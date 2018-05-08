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يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
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وفد النجم الساحلي يجتمع بأعضاء لجنة الاخلاقيات في الاتحاد الدولي
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الأولى
وفد النجم الساحلي يجتمع بأعضاء لجنة الاخلاقيات في الاتحاد الدولي
08 ماي 2018 | 12:20

افاد فريق النجم الرياضي الساحلي على صفحته الرسمية على فايسبوك اليوم الثلاثاء ان " اجتماع وفد النجم الرياضي الساحلي مع أعضاء لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم بمقر الفيفا بمدينة زوريخ انتهى منذ قليل".

واوضح فريق جوهرة الساحل في بلاغ مقتضب " الاجتماع دام ساعة و نصف وتم خلاله الاستماع إلى ممثلي النادي من قبل أعضاء اللجنة المذكورة وتقديم ملف الشكوى بصفة رسمية " مشيرا الى ان " وفد النجم الرياضي الساحلي تكون من السادة رضا شرف الدين رئيس النادي و عادل غيث الكاتب العام و رضا بن عثمان عضو اللجنة القانونية".

ولم يقدم بلاغ النجم مزيدا من التفاصيل بخصوص فحوى الاجتماع ونتائج المحادثات مع مسؤولي الفيفا.

وجدير بالتذكير ان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) كان حدد اليوم الثلاثاء موعدا للنظر في الملف المقدم من النجم الساحلي حول ما اسماه "منظومة الفساد في كرة القدم التونسية" بعد المراسلة التي وجهتها الهيئة المديرة للفريق للهيكل الرياضي الدولي لطلب موعد لتقديم الملف المذكور.

وكان النجم قرر في فيفري الماضي تقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم، والحكومة التونسية، بخصوص "وجود شبهة تلاعب بنتيجة مباراة الكلاسيكو" التي انتهت بخسارته أمام الترجي الرياضي بنتيجة 2-3 بملعب رادس، لحساب الجولة 18 من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وكانت ادارة النجم أصدرت في وقت سابق بلاغا رسميًا، افادت فيه انه " بعد الاجتماع العاجل الذي عقدته اللجنة القانونية للنجم الرياضي الساحلي بطلب من مجلس الإدارة برئاسة رضا شرف الدين، وفي إطار الحرص على الحفاظ على حقوق النادي خاصة، ومحاربة منظومة الفساد في القطاع الرياضي عامة، وبعد اعتماد مجلس الإدارة مقترحات اللجنة، تقرر تقديم شكوى جزائية في شبهة الرشوة والتلاعب بنتيجة مباراة الترجي، وكذلك إعداد ملف لإيداعه لدى كل من رئاسة الحكومة ووزارة الشباب والرياضة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وثالثًا إعداد ملف لتقديمه إلى لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن التجاوزات الخطيرة التي حدثت في قطاع كرة القدم بتونس الموسم الحالي والمواسم السابقة".

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الأولى
وفد النجم الساحلي يجتمع بأعضاء لجنة الاخلاقيات في الاتحاد الدولي
08 ماي 2018 | 12:20

افاد فريق النجم الرياضي الساحلي على صفحته الرسمية على فايسبوك اليوم الثلاثاء ان " اجتماع وفد النجم الرياضي الساحلي مع أعضاء لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم بمقر الفيفا بمدينة زوريخ انتهى منذ قليل".

واوضح فريق جوهرة الساحل في بلاغ مقتضب " الاجتماع دام ساعة و نصف وتم خلاله الاستماع إلى ممثلي النادي من قبل أعضاء اللجنة المذكورة وتقديم ملف الشكوى بصفة رسمية " مشيرا الى ان " وفد النجم الرياضي الساحلي تكون من السادة رضا شرف الدين رئيس النادي و عادل غيث الكاتب العام و رضا بن عثمان عضو اللجنة القانونية".

ولم يقدم بلاغ النجم مزيدا من التفاصيل بخصوص فحوى الاجتماع ونتائج المحادثات مع مسؤولي الفيفا.

وجدير بالتذكير ان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) كان حدد اليوم الثلاثاء موعدا للنظر في الملف المقدم من النجم الساحلي حول ما اسماه "منظومة الفساد في كرة القدم التونسية" بعد المراسلة التي وجهتها الهيئة المديرة للفريق للهيكل الرياضي الدولي لطلب موعد لتقديم الملف المذكور.

وكان النجم قرر في فيفري الماضي تقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم، والحكومة التونسية، بخصوص "وجود شبهة تلاعب بنتيجة مباراة الكلاسيكو" التي انتهت بخسارته أمام الترجي الرياضي بنتيجة 2-3 بملعب رادس، لحساب الجولة 18 من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وكانت ادارة النجم أصدرت في وقت سابق بلاغا رسميًا، افادت فيه انه " بعد الاجتماع العاجل الذي عقدته اللجنة القانونية للنجم الرياضي الساحلي بطلب من مجلس الإدارة برئاسة رضا شرف الدين، وفي إطار الحرص على الحفاظ على حقوق النادي خاصة، ومحاربة منظومة الفساد في القطاع الرياضي عامة، وبعد اعتماد مجلس الإدارة مقترحات اللجنة، تقرر تقديم شكوى جزائية في شبهة الرشوة والتلاعب بنتيجة مباراة الترجي، وكذلك إعداد ملف لإيداعه لدى كل من رئاسة الحكومة ووزارة الشباب والرياضة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وثالثًا إعداد ملف لتقديمه إلى لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن التجاوزات الخطيرة التي حدثت في قطاع كرة القدم بتونس الموسم الحالي والمواسم السابقة".

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