النادي خاصة، ومحاربة منظومة الفساد في القطاع الرياضي عامة، وبعد اعتماد مجلس الإدارة مقترحات اللجنة، تقرر تقديم شكوى جزائية في شبهة الرشوة والتلاعب بنتيجة مباراة الترجي، وكذلك إعداد ملف لإيداعه لدى كل من رئاسة الحكومة ووزارة الشباب والرياضة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وثالثًا إعداد ملف لتقديمه إلى لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن التجاوزات الخطيرة التي حدثت في قطاع كرة القدم بتونس الموسم الحالي والمواسم السابقة".
-
18:05اسناد مقاعد المجالس البلدية بكل من مطار ومنزل جميل ومنزل عبد الرحمان
08 ماي 2018
-
17:47يوسف السرايري حكما لنهائي كأس تونس
08 ماي 2018
-
17:40وزارة التجهيز تعين مسيرين جدد على رأس 4 منشآت عمومية تابعة لها
08 ماي 2018
-
-
17:11مجلس النواب الروسي يعيد مدفيديف لرئاسة الوزراء
08 ماي 2018
-
16:56فيرغسون يستفيق ويتجاوز مرحلة الخطر
08 ماي 2018
-
16:34السبسي يستقبل وزير التعليم السعودي
08 ماي 2018
-
16:16فيفا يوقع غرامة على الاتحاد الروسي لكرة القدم
08 ماي 2018
-
15:57تورط طفل في سرقة عدّاد خاصّ بتوزيع المياه بمؤسّسة تربويّة ببوشمة
08 ماي 2018
-
15:36سوسة: احالة مشرفين على روضة على النيابة العمومية بسبب ضياع طفل
08 ماي 2018
-
15:18مقتل شخصين واصابة 14 اخرين في حادث قطار بالمانيا
08 ماي 2018
-
14:57أنس جابر تتقدم في بطولة كانيو
08 ماي 2018
-
-
14:21بلديات 2018: النتائج الجزيئة لبلدية قرطاج
08 ماي 2018
-
13:54شركة السكك الحديدية تهدد بمقاضاة المورطين في تعطيل حركة القطارات
08 ماي 2018
-
13:46كرة اليد: مقايز والميساوي وبنور والعلويني يحترفون في رومانيا
08 ماي 2018
-
13:37الرابطة 1- مباراة الترجي وشبيبة القيروان على الساعة 17 و15دقيقة
08 ماي 2018
-
13:24الخميس 17 ماي رمضان.. ودولة وحيدة تصوم الأربعاء بدون إعلان!
08 ماي 2018
-
13:21تفاصيل الاتفاق بين جامعة التعليم الأساسي ووزارة التربية
08 ماي 2018
-
12:57وسام السعيدي: نداء تونس لن يتحالف مع حركة النهضة في المجالس البلدية
08 ماي 2018