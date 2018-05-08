هيئة الانتخابات : القائمات المستقلة احتلت المركز الأول في الانتخابات البلدية

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أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رياض بوحوشي اليوم الثلاثاء بان القائمات المستقلة حازت على المرتبة الأولى فلي الانتخابات البلدية ليوم الاحد 6 ماي 2018 بنسبة 27ر 32 بالمائة.
وقال بوحوشي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان حركة النهضة تحصلت على المرتبة الثانية وحركة نداء تونس على المركز الثالث بينما التيار الديمقراطي المرتبة الرابعة متحفظا عن تقديم النسب في هذا الإطار.
واضاف انه تم الانتهاء من عملية الفرز اليدوي وهي العملية الأهم في الانتخابات البلدية قائلا في هذا الصدد "لدينا كل الاحصائيات وسيقع الإعلان عن النتائج لاحقا باعتبار ان هناك مراجعات وتثبت ومنتسبين بعد تاريخ 29 مارس 2018 (اخر اجل لسحب الترشحات) بالاضافة الى القائمات التي قد قامت بمخالفات طيلة الحملة الانتخابية وطيلة الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع".
وعن نوعية الخروقات التي رفعتها هيئة الانتخابات أبرز بوحوش ان الهيئات الفرعية راسلت في العديد من التجاوزات والاخلالات موضحا ان مجلس الهيئة سيتثبت من مدى تأثيرها على نتائج الانتخابات ومؤكدا ان نسبة الاقبال الرسمية في الانتخابات البلدية تتجاوز 35 بالمائة في اتظار اجراء الانتخابات البلدية في الدائرة البلدية بالمظيلة بولاية قفصة .
أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رياض بوحوشي اليوم الثلاثاء بان القائمات المستقلة حازت على المرتبة الأولى فلي الانتخابات البلدية ليوم الاحد 6 ماي 2018 بنسبة 27ر 32 بالمائة.
وقال بوحوشي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان حركة النهضة تحصلت على المرتبة الثانية وحركة نداء تونس على المركز الثالث بينما التيار الديمقراطي المرتبة الرابعة متحفظا عن تقديم النسب في هذا الإطار.
واضاف انه تم الانتهاء من عملية الفرز اليدوي وهي العملية الأهم في الانتخابات البلدية قائلا في هذا الصدد "لدينا كل الاحصائيات وسيقع الإعلان عن النتائج لاحقا باعتبار ان هناك مراجعات وتثبت ومنتسبين بعد تاريخ 29 مارس 2018 (اخر اجل لسحب الترشحات) بالاضافة الى القائمات التي قد قامت بمخالفات طيلة الحملة الانتخابية وطيلة الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع".
وعن نوعية الخروقات التي رفعتها هيئة الانتخابات أبرز بوحوش ان الهيئات الفرعية راسلت في العديد من التجاوزات والاخلالات موضحا ان مجلس الهيئة سيتثبت من مدى تأثيرها على نتائج الانتخابات ومؤكدا ان نسبة الاقبال الرسمية في الانتخابات البلدية تتجاوز 35 بالمائة في اتظار اجراء الانتخابات البلدية في الدائرة البلدية بالمظيلة بولاية قفصة .
-
18:05اسناد مقاعد المجالس البلدية بكل من مطار ومنزل جميل ومنزل عبد الرحمان
08 ماي 2018
-
17:47يوسف السرايري حكما لنهائي كأس تونس
08 ماي 2018
-
17:40وزارة التجهيز تعين مسيرين جدد على رأس 4 منشآت عمومية تابعة لها
08 ماي 2018
-
-
17:11مجلس النواب الروسي يعيد مدفيديف لرئاسة الوزراء
08 ماي 2018
-
16:56فيرغسون يستفيق ويتجاوز مرحلة الخطر
08 ماي 2018
-
16:34السبسي يستقبل وزير التعليم السعودي
08 ماي 2018
-
16:16فيفا يوقع غرامة على الاتحاد الروسي لكرة القدم
08 ماي 2018
-
15:57تورط طفل في سرقة عدّاد خاصّ بتوزيع المياه بمؤسّسة تربويّة ببوشمة
08 ماي 2018
-
15:36سوسة: احالة مشرفين على روضة على النيابة العمومية بسبب ضياع طفل
08 ماي 2018
-
15:18مقتل شخصين واصابة 14 اخرين في حادث قطار بالمانيا
08 ماي 2018
-
14:57أنس جابر تتقدم في بطولة كانيو
08 ماي 2018
-
-
14:21بلديات 2018: النتائج الجزيئة لبلدية قرطاج
08 ماي 2018
-
13:54شركة السكك الحديدية تهدد بمقاضاة المورطين في تعطيل حركة القطارات
08 ماي 2018
-
13:46كرة اليد: مقايز والميساوي وبنور والعلويني يحترفون في رومانيا
08 ماي 2018
-
13:37الرابطة 1- مباراة الترجي وشبيبة القيروان على الساعة 17 و15دقيقة
08 ماي 2018
-
13:24الخميس 17 ماي رمضان.. ودولة وحيدة تصوم الأربعاء بدون إعلان!
08 ماي 2018
-
13:21تفاصيل الاتفاق بين جامعة التعليم الأساسي ووزارة التربية
08 ماي 2018
-
12:57وسام السعيدي: نداء تونس لن يتحالف مع حركة النهضة في المجالس البلدية
08 ماي 2018