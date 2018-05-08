الفنانة التشكيلية عواطف البجاوي العرفاوي تنظم معرضا تشكيليا

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تفتتح الفنانة التشكيلية عواطف البجاوي العرفاوي، يوم الجمعة 11 ماي 2018 ،معرضها التشكيلي العاشر بعنوان " القرية الزرقاء village bleu " برواق الهادي التركي بسيدي بوسعيد بداية من الساعة السادسة مساء ،والذي يتواصل إلى غاية 23 ماي 2018 ، وتعرض من خلاله الفنانة التشكيلية مجموعة من اللوحات الجديدة باعتماد تقنية الرسم بالألوان الزيتية على القماش بين زرقة السماء وصفاء الماء وتراب رملي أو طيني أو بني غني، لتقول مرة أخرى ..هكذا هي تونس الخضراء... بهدوئها واضطرابها وعمقها..
ويقدم المعرض الذي يمتد على أسبوعين، طيفا متنوعا من الأعمال الفنية بخامات وأساليب وموضوعات فنية متعددة، من خلال أكثر من 35 لوحة فنية ، تخاطب بها الروح التونسية القادرة على السير من الاضطراب إلى الهدوء ومن العتمة إلى النور ومن السواد إلى الألوان ومن الانغلاق نحو الانفتاح من أجل غد أفضل.
والفنانة التشكيلية عواطف البجاوي العرفاوي متحصلة على شهادة في الاختصاص من المدرسة الفنون والتزويق EAD، وقد شاركت في عديد المعارض الجماعية والفردية المحلية منها والخارجية على غرار الأردن ودبي وباريس وألمانيا والعربية السعودية ونيويورك.
وهي عضو في اتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين وعضو ناشط في الجمعية التونسية للفنانين التشكيليين الفلسطينيين.
تفتتح الفنانة التشكيلية عواطف البجاوي العرفاوي، يوم الجمعة 11 ماي 2018 ،معرضها التشكيلي العاشر بعنوان " القرية الزرقاء village bleu " برواق الهادي التركي بسيدي بوسعيد بداية من الساعة السادسة مساء ،والذي يتواصل إلى غاية 23 ماي 2018 ، وتعرض من خلاله الفنانة التشكيلية مجموعة من اللوحات الجديدة باعتماد تقنية الرسم بالألوان الزيتية على القماش بين زرقة السماء وصفاء الماء وتراب رملي أو طيني أو بني غني، لتقول مرة أخرى ..هكذا هي تونس الخضراء... بهدوئها واضطرابها وعمقها..
ويقدم المعرض الذي يمتد على أسبوعين، طيفا متنوعا من الأعمال الفنية بخامات وأساليب وموضوعات فنية متعددة، من خلال أكثر من 35 لوحة فنية ، تخاطب بها الروح التونسية القادرة على السير من الاضطراب إلى الهدوء ومن العتمة إلى النور ومن السواد إلى الألوان ومن الانغلاق نحو الانفتاح من أجل غد أفضل.
والفنانة التشكيلية عواطف البجاوي العرفاوي متحصلة على شهادة في الاختصاص من المدرسة الفنون والتزويق EAD، وقد شاركت في عديد المعارض الجماعية والفردية المحلية منها والخارجية على غرار الأردن ودبي وباريس وألمانيا والعربية السعودية ونيويورك.
وهي عضو في اتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين وعضو ناشط في الجمعية التونسية للفنانين التشكيليين الفلسطينيين.
-
-
12:31رئيس البرلمان: "المشاركة في الإنتخابات البلدية لم تكن في مستوى الإنتظار"
08 ماي 2018
-
12:23الخطوط التونسية تؤجل رحلتيها بإتجاه روما وميلانو
08 ماي 2018
-
12:20وفد النجم الساحلي يجتمع بأعضاء لجنة الاخلاقيات في الاتحاد الدولي
08 ماي 2018
-
12:06تفاصيل النتائج الجزئية للقائمات المترشحة في الانتخابات البلدية
08 ماي 2018
-
-
11:44الفنانة التشكيلية عواطف البجاوي العرفاوي تنظم معرضا تشكيليا
08 ماي 2018
-
-
11:00مفتي الجمهورية التونسية يدلي بتصريح لقناة اسرائيلية... فيديو
08 ماي 2018
-
10:35سوسة: ملتقى حول تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة
08 ماي 2018
-
-
09:59سيدي بوزيد: يقتل شقيقه الاصغر بعصا
08 ماي 2018
-
09:30المنستير: استكمال احتساب الأصوات والقائمات المستقلة تتصدر السباق
08 ماي 2018
-
09:20أريانة: الانتهاء من فرز أصوات الناخبين وقائمة مستقلة تفوز بأغلب المقاعد
08 ماي 2018
-
09:03السرس: وقفة احتجاجية أمام بلدية المرجى
08 ماي 2018
-
08:46استعدادا لنهائي كاس تونس: زيارة تفقدية لملعب رادس
08 ماي 2018
-
08:37سوسة: النتائج الجزئية لبعض دوائر بلدية
08 ماي 2018
-
00:26سوسة: نتائج الانتخابات الجزئية لدائرتي المسعدين وسيدي الهاني
08 ماي 2018
-
-
00:01المهدية: توزيع مقاعد المجالس البلدية بـ11 دائرة
08 ماي 2018