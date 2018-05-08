غضب في صفوف ركاب قطار الأحواز بحمام الأنف وسائق يتعرض للتعنيف

شهدت محطة حمام الأنف صباح اليوم حالة احتقان كبيرة بسبب امتناع سواق قطار الاحواز عن السياقة، بحسب ما ذكره شهود عيان لـ"الشروق أون لاين". كما تعرّض أحد السواق للعنف من قبل عدد من الركاب بعد نزوله من القطار ولولا تواجد عوني أمن لحصلت الكارثة خاصة أنّ الركاب كانوا في حالة غضب شديد.