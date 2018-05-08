الفنانة التشكيلية عواطف البجاوي العرفاوي تنظم معرضا تشكيليا

تفتتح الفنانة التشكيلية عواطف البجاوي العرفاوي، يوم الجمعة 11 ماي 2018 ،معرضها التشكيلي العاشر بعنوان " القرية الزرقاء village bleu " برواق الهادي التركي بسيدي بوسعيد بداية من الساعة السادسة مساء ،والذي يتواصل إلى غاية 23 ماي 2018 ، وتعرض من خلاله الفنانة التشكيلية مجموعة من اللوحات الجديدة باعتماد تقنية الرسم بالألوان الزيتية على القماش بين زرقة السماء وصفاء الماء وتراب رملي أو طيني أو بني غني، لتقول مرة أخرى ..هكذا هي تونس الخضراء... بهدوئها واضطرابها وعمقها..

ويقدم المعرض الذي يمتد على أسبوعين، طيفا متنوعا من الأعمال الفنية بخامات وأساليب وموضوعات فنية متعددة، من خلال أكثر من 35 لوحة فنية ، تخاطب بها الروح التونسية القادرة على السير من الاضطراب إلى الهدوء ومن العتمة إلى النور ومن السواد إلى الألوان ومن الانغلاق نحو الانفتاح من أجل غد أفضل.

والفنانة التشكيلية عواطف البجاوي العرفاوي متحصلة على شهادة في الاختصاص من المدرسة الفنون والتزويق EAD، وقد شاركت في عديد المعارض الجماعية والفردية المحلية منها والخارجية على غرار الأردن ودبي وباريس وألمانيا والعربية السعودية ونيويورك.

وهي عضو في اتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين وعضو ناشط في الجمعية التونسية للفنانين التشكيليين الفلسطينيين.