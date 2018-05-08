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يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
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الفنانة التشكيلية عواطف البجاوي العرفاوي تنظم معرضا تشكيليا
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الثقافي
الفنانة التشكيلية عواطف البجاوي العرفاوي تنظم معرضا تشكيليا
08 ماي 2018 | 11:44

تفتتح الفنانة التشكيلية عواطف البجاوي العرفاوي، يوم الجمعة 11 ماي 2018 ،معرضها التشكيلي العاشر بعنوان " القرية الزرقاء village bleu " برواق الهادي التركي بسيدي بوسعيد بداية من الساعة السادسة مساء ،والذي يتواصل إلى غاية 23 ماي 2018 ، وتعرض من خلاله الفنانة التشكيلية مجموعة من اللوحات الجديدة باعتماد تقنية الرسم بالألوان الزيتية على القماش بين زرقة السماء وصفاء الماء وتراب رملي أو طيني أو بني غني، لتقول مرة أخرى ..هكذا هي تونس الخضراء... بهدوئها واضطرابها وعمقها..

ويقدم المعرض الذي يمتد على أسبوعين، طيفا متنوعا من الأعمال الفنية بخامات وأساليب وموضوعات فنية متعددة، من خلال أكثر من 35 لوحة فنية ، تخاطب بها الروح التونسية القادرة على  السير من الاضطراب إلى الهدوء ومن العتمة إلى النور ومن السواد إلى الألوان ومن الانغلاق نحو الانفتاح  من أجل غد أفضل.

والفنانة التشكيلية عواطف البجاوي العرفاوي متحصلة على شهادة في الاختصاص من المدرسة الفنون والتزويق EAD، وقد شاركت في عديد المعارض الجماعية والفردية المحلية منها والخارجية على غرار الأردن ودبي وباريس وألمانيا والعربية السعودية ونيويورك.

وهي عضو في اتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين وعضو ناشط في الجمعية التونسية للفنانين التشكيليين الفلسطينيين.

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الثقافي
الفنانة التشكيلية عواطف البجاوي العرفاوي تنظم معرضا تشكيليا
08 ماي 2018 | 11:44

تفتتح الفنانة التشكيلية عواطف البجاوي العرفاوي، يوم الجمعة 11 ماي 2018 ،معرضها التشكيلي العاشر بعنوان " القرية الزرقاء village bleu " برواق الهادي التركي بسيدي بوسعيد بداية من الساعة السادسة مساء ،والذي يتواصل إلى غاية 23 ماي 2018 ، وتعرض من خلاله الفنانة التشكيلية مجموعة من اللوحات الجديدة باعتماد تقنية الرسم بالألوان الزيتية على القماش بين زرقة السماء وصفاء الماء وتراب رملي أو طيني أو بني غني، لتقول مرة أخرى ..هكذا هي تونس الخضراء... بهدوئها واضطرابها وعمقها..

ويقدم المعرض الذي يمتد على أسبوعين، طيفا متنوعا من الأعمال الفنية بخامات وأساليب وموضوعات فنية متعددة، من خلال أكثر من 35 لوحة فنية ، تخاطب بها الروح التونسية القادرة على  السير من الاضطراب إلى الهدوء ومن العتمة إلى النور ومن السواد إلى الألوان ومن الانغلاق نحو الانفتاح  من أجل غد أفضل.

والفنانة التشكيلية عواطف البجاوي العرفاوي متحصلة على شهادة في الاختصاص من المدرسة الفنون والتزويق EAD، وقد شاركت في عديد المعارض الجماعية والفردية المحلية منها والخارجية على غرار الأردن ودبي وباريس وألمانيا والعربية السعودية ونيويورك.

وهي عضو في اتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين وعضو ناشط في الجمعية التونسية للفنانين التشكيليين الفلسطينيين.

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08 ماي 2018 السّاعة 11:44
تفتتح الفنانة التشكيلية عواطف البجاوي العرفاوي، يوم الجمعة 11 ماي 2018 ،معرضها التشكيلي العاشر بعنوان " القرية...
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المدير المساعد للمهرجان الوطني للشعر بالمتلوي:دور فاعل لشركة فسفاط قفصة و28 شاعرا في الدورة
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تنطلق الخميس القادم (10 ماي) بمدينة المناجم بالمتلوي الدورة الخامسة والعشرون للمهرجان الوطني للشعر التي...
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07 ماي 2018 السّاعة 21:00
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عبد الحميد الرياحي
عزوف المواطن.. رسالة إلى كل السياسيين
جرت أمس الانتخابات البلدية في أجواء فاترة وباردة لم تحركها إلا بعض أحداث العنف والفوضى التي شهدتها بعض المراكز في بعض المناطق. هذه الانتخابات التي كان يراهن عليها لتكون عرسا...
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