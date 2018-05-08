تفاصيل النتائج الجزئية للقائمات المترشحة في الانتخابات البلدية

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بعد عمليات الفرز والجميع الآلية واليدوية يصبح الترتيب كالآتي حسب النتائج الجزئية باستثناء بلدية المظيلة وذلك وفق ما أكده عضو هيئة الانتخابات رياض بوحوش لإذاعة شمس آف آم:
القائمات المستقلة 32.27%
النهضة 28.64%
نداء تونس 20.85%
التيار الديمقراطي 4.19%
الجبهة الشعبية 3.95%
الاتحاد المدني 1.77%
مشروع تونس 1.44%
الحزب الدستوري الحر 1.38%
حراك تونس الإرادة 1.33%
حركة الشعب 1.33%
حزب افاق 1.06%
بقية المترشحين دون الـ1%
بعد عمليات الفرز والجميع الآلية واليدوية يصبح الترتيب كالآتي حسب النتائج الجزئية باستثناء بلدية المظيلة وذلك وفق ما أكده عضو هيئة الانتخابات رياض بوحوش لإذاعة شمس آف آم:
القائمات المستقلة 32.27%
النهضة 28.64%
نداء تونس 20.85%
التيار الديمقراطي 4.19%
الجبهة الشعبية 3.95%
الاتحاد المدني 1.77%
مشروع تونس 1.44%
الحزب الدستوري الحر 1.38%
حراك تونس الإرادة 1.33%
حركة الشعب 1.33%
حزب افاق 1.06%
بقية المترشحين دون الـ1%
-
-
12:31رئيس البرلمان: "المشاركة في الإنتخابات البلدية لم تكن في مستوى الإنتظار"
08 ماي 2018
-
12:23الخطوط التونسية تؤجل رحلتيها بإتجاه روما وميلانو
08 ماي 2018
-
12:20وفد النجم الساحلي يجتمع بأعضاء لجنة الاخلاقيات في الاتحاد الدولي
08 ماي 2018
-
12:06تفاصيل النتائج الجزئية للقائمات المترشحة في الانتخابات البلدية
08 ماي 2018
-
-
11:44الفنانة التشكيلية عواطف البجاوي العرفاوي تنظم معرضا تشكيليا
08 ماي 2018
-
-
11:00مفتي الجمهورية التونسية يدلي بتصريح لقناة اسرائيلية... فيديو
08 ماي 2018
-
10:35سوسة: ملتقى حول تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة
08 ماي 2018
-
-
09:59سيدي بوزيد: يقتل شقيقه الاصغر بعصا
08 ماي 2018
-
09:30المنستير: استكمال احتساب الأصوات والقائمات المستقلة تتصدر السباق
08 ماي 2018
-
09:20أريانة: الانتهاء من فرز أصوات الناخبين وقائمة مستقلة تفوز بأغلب المقاعد
08 ماي 2018
-
09:03السرس: وقفة احتجاجية أمام بلدية المرجى
08 ماي 2018
-
08:46استعدادا لنهائي كاس تونس: زيارة تفقدية لملعب رادس
08 ماي 2018
-
08:37سوسة: النتائج الجزئية لبعض دوائر بلدية
08 ماي 2018
-
00:26سوسة: نتائج الانتخابات الجزئية لدائرتي المسعدين وسيدي الهاني
08 ماي 2018
-
-
00:01المهدية: توزيع مقاعد المجالس البلدية بـ11 دائرة
08 ماي 2018