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يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
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هيئة الانتخابات : القائمات المستقلة احتلت المركز الأول في الانتخابات البلدية
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الأولى
هيئة الانتخابات : القائمات المستقلة احتلت المركز الأول في الانتخابات البلدية
08 ماي 2018 | 11:37

أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رياض بوحوشي اليوم الثلاثاء بان القائمات المستقلة حازت على المرتبة الأولى فلي الانتخابات البلدية ليوم الاحد 6 ماي 2018 بنسبة 27ر 32 بالمائة.

وقال بوحوشي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان حركة النهضة تحصلت على المرتبة الثانية وحركة نداء تونس على المركز الثالث بينما التيار الديمقراطي المرتبة الرابعة متحفظا عن تقديم النسب في هذا الإطار.

واضاف انه تم الانتهاء من عملية الفرز اليدوي وهي العملية الأهم في الانتخابات البلدية قائلا في هذا الصدد "لدينا كل الاحصائيات وسيقع الإعلان عن النتائج لاحقا باعتبار ان هناك مراجعات وتثبت ومنتسبين بعد تاريخ 29 مارس 2018 (اخر اجل لسحب الترشحات) بالاضافة الى القائمات التي قد قامت بمخالفات طيلة الحملة الانتخابية وطيلة الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع".

وعن نوعية الخروقات التي رفعتها هيئة الانتخابات أبرز بوحوش ان الهيئات الفرعية راسلت في العديد من التجاوزات والاخلالات موضحا ان مجلس الهيئة سيتثبت من مدى تأثيرها على نتائج الانتخابات ومؤكدا ان نسبة الاقبال الرسمية في الانتخابات البلدية تتجاوز 35 بالمائة في اتظار اجراء الانتخابات البلدية في الدائرة البلدية بالمظيلة بولاية قفصة .

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الأولى
هيئة الانتخابات : القائمات المستقلة احتلت المركز الأول في الانتخابات البلدية
08 ماي 2018 | 11:37

أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رياض بوحوشي اليوم الثلاثاء بان القائمات المستقلة حازت على المرتبة الأولى فلي الانتخابات البلدية ليوم الاحد 6 ماي 2018 بنسبة 27ر 32 بالمائة.

وقال بوحوشي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان حركة النهضة تحصلت على المرتبة الثانية وحركة نداء تونس على المركز الثالث بينما التيار الديمقراطي المرتبة الرابعة متحفظا عن تقديم النسب في هذا الإطار.

واضاف انه تم الانتهاء من عملية الفرز اليدوي وهي العملية الأهم في الانتخابات البلدية قائلا في هذا الصدد "لدينا كل الاحصائيات وسيقع الإعلان عن النتائج لاحقا باعتبار ان هناك مراجعات وتثبت ومنتسبين بعد تاريخ 29 مارس 2018 (اخر اجل لسحب الترشحات) بالاضافة الى القائمات التي قد قامت بمخالفات طيلة الحملة الانتخابية وطيلة الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع".

وعن نوعية الخروقات التي رفعتها هيئة الانتخابات أبرز بوحوش ان الهيئات الفرعية راسلت في العديد من التجاوزات والاخلالات موضحا ان مجلس الهيئة سيتثبت من مدى تأثيرها على نتائج الانتخابات ومؤكدا ان نسبة الاقبال الرسمية في الانتخابات البلدية تتجاوز 35 بالمائة في اتظار اجراء الانتخابات البلدية في الدائرة البلدية بالمظيلة بولاية قفصة .

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