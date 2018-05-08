شاهد.. حالة احتقان لمواطنين بسبب "إمتناع سائقي قطارات الأحواز عن السياقة"
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12:31رئيس البرلمان: "المشاركة في الإنتخابات البلدية لم تكن في مستوى الإنتظار"
08 ماي 2018
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12:23الخطوط التونسية تؤجل رحلتيها بإتجاه روما وميلانو
08 ماي 2018
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12:20وفد النجم الساحلي يجتمع بأعضاء لجنة الاخلاقيات في الاتحاد الدولي
08 ماي 2018
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12:06تفاصيل النتائج الجزئية للقائمات المترشحة في الانتخابات البلدية
08 ماي 2018
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11:44الفنانة التشكيلية عواطف البجاوي العرفاوي تنظم معرضا تشكيليا
08 ماي 2018
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11:00مفتي الجمهورية التونسية يدلي بتصريح لقناة اسرائيلية... فيديو
08 ماي 2018
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10:35سوسة: ملتقى حول تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة
08 ماي 2018
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09:59سيدي بوزيد: يقتل شقيقه الاصغر بعصا
08 ماي 2018
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09:30المنستير: استكمال احتساب الأصوات والقائمات المستقلة تتصدر السباق
08 ماي 2018
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09:20أريانة: الانتهاء من فرز أصوات الناخبين وقائمة مستقلة تفوز بأغلب المقاعد
08 ماي 2018
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09:03السرس: وقفة احتجاجية أمام بلدية المرجى
08 ماي 2018
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08:46استعدادا لنهائي كاس تونس: زيارة تفقدية لملعب رادس
08 ماي 2018
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08:37سوسة: النتائج الجزئية لبعض دوائر بلدية
08 ماي 2018
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00:26سوسة: نتائج الانتخابات الجزئية لدائرتي المسعدين وسيدي الهاني
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عبد الحميد الرياحيعزوف المواطن.. رسالة إلى كل السياسيين
جرت أمس الانتخابات البلدية في أجواء فاترة وباردة لم تحركها إلا بعض أحداث العنف والفوضى التي شهدتها بعض المراكز في بعض المناطق. هذه الانتخابات التي كان يراهن عليها لتكون عرسا...المزيد >>
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رئيس البرلمان: "المشاركة في الإنتخابات البلدية لم تكن في مستوى الإنتظار"
08 ماي 2018 السّاعة 12:31
قال رئيس مجلس نواب الشعب، محمّد الناصر "إنّ المشاركة في الإنتخابات البلدية التي جرت يوم 6 ماي 2018، لم تكن في...المزيد >>
الخطوط التونسية تؤجل رحلتيها بإتجاه روما وميلانو
08 ماي 2018 السّاعة 12:23
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08 ماي 2018 السّاعة 12:20
افاد فريق النجم الرياضي الساحلي على صفحته الرسمية على فايسبوك اليوم الثلاثاء ان " اجتماع وفد النجم الرياضي...المزيد >>
شاهد.. حالة احتقان لمواطنين بسبب "إمتناع سائقي قطارات الأحواز عن السياقة"
شاهد.. حالة احتقان لمواطنين بسبب "إمتناع سائقي قطارات الأحواز عن السياقة"
بلديات 2018: 100 ملف تتضمن تجاوزات خطيرة يمكن احالتها على النيابة العموميية
08 ماي 2018 السّاعة 12:38
افاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انيس الجربوعي انه تم احصاء زهاء 100 ملف يتعلق بتجاوزات جدت خلال...المزيد >>
رئيس البرلمان: "المشاركة في الإنتخابات البلدية لم تكن في مستوى الإنتظار"
08 ماي 2018 السّاعة 12:31
قال رئيس مجلس نواب الشعب، محمّد الناصر "إنّ المشاركة في الإنتخابات البلدية التي جرت يوم 6 ماي 2018، لم تكن في...المزيد >>
الخطوط التونسية تؤجل رحلتيها بإتجاه روما وميلانو
08 ماي 2018 السّاعة 12:23
تبعا لتعطّل الحركة الجوية بمطارات إيطاليا، جراء الإضراب الذي نفّذه المراقبون الجويّون، اضطرت الخطوط...المزيد >>
وفد النجم الساحلي يجتمع بأعضاء لجنة الاخلاقيات في الاتحاد الدولي
08 ماي 2018 السّاعة 12:20
افاد فريق النجم الرياضي الساحلي على صفحته الرسمية على فايسبوك اليوم الثلاثاء ان " اجتماع وفد النجم الرياضي...المزيد >>
-
-
12:31رئيس البرلمان: "المشاركة في الإنتخابات البلدية لم تكن في مستوى الإنتظار"
08 ماي 2018
-
12:23الخطوط التونسية تؤجل رحلتيها بإتجاه روما وميلانو
08 ماي 2018
-
12:20وفد النجم الساحلي يجتمع بأعضاء لجنة الاخلاقيات في الاتحاد الدولي
08 ماي 2018
-
12:06تفاصيل النتائج الجزئية للقائمات المترشحة في الانتخابات البلدية
08 ماي 2018
-
-
11:44الفنانة التشكيلية عواطف البجاوي العرفاوي تنظم معرضا تشكيليا
08 ماي 2018
-
-
11:00مفتي الجمهورية التونسية يدلي بتصريح لقناة اسرائيلية... فيديو
08 ماي 2018
-
10:35سوسة: ملتقى حول تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة
08 ماي 2018
-
-
09:59سيدي بوزيد: يقتل شقيقه الاصغر بعصا
08 ماي 2018
-
09:30المنستير: استكمال احتساب الأصوات والقائمات المستقلة تتصدر السباق
08 ماي 2018
-
09:20أريانة: الانتهاء من فرز أصوات الناخبين وقائمة مستقلة تفوز بأغلب المقاعد
08 ماي 2018
-
09:03السرس: وقفة احتجاجية أمام بلدية المرجى
08 ماي 2018
-
08:46استعدادا لنهائي كاس تونس: زيارة تفقدية لملعب رادس
08 ماي 2018
-
08:37سوسة: النتائج الجزئية لبعض دوائر بلدية
08 ماي 2018
-
00:26سوسة: نتائج الانتخابات الجزئية لدائرتي المسعدين وسيدي الهاني
08 ماي 2018
-
-
00:01المهدية: توزيع مقاعد المجالس البلدية بـ11 دائرة
08 ماي 2018
عبد الحميد الرياحيعزوف المواطن.. رسالة إلى كل السياسيين
جرت أمس الانتخابات البلدية في أجواء فاترة وباردة لم تحركها إلا بعض أحداث العنف والفوضى التي شهدتها بعض المراكز في بعض المناطق. هذه الانتخابات التي كان يراهن عليها لتكون عرسا...المزيد >>
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